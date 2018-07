7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Can Sayınlı'nın Londra'da öğrencilik yıllarında tanıştığı Jorgen Evil Ekvoll ile iş birliği yaparak ürettiği ilk halı işleri, dünyada birçok sergide ve farklı platformda yoğun ilgi görüyor. Sosyal eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı çıkmak için ürettiği el dokuma halı ve kilimler Halılar ve Kilimler adlı sergide izleyicilerle buluşuyor. Sergiyi Beyoğlu Pilevneli Galeri'de ziyaret etmek için bugün son gün, girişler ücretsiz.Sanatçı Apolonia Sokol'un ilk kişisel sergisi I Had Trouble Sleeping But She Said She Loved Me'yi Beyoğlu The Pill'de ziyaret edebilirsiniz. Sergide sanatçının yorumuyla köşeli ve geometrik arka planlar önünde yer alan kadın tabloları bulunuyor. Eserleri 31 Temmuz'a kadar ziyaret edebilirsiniz.İntihal mi? Hal mi? grup sergisi, intihal kavramını sorgulayarak tartışmaya açıyor. Sergi, bir yandan intihalin, sözlükteki manasına odaklanıyor. Öte yandan da sanat tarihinde ilk başta bir öğrenme metodu olarak kullanılan kopyalama anlamına eğiliyor. Sergide altı sanatçının birbirleriyle girdikleri diyaloglar sonucu ortaya çıkan altı eser sergileniyor. Eserler Beyoğlu Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi'nde 29 Temmuz'a kadar görülebilir.Milyon Beach Kilyos'ta bir rock ve alternatif müzik festivali düzenleniyor. Gün boyunca denizin tadını çıkarabileceğiniz plajda gün batımıyla birlikte festival coşkusu yaşanacak. Festivalde bugün Hayko Cepkin, Manga ve Pamela sahne alıyor. Önümüzdeki cumartesi ise Pinhani ve Adamlar'ı izleyebilirsiniz.Türk pop müziğinin sevilen sesi Nazan Öncel bugün IF Performance Hall Ataşehir'de hayranlarıyla buluşacak. Kimler Gelmiş, Gitme Kal Bu Şehirde, Aşkım Baksana Bana gibi hit olmuş şarkılarını seslendirecek. Siz de sanatçının şarkılarına eşlik etmek isterseniz, konser 21.00'de başlayacak. Bilet88 TL Uniq Açık Hava Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Yarın saat 21.00'de Japonya'da geçen bir animasyon filmi gösterilecek. Köpek Adası filminin kahramanı ise Atari adında 12 yaşındaki bir çocuk. Wes Anderson'ın bu ünlü filmi Berlin Film Festivali'nin açılışında gösterilmişti. Köpeklerin kahraman olduğu bu epik masal filminin bilet fiyatı ise 27.50 TL.Argos in Cappadocia oteli, bu ay gerçekleştireceği birçok etkinlikle misafirlerini ağırlıyor. Otelin antik manastır kilisesi Bezirhane'de tatlı yaz, unutulmayacak konserlerle devam ediyor. Tarihi manastır 27 Temmuz'da da usta bir ses ve yetenekli bir oyuncuyu ağırlayacak. Yaptığı radyo programları, ünlü caz orkestralarıyla verdiği konserlerin yanı sıra halen süren Damdaki Kemancı oyunundaki başrolüyle de tanınan Ceren Gündoğdu pop tınılarından caza uzanan bir repertuvarla keyifli bir gece geçirtecek. Girişler ücretsiz.Çekmeköy Le Cordon Bleu İstanbul'da bugün kruvasan ve briyoş atölyesi başlıyor. Le Cordon Bleu Master şefleri ile mutfağa girecek ve Fransız klasiklerinden kruvasan ve briyoş yapımını öğreneceksiniz. Atölye bugün 10.30'da başlayacak. Biletler Biletix'te.Makarnanın tüm sır ve tekniklerini gerçek İtalyan tariflerinden öğrenmek istiyorsanız Zorlu Center Eataly Mutfak Atölyesi'nde yarın tam size göre bir atölye başlıyor. Bu atölyede İtalyan makarnasının hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar olan tüm aşamaları deneyimleyecek ve en uyumlu sosu siz bulacaksınız. Kursta iki farklı çeşit öğretilecek. Üç saatlik kurs 19.00'da başlıyor. Bilet 175 TL.Profesyonel Aşçılığa İlk Adım 4/4'lük Mutfak Eğitimleri 23 Temmuz Pazartesi'den itibaren Mecidiyeköy USLA'da başlıyor. Şefler tarafından hazırlanan sekiz günlük bu programda; kesim, pişirme, deniz ürünleri, baklagiller öğretilecek. Katılımcılar, program sonunda USLA katılım sertifikası alacak.Fat Boy Bar & Grill Ankara'dan sonra ikinci şubesini Ataşehir'de açtı. Mekan bugün Sunburst'ü ağırlayacak. Rock ve blues tarzı müzik yapan grup sevilen şarkıları da cover yapıp eğlenceyi körükleyecek.Nikki Beach Bodrum , Türkiye'deki ikinci yılını 21 Temmuz'da White Party ile kutlayacak. White Party'de kesintisiz eğlence, müzik ve lezzetli ikramlar ile unutulmaz bir gece yaşanacak. Havai fişek gösterileri, hit müzikler ve görkemli kostümlerle dans şovları, saksafon performansları ile Bodrum'un en eğlenceli gecesini vaat ediyor. Genel giriş 200 TL.1 Elektronık müzik sevenleri buluşturan Chill-Out Bodrum Festivali bugün 12.00'de Xuma Yalıkavak'ta başlıyor. Bileti fiyatı 163.50 TL2 Demet Akalın bugün Ankara Winner İncek sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek. Konser 19.00'da başlıyor. Bilet 79 TL.3 Duman yarın Balıkesir Ayvalık Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluşacak. Konser 21.15'te başlıyor. Bilet 45 TL.4 Ev yapımı pizza atölyesi 23 Temmuz'da İzmir TheChef4U'da gerçekleşecek. Atölye 19.30'da başlayacak. Bilet 160 TL.5 Ölü'n bizi ayırana dek tiyatro oyunu 27 Temmuz'da Kuşadası AVM Amfi Tiyatro'da sahnelenecek. 21.00'de başlıyor. Bilet 45 TL.