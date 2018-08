7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Sanatla moda hiç olmadığı kadar kolkola son birkaç yıldır. Birbirinden ünlü markalar ve tasarımcılar sanat eserlerinden ilham alan hatta özel anlaşmalarla bir kısmına bire bir yer verebildikleri özel çalışmalara imza atıyor. Tabii ki trendlerin de etkisiyle ilham alınan tasarımcılar değişiklik gösteriyor. Son bir yıla çiçekler damga vurmuşken Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un eserlerinin de modern kıyafetlere uyarlanmaması imkansız gibiydi. En ünlü tabloları arasında bulunan Çiçek Açan Badem Ağacı, İrisler ve Ayçiçekleri bulunan Van Gogh'un bu çalışmaları Vans markasının yeni koleksiyonuna ilham verdi. Marka Hollanda'da bulunan Van Gogh Müzesi ile işbirliği yaptı. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı da tabloların korunması amacıyla harcanacak.Çeşme Kafe Pi Beach Club'ta serinlemek ve dans etmek isteyenler için Buz Gibi Festival başlıyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek festivalde üç gün boyunca müzik, dans ve eğlence dolu bir ortam olacak. Etkinlikte 21 farklı DJ performanslarını sergileyecek. Bugün Ozan Çolakoğlu, Kerem Selek gibi isimler sahne alırken, yarın Sercan Yanbay, Koray Çalışkan sizlerle olacak. Festival 12.00 - 04.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Biletler Biletix'te.Elektronik müziğin dev isimleri bu hafta sonu Sarıyer Kafes İstanbul'da. Saturdance Festival i deadmau5, ANNA,GusGus, Artbat, Holger Hecler, Miss Melera, Monstergetdown, Noir gibi dev isimlerin ve elektronik müziğin en iyi yerli DJ'lerinin performanslarına sahne olacak. Deniz, kum, güneş ve müzik dolu etkinlikte beş farklı sahnede 30'dan fazla isim orada olacak. Etkinlik bugün 14.00'te başlayacak ve ertesi gün 7.00'de sona erecek. Biletler Biletix'te.Bu yıl ikincisi düzenlenen Otostop Festivali 'Hayattan kaçmak için değil, hayatı kaçırmamak için yola çık' sloganı ile geliyor. Bursa Eşkel sahilinde binlerce müzik ve doğasever festivalde yerini almaya hazır. Can Bonomo, Adamlar ve Şart gibi birçok sanatçı festivalde sahne alacak. Dün başlayan festival tüm hafta sonu devam edecek. Bilet 23 TL.Chill - Out Festival Çeşme bugün 12.00'de İzmir Fun Beach Club'ta başlıyor. Festivalin bu sene Çeşme'deki 8. yılı. Ege'nin muhteşem doğası ve atmosferi içinde Çeşme bu hafta sonu festival ile daha da renklenecek. Audiofly, Matthew Dekay, Cantanca gibi isimlerin sahne alacağı festivalin biletleri Biletix'te.Serbest düşüş, tırmanış, motocross, kaykay, drift, bisiklet ve çok daha fazlası... Tüm limitlerin zorlanacağı, enerjisi en yüksek festival Vadistanbul Extreme Fest başlıyor. Vadistanbul ve Sportstouch tarafından bu sene ilk kez hayata geçirilecek olan Vadistanbul Extreme Fest bugün ve yarın Vadistanbul'da. Aksiyon dolu iki güne sahne olacak festivalde sporcular birbirinden zorlu branşlarda yarışırken isteyenler de adrenalin dolu eğitimlere katılabilecek. İki gün sürecek Festivalde 10 metre yüksekten hava yastığı üzerine serbest düşüş deneyimi de yaşayabilirsiniz.Pastacılık ve Pate a Choux Atölyesi 14 Ağustos Salı Kahve Dünyası'nın Veliefendi Fabrikası'nda yapılacak. Atölyede pasta kreması, temel Pate a Choux Hamuru, dondurmalı profiterol ve Paris Brest yapma teknikleri gösterilecek. Size özel ekipmanlarla ortaya kendi lezzetlerinizi çıkaracaksınız. Atölye 13.00'de başlıyor. Bilet 140 TL.Kahvaltının mutlulukla ilgisi olduğu bir gerçek. Siz de bu mutluluğu kendi tariflerinizle yaşamak isterseniz Levent Intema Yaşam Akademi'de Aynı Sofrada Buluşmak: Kahvaltı, atölyesine katılabilirsiniz. Yarın 10.00'da başlayacak atölyede club sandviç, yaz meyveleri ve akçaağaç şurubu ile pankek yapmayı öğreneceksiniz. Atölye üç saat sürecek. Bilet 170 TL.Meksika menüsünün vazgeçilmez lezzetlerinden Fajitas'ı bugün İzmir Çeşme Köy TheChef4U mutfaklarında öğrenebilirsiniz. 1.5 saat sürecek atölyede uzman şeflerin yönlendirmesiyle et fajitas, tortilla ekmek, ekşi krem yapmanın püf noktalarını keşfedeceksiniz. Atölye 16.00'da başlayacak. Bilet 200 TL.Toprağın Mirası sergisi Rezan Has Müzesi'nde devam ediyor. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde bulunan sergide Anadolu'nun Neolitik Dönemi'nden eşyalar, sırasıyla Kalkolitik, Tunç, Demir, Yunan, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine dek uzanan ve kronolojik bir izlemle sunuluyor. Mutfak ve süs eşyaları, dini objeler ve silahlar gibi insan yaşamını yansıtan eserler bulunuyor. Sergiyi her gün 9.00- 18.00 arasında ziyaret edebilirsiniz.Ankara'nın en popüler mekanlarından biri olan Fat Boy Bar & Grill İstanbul'un yeni sosyal semti Ataşehir 'de açtığı ikinci şubesiyle semtin eğlencisinin nabzını tutuyor. Fat Boy Bar & Grill sahnesinde bugün Goy Goy Band olacak. Rock ve blues tarzı müzik yapan grup sevilen şarkıları da cover yapacak. Markanın klasikleşen çarşamba After tork partisinde ise DJ Gökhan Sabanlar setin başında olacak.Müzik listelerini altüst eden yıldız Dua Lipa Türkiye'deki ilk konserini Belek'te verecek. 23 yaşında olmasına rağmen, müzik listelerinin üst sıralarına adını yazdırmayı başarmış olan Dua Lipa 14 Ağustos Salı günü Regnum Live in Concert kapsamında Regnum Carya'da sahneye çıkacak. 20.00'de başlayacak konserin bilet fiyatı ise 800 TL.Newyork School of Jazz'da vokal eğitimi alan ve çeşitli projelerle çalışmalarına devam eden Irmak İşçi'nin kurduğu Irmak's Band bugün 21.00'de Jazz After Sunset kapsamında Maslak Tamirane sahnesinde olacak. Yarın ise Fulya Akça Trio saat 15.00'te caz performansını sergileyecek. Etkinliğe katılım ise ücretsiz.Cheesecake severler için Anadolu Yakası'nda keşfedilmemiş bir dükkan olan Maria's Cheseecakes çeşit çeşit lezzetler sunuyor. Mekanda 2006'dan itibaren doğal ürünler kullanarak cheesecake, brownie, kiş ve kurabiyeler yapılıyor. Beykoz, Ataşehir, Kozyatağı ve Çekmeköy'deki şubeleriyle de lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Burada Belçika çikolatalı orman cheesecake ve havuç kekli portakal soslu cheesecake'leri deneyebilirsiniz.1 Ankara çıkışlı rock müzik grubu Seksendört bu akşam Hatay Mira Cafe'de sahne alacak. Grubun konseri 22.00'de başlıyor. Bilet 55 TL.2 Ozan Doğulu muhteşem performansıyla bu akşam Yalova Club Kio Çınarcık'ta olacak. Konser 22.00'de başlıyor. Bilet 56.50 TL.3 Yıldız Tilbe sevilen şarkılarını bu akşam İzmir Jolly Joker Alaçatı'da seslendirecek. Sanatçı sahneye 23.00'de çıkacak. Biletler Biletix'te.4 Ayşen Gruda Deli Kadın oyunuyla 14 Ağustos'ta İzmir Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnede olacak. Oyun 21.30'da başlıyor. Bilet 56.50 TL.5 Hakan Altun bu akşam sevilen şarkılarıyla Kocaeli Hayal Kahvesi'nde olacak. Sanatçının konseri 22.30'da başlıyor. Bilet 90 TL.