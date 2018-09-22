Annemle ilişkimiz kayıtsız şartsız desteklemek üzerine

Ünlü tasarımcı Cengiz Abazoğlu, adL markası için hazırladığı özel koleksiyonu pazartesi günü Çırağan Sarayı'nda yapılacak bir defileyle tanıtmaya hazırlanıyor. Defilelerinde iddialı işbirlikleri yapan Abazoğlu, bu sefer koleksiyonunu şov dünyasında ismi yeni duyulmaya başlayan genç bir isimle, Deren Talu ile medyaya tanıttı. Defne Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu koleksiyonun özel parçalarıyla poz verdi. Biz de ünlü bir anne-babanın kızı olan Talu ile moda ve hayatı üzerine sohbet ettik. Bakın Deren Talu neler anlattı - Ünlü bir tasarımcının büyük bir markayla yaptığı işbirliğinden doğan yeni koleksiyonunu ilk sizin üzerinizde gördük. Nasıl oldu bu buluşma?
- Abazoğlu tasarımlarını çok beğeniyorum. Markayı yakından takip ediyorum. Teklif onlardan geldi. Beni de bu koleksiyonun tanıtımında görmek istemişler. Çok güzel bir buluşma oldu. - Peki beğendiniz mi koleksiyonu? Modaseverlerden önce ilk siz görme şansı yakaladınız...
- Feminen ve kadın vücudunu çok güzel gösteren formlarda kıyafetler. Bu da benim tarzıma çok uygun. Tüm koleksiyona sahip olmak isterim. Ama aralarında en çok rugan montu beğendim. Onu günlük hayatta birçok farklı kombin ile giyebileceğimi düşünüyorum. - Özellikle bu yaz magazin basınında da çok yer aldınız. Bunda çok ünlü bir annenin kızı olmanız da etkili oldu tabii ki. Genel olarak kız çocukları ve anneleri arasında küçük gerginlikler olur, sizin aranız nasıldır annenizle?
- Diğer kız çocuklarını bilemem ama bizim annemizle aramızda gerginlik hiç olmaz. Bizim ilişkimiz birbirini kayıtsız şartsız desteklemek üzerine. Genç yaşta çalışma hayatına atılmış ve yaptığı her işle Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri olması benim içine doğduğum bir realite. Bu ve annemin her işi çok ciddiye alarak kişisel başarı çıtasını hep yukarı taşıması benim için sonsuz bir ilham ve motivasyon kaynağı. Ayrıca bir kadın olarak hayal ettiklerini ve kendini gerçekleştirme yolculuğu, çok saygı duyduğum ve kendim için de seçtiğim bir yol. HER TRENDE UYMAM - Neler paylaşırsınız annenizle? Mesela moda konuştuğunuz konular arasında mı?
- Moda elbette
paylaştığımız konuların
bir parçası.
Ama çok büyük bir
parçası diyemeyeceğim.
Birbirimize seçimlerimiz
konusunda
devamlı tavsiye
verdiğimiz bir alan
moda. Annemin fikirlerini
çok önemserim,
sorarım ona her
şeyi, o da mutlaka bana sorar. - Gelecek için neler planlıyorsunuz?
- Gelecek için planım yok.
Hayat planlanabilecek bir şey
değil. Ben sadece neler istediğimi,
nelerin bana keyif vereceğini,
hayat yolunda tatmin sağlayacağını
biliyorum. Bu anlamda
neler gelişirse ona göre aksiyon
almak, bence en doğrusu. Oyunculuk
eğitimim var. Çok doğru
bir ekiple, çok doğru bir rol
gelirse ne güzel olur. Gelmese
de olur. - Dönüp yine modaya getirmek istiyorum konuyu? Genç bir kadın olarak sever misiniz alışveriş yapmayı?
- Alışverişi çok severim ama
çok uzun sürerse çok sıkılırım,
bu yüzden çabuk bitiririm. Ayrıca
alışveriş için çok yüksek
bütçeler ayırmaya gerek olduğunu
düşünmüyorum. Günümüzde
oldukça makul fiyatlara
başarılı tasarımları geniş kitlelere
sunan birçok marka var. İyi
kombin yapmanın parayla alakalı
olmadığını düşünüyorum. - Peki trendlerle aranız nasıl?
- Trendleri takip ederim ama
her trende uymam. Modadan
anlamak önemli olan ve tabii ki
bir tarz sahibi olmak gerekiyor.
Bu sayede herhangi bir yerden
kendi üstünüzde en iyi duracak
olan parçaları seçebilir ve doğru
kombinler yapabilirsiniz. - Dolabınızın olmazsa olmazları nelerdir?
- Jean'lerim, kısa botlarım,
gözlüklerim, takılarım dolabımın
olmazsa olmazları. Deren Talu tam bir prenses
Türkiye'de yapılan tasarımcı ve marka işbirliklerinin en eskisi adL ve Cengiz Abazoğlu arasında. Ünlü tasarımcı 14 sezondur marka için koleksiyon hazırlıyor. Yeni koleksiyon da pazartesi günü Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek defileyle modaseverlerle buluşacak. Abazoğlu'nun ağzından defiledeki sürprizleri öğrenemedim ama biz kadınlar için moda konusunda birbirinden güzel öneriler aldım. - Yeni koleksiyonun tanıtım çekimlerinde Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu rol aldı. Bu koleksiyonun nasıl bir ruhu var ve nasıl kesişti yollarınız Talu ile?
- Cengiz Abazoğlu kadınının belli bir çizgisi var. Bu zarif kadını her koleksiyonda yeni bir serüvene çıkarıