Klasikçiler Bodrum’a cazcılar Bozcaada’ya

Yaz gelince festivaller çeşitleniyor, yurda yayılıyor. Caz, rock, klasik fark etmiyor. Bavulunu hazırlayan sevdiği müzik uğruna yollara düşüyor. Önümüzdeki günlerde de atölye ve film gösterimi gibi yan etkinliklerle desteklenen birçok festival gerçekleşecek. İşte onlardan birkaçı... AÇIK HAVADA CAZ
Bir yanda masmavi deniz, diğer yanda uçsuz bucaksız yeşillik... Çimenlere yayılıp gün boyu canlı müzik dinliyor, dans ediyorsunuz. Saatler ilerliyor, bu kez en güzel gün batımlarından birine tanıklık ediyorsunuz. Bozcaada Caz Festivali üç gün boyunca işte böyle bir ortam vaat ediyor. Bu yıl 27-28 ve 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Korhan Futacı'nın Ediz Hafızoğlu, Çağrı Sertel, Volkan Hürsever gibi isimlerle gerçekleştireceği Pavli Experiment ve İmer Demirer, Mehmet İkiz, Engin Recepoğulları, Can Çankaya, Su İdil ve Tolga Bilgin'i buluşturan Bozcaada Ensemble festivalin özel projelerinden. Festivalin farklı disiplinlerden oluşan yan etkinlikler programı da bulunuyor. Gastronomi, çocuk ve beden odaklı atölyeler ve tadım etkinlikleri gibi... KLASIK MI AKUSTIK MI?
Geçen yıl da yazmıştım. Yaz aylarında Bodrum
müzik etkinlikleri konusunda İstanbul
'la yarışır hale geliyor. Ağustos ayında gerçekleşecek iki festival ise özel ilgiyi hak ediyor. İlki bir klasik haline gelen Bodrum Müzik Festivali
. Bu yıl 4-8 Ağustos arasında 14'üncü kez düzenleniyor. Cumartesi, Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, soprano Lauren Fagan ve tenor Murat Karahan ile birlikte festivalin açılışını gerçekleştirecek. Festival süresince gün doğumu, gün batımı ve gece konserleri de düzenlenecek. 4 Ağustos'ta Xuma Village Yalıkavak'ta yapılacak Unplugged Music Festival ise tek günlük bir etkinlik. Programa gelince gün, sokak müzisyenlerinin ve yeni yeteneklerin sahne alacağı plaj partisiyle başlıyor. Akşam Hey! Douglas'ın açılışını yapacağı sahnede ise Kalben, Manga, Gökhan Türkmen
ve Bora Uzer
hit şarkılarının akustik düzenlemeleri ile sahnede olacak. SİHİRLİ ORMANDA ELEKTRONİK MÜZİK
Big Burn İstanbul için elektronik müziğin Türkiye sınırları içindeki en büyük festivali demek yanlış olmaz. Suma Beach'te dün başlayan festivalde bugün ve yarın performanslar devam ediyor. Renkli görüntülere sahne olan festival boyunca 86 DJ, beş sahnede 72 saat kesintisiz müzik ziyafeti sunacak. Kamplı festivalin ağır topları Adam Beyer, Claptone, Dubfire, Seth Troxler, AME ve Tale of Us. YALOVA'DA 30'A YAKIN PERFORMANS
Rock ve alternatif müziğin sevilen isimlerini bir araya getiren Yalova Müzik Festivali ile 2-5 Ağustos arasında düzenleniyor. Haluk Levent
, Aylin Aslım, Şebnem Ferah
, Manuş Baba, Bülent Ortaçgil
, Redd, Teoman festivalde konser verecek isimlerden sadece birkaçı. Festival, deniz ve ormanın kıyısında kamp yapma imkanı da sunuyor.