Bu filmler çok moda

Hollywood Reporter dergisi çoğunlukla 500 bin dolar-1.5 milyon dolar aralığında bir bütçeye mal olan moda belgesellerinin kat ve kat fazla hasılat getirdiğini yazıp "Sinema yapımcıları için daha güzel bir alan olamaz. Başrolde milyonlar tarafından takip edilen ünlü bir tasarımcı, filmin her sahnesinde bir başka ünlü... Kırmızı halısından, reklam çalışmasına kadar çok vurucu isimler sizin yanınızda. Bu durumda ne yaparsanız yapın başarı kaçınılmaz" yorumunda bulundu. İşte bu seneye damga vuracak moda belgeselleri.







BEŞ ŞOVA ODAKLANIYOR

2010 yılında 40 yaşındayken hayata veda eden modanın dahi çocuğu Alexander McQueen'in hayatının beyaz perdeye yansıması bekleniyordu. Modaya çok da meraklı olmayan ve ünlü tasarımcıdan Metropolitan Museum of Arts'da düzenlenen özel gecede haberdar olan Ian Bonhote ve Peter Ettedgui böyle bir filme imza atmaya karar verdi. 1.5 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film McQueen'in hayatının dönüm noktası olarak görülen beş moda şovuna odaklanıyor. Önümüzdeki günlerde ABD'de gösterime girecek ve ilerleyen aylarda Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan film çok konuşulacak.







SAVAŞAN BAŞARILI BİR KADININ HİKAYESİ

1941 doğumlu Vivienne Westwood moda dünyasının gelmiş geçmiş en iddialı, en farklı kadınlarından biri. Lorna Tucker'ın yönetmenliğini üstlendiği film, Westwood'un şovları, röportajları ve eski görüntülerinden oluşuyor. Doğrudan bir moda tasarımcısının hayatını görme şansını yakalayabildiğiniz film üç eşi, çocukları ve başarılı bir moda kariyeriyle baş eden, sayısız zor zamandan başarıyla çıkmış savaşan bir kadının hikayesi.







20'İNCİ YÜZILA SOSYOLOJİK BAKIŞ

1904'te doğan ve 1980'de hayata gözlerini yuman moda fotoğrafçısı Cecil Beaton için 40'ların Mert Alaş'ı diyebiliriz. Kariyerine kostüm tasarımcısı olarak devam eden ve Oscar ödülü alan kostümler tasarlayan Beaton'ın hayatını Lisa Immordino Vreeland beyazperdeye taşıdı. Film ünlü bir sanatçının hayatı üzerinden 20'inci yüzyılın sosyolojik değişimlerini de anlatıyor.







MODERN SİNDİRELLA HİKAYESİ

1951 doğumlu Çinli tasarımcı Guo Pei hakkındaki film, modern bir Sindirella hikayesi. Çin'de yani bir dönemin fason üretim ve sahtecilik merkezinde dünyaya gelen ve kalbini modaya veren bir genç kızın hikayesini anlatan filmin sonunu hepimiz biliyoruz. Met Galası'nda Rihanna'nın giydiği sarı tuvalet Guo Pei'nin nasıl başarılı olduğunu ortaya koyuyor.







IRKÇILIĞI MERCEK ALTINA ALIYOR

Kate Novack'ın yönetmenliğini üstlendiği film Vogue'un eski editörlerinden Andre Leon Talley'in kariyerine ve ABD'de ırkçılığa mercek tutuyor. Washington'da bir taksi şoförünün oğlu olarak 1949 yılında dünyaya gelen Talley, Fransız edebiyatı eğitimi aldıktan sonra moda gazeteciliği yapmaya başladı. Siyahi olması nedeniyle sayısız zorlukla mücadele etmek zorunda kalan ve modayı kaçış olarak gören Talley, ABD'nin bir dönemine hem de çok uzak olmayan bir dönemine ışık tutuyor.

