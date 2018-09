Eylülde sanatın izinde

Yaz bitti, sezon açıldı. En sevindirici tarafı kültür, sanat etkinliklerinin son sürat başlaması. Bu da yazın plaj partilerinde arzı endam eden ünlülerin ve ünlü olmak isteyenlerin eylül ayı boyunca sanat etkinliklerinde poz verme faslına geçeceği anlamına geliyor. Örneğin Contemporary İstanbul'un önizlemesi 19 Eylül Çarşamba günü olacak. Şimdiden telefonlar susmuyor, davetiye soran eş, dost, tanıdık ille de önizlemede fuarı gezmek istediğini söylüyor. Malum "Dostlar eğlencede görsün" sözünün yerini son birkaç senedir "Dostlar sanat etkinliklerinde görsün" aldı. İşin sevindirici tarafı sanata olan ilgi arttıkça daha kaliteli sergiler, festivaller düzenlenmeye başlandı. O halde gelin bu ay neler var bir bakalım. Hem trendlerden geri kalmayalım hem de görülmeye değer sanat aktivitelerini atlamayalım.

DÜNYA DEVLERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Türkiye'nin en kapsamlı uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul için geri sayım başladı. Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen fuar, 20 Eylül Perşembe günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayıp dört gün sürecek. Tabii pek çok kişi şu ara harıl harıl 19'undaki önizleme için VIP davetiye arıyor. Geçen sene 80 bin kişinin ziyaret ettiği fuara bu yıl rekor katılım bekleniyor. Miami ve Paris'te şubeleri olan 55 Bellechassse, Londra'dan Anemoi Art Gallery, Archeus Post Modern, Pekin'den Galleria Continua, New Yorklu The Hole ve üst üste birkaç yıldır Barselona'dan katılan Galeria Joan Gaspar katılımcılar arasında yer alıyor. Viyana, Lizbon, Lüksemburg, Kore ve daha pek çok yerden de önemli sanat galerileri fuardaki yerini alacak.. Andy Warhol, Laurence Jenkell, Eric Shaw, Gaston-Louis Roux, Candida Höfer ve Michael Staniak ise fuarda işleri yer alan sanatçılardan sadece birkaçı. Her yıl olduğu gibi fuarın öne çıkanları arasında yine VIP etkinlikler yer alıyor. Pek çoğu için rezervasyonlar doldu bile. 17 Eylül'de Portekiz Büyükelçisi Paula Leal de Silva, Tomtom Designhood'da sadece davetiye ile alınan özel bir davet veriyor.

YAVUZ'DAN NEON ESERLER

Sanatçı Sarp Kerem Yavuz ise tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda hava karardıktan sonra keşfedilmesi gereken bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanatçının ilk defa hazırladığı neon eserler, 1990'ların bilgisayar oyunlarına ithaf edilen bir aşk mektubu görevi görüyor. Serginin 19 Eylül'deki açılışına sadece VIP kart sahipleri girebiliyor. Ama sonrasında dileyenler gezebilir. Bu yılın yine en merak edilen bir başka davetinin ev sahipliğini ise Selman Bilal üstleniyor. Zilberman Gallery ise 10. yıl özel partisini 20 Eylül'de Garaj İstanbul'da gerçekleştirecek.

GELECEK YOSUNDA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 4. Tasarım Bienali, 22 Eylül'de kapılarını açıyor. Altı hafta devam edecek bienalin sergileri Beyoğlu'nda toplam 3.5 kilometrelik yürüyüş alanının içinde altı mekana dağılmış durumda. Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X İstanbul... Kısacası Jan Boelen'in küratörlüğünü yaptığı bienal sergilerinin hepsini aynı gün gezebileceksiniz. Tasarım Bienali'nde öne çıkan işler şöyle:

LUMA'nın Sanatsal Araştırma Direktörü Henriette Waal'in Algae Lab (Yosun Laboratuvarı) projesinin İstanbul için üretilmiş bir versiyonu sergilenecek. Laboratuvarda 3D printer ile yosundan yapılan bardak, çanak gibi objeleri inceleme fırsatı bulacaksınız.

Nur Horsanlı ise Halletmek adını verdiği projesinde Beyoğlu'ndaki esnafın günlük çözümlerini inceleyecek.

AATB, The Marmara Oteli'nin çatısındaki ekrana Uluslararası Uzay İstasyonu'nu takip edecek iki çift göz yerleştirecek.

Taeyoon Choi, farklı öğrenme biçimlerini inceleyen School for Poetic Computation'ın gizli arşivini bienal için açacak.

En ilginç projelerden biri ise SO? İstanbul tarafından tasarlanan Suda Yaşam. Acil durumlar sonrasında devreye girmesi öngörülen ve suda yüzebilen bir sosyal konut önerisi hazırlamışlar.

ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYELER

Tatil bitti, okullar açıldı. Sadece ders çalışmakla olmaz. Sanat sevgisi çocuk yaşta aşılanmalı. Akbank Sanat'ta eylül ve ekim ayları boyunca cumartesi günleri eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmaları devam ediyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden heykel, baskı, ileri dönüşüm heykel gibi farklı atölyeler mevcut. Katılımcı sayıları genelde 15 kişi ile sınırlı. Katılım ücretleri ise 15 TL. Oldukça yaratıcı ve eğlenceli geçiyor bu etkinlikler.

MÜZAYEDE HEYECANI

Müzayede sezonu da bu ay itibariyle açılıyor. Artium Modern, 103. müzayedesiyle yeni sanat sezonuna "Merhaba" diyor. 15 Eylül günü saat 14.00'te İTÜ Maçka Oteli'nde gerçekleşecek açık artırmada 140 sanatçının 290 eseri satışa sunulacak. Adnan Çoker, Zeki Faik İzer, Avni Arbaş, Komet, Ergin İnan gibi farklı kuşaklardan sanatçıların işlerinin yer aldığı müzayedede Salvador Dali, Jean Cocteau, Leopold Levy gibi isimlerin eserleri de var. Müzayedede Dali'nin Kozmos'un Fethi isimli Limoges tarafından üretilmiş porselen tabak seti 6 bin TL'den satışa çıkacak.

POST-EMPRESYONİST SEÇKİ

Yenilikçi yaklaşımlarıyla, klasik resim anlayışından 20. yüzyıl modern resim anlayışına geçişin kilit figürlerinden olan post-empresyonistler, Arkas Koleksiyonu'ndan bir seçki ile 13 Eylül'de İstanbul'da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. 6 Kasım'a dek devam edecek sergi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşecek. Sergide 48 sanatçının 102 eseri yer alacak. Pierre- Auguste Renoir, Louis Anquetin, Maxime Maufra, Theo van Vuillard yapıtlarını görme imkanı bulacağınız sanatçılardan sadece birkaçı.

ZEİD'İN 40 YILI

Malum artık sanat rotalarımızın başında Dolapdere geliyor. O tarafa gitmişken Ozzy's Kokoreç'te yer ayırtmayı unutmayın diyelim ve yemek muhabbetini kesip esas konumuza, sanata dönelim. Drimart Dolapdere'de 18 Eylül'de Fahrelnissa Zeid sergisi açılıyor. Sanatçının 1940- 1980 yılları arasında yaptığı işlerden oluşan sergi, sanatçının özel koleksiyonundan ve geçen yıl Tate Modern ve Deutsche Bank KunstHall'de gerçekleştirilen retrospektif sergilerinden derlenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergiye paralel olarak, Adila Laidi- Hanieh'in kaleme aldığı Fahrelnissa Zeid: İç Dünyaların Ressamı isimli biyografinin Türkçe çevirisi RES Yayınları tarafından yayımlanıyor.

ÇİZGİNİN DÖRT HALİ

Çizginin dört farklı disiplinini; grafiti, çizgi roman, illüstrasyon ve animasyonu bir araya getiren Comics&Art Festival bu haftasonu Kadıköy Saint Joseph'liler Derneği Sosyal Tesisleri'nde devam ediyor. Festivalde müzik dinletileri, atölyeler, canlı grafiti performansları gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.

GALATASARAY'IN TARİHİ

Sanat tarihimizde önemli yeri olan Osman Hamdi Bey'in Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu'nda yer alan eserleriyle, sanatçının bunları yaparken kullandığı tekniklere dair araştırma sonuçları şu sıralar Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey sergisiyle sanatseverlere sunuluyor.

Pera Müzesi 14 Eylül'de Galatasaray Lisesi'nin kuruluşunun 150. yılı kapsamında, mimari, sanat tarihsel ve sosyokültürel bağlamda çok katmanlı bu okul etrafında kurgulanan bir güncel sanat sergisi düzenliyor. Küratörlüğünü Çelenk Bafra'nın yaptığı sergi binanın köklü geçmişine ve okul vasfına referansla 'Mektep' başlığını taşıyor.

Sanatçı, tasarımcı, animasyoncu, müzisyen ve yazılımcılardan oluşan küresel kolektif Universal Everything'in insan biçimine duyduğu ilgiyi, bireyin karakteristik özellikleri ve davranışları üzerinden incelediği Akışkan Bedenler sergisi 15 Eylül'de Borusan Contemporary'de açılacak.

Murat Akagündüz'ün Özel Bir Sunum isimli sergisi, 18 Eylül- 22 Ekim tarihleri arasında The Sofa Hotel Istanbul, Autograph Collection'da gerçekleştirilecek. Sergi, sanatseverleri, sanatçının geçmiş ve yeni dönem eserlerinden oluşan özel bir sunuma davet ediyor.