***

ŞIKLIK SIRLARI

Her gün değişen moda dünyasının içinde etkili kadınların stillerini oluştururken neler yaptıklarını ve her daim hem şık hem de güncel kalabilmek için hangi parçalara yöneldiklerini hiç merak ettiniz mi? İşte milyon dolarlık servetleri, kendi markaları olan bu kadınların stil anahtarları:



ETNİK DESEN BÜYÜSÜ







1966 doğumlu Tory Burch yaklaşık bir milyar dolarlık bir servetin sahibi. Burch, iri küpelerin, etnik desenlerin asla demode olamayacağı görüşünde. "Deniz aşırı bir yerden satın alınmış gibi görünen bir elbise, güzel bir topuz, şık ayakkabılar. Hata yapmanıza imkan yok" diyor.



İRİ AKSESUVARLAR ALIN







Yaklaşık 650 milyon dolarlık bir servete sahip olan Vera Wang, siyah rengin ve vücudu saran kesimlerin kurtarıcı olduğunu düşünüyor. Wang, "Pat diye bir yere de gidecek olsanız üzerinizde siyah bir pantolon ve ceket varsa iyi görüneceğiniz kesin. Bunu iri aksesuvarlarla tamamlayın" diye konuşuyor



RENK VE DESEN







Yaklaşık 2.4 milyar dolarlık bir serveti olan Diane von Furstenberg, "Renk ve desenler olmadan kadınsı bir görüntüye sahip olunamaz" diyor.

***

Moda kazanı



BU SEZON SİZE O YOL GÖSTERSİN







Ünlü oyuncu Sofia Vergara'nın seksi, iddialı ve kadınsı Latin tarzı dikkat çekici. Vergara bu sezonun trendlerini en güzel şekilde yıllardır yorumluyor.



TARZ YARATMAK ZOR







Pop dünyasının genç isimleri farklı olmak, dikkat çekmek adına kariyerlerinin ilk gününden itibaren bir tarz belirlemeye çalışıyor. Çoğu bu tarza genel olarak hayatlarında bağlı kalmayı başarıyor. Ancak Taylor Swift bu durumun dışında kalıyor. Pamuk prenses elbisesini aratmayan tuvaletlerle sahneye çıkan Swift'in geçtiğimiz günlerdeki bu kombini hepimizin gözlerini bir hayli yordu.



"Blue jean pantolonları icat etmiş olmayı çok isterdim: Dünyanın en göz kamaştırıcı, en pratik, en rahat ve en umursamaz kıyafeti. Alçakgönüllü, seksi ve basit. Tasarımlarım için hayal ettiğim tüm özelliklere sahip!"

Yves Saint Laurent



ROSELLA KARABACAK'IN TERCİHLERİ







Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Rosella Karabacak yaz sezonu için yaptığı moda tercihlerini anlattı.

Bu sene etnik desenler trend, ben de bu desenleri kullanmayı çok seviyorum.

Renk olarak sarı, yeşil ve toprak tonlarını beğeniyorum.

Küpeler en favori aksesuvarım.

Beğendiğim modaevleri Dior ve Saint Laurent oldu.

Yazın en kurtarıcı kombini uzun etek ve belden bağlı gömlek bence.

Ece Sükan'ın stilini her daim çok beğenirim. Çok cool ve kendine özgü.



PORTAKAL LİFİNDEN ELBİSE





ABD'li bilim firması The Agraloop gıda atıklarını kumaşa dönüştürmeyi başarmış. Araştırmayı yapan Yitzac Goldstein, Geof Kime ve Isaac Nichelson)



Dev tekstil şirketleri geri dönüştürülebilir, doğa dostu ve sağlıklı tekstil ve malzemeler üretebilmek için milyonlarca dolar harcamaya başladı. Bu firmalardan biri de H&M... Firmanın en büyük hissedarı olan Stefan Persson ailesinin H&M Foundation isimli derneği geçen günlerde moda dünyasında kullanılabilecek teknoloji ve kumaş üretim çalışmalarını ödüllendirdi.

Ödül kazanan çalışmalar arasında turunçgillerin suyu, mantar kökleri ve yosunlar kullanılarak kumaş üretilmesi de bulunuyor. Her bir çalışma yaklaşık 150 bin euro'luk ödül kazanırken en büyük ödülü gıda atıklarının kumaşa çevrilmesi için çalışma yapan bilimadamları kazandı. Bu da geleceğin dünyasında sentetik malzemelerin kullanımın azalacağının ve doğal kumaşların dünya nüfusuna yetmeyeceğinin bir kanıtı olsa gerek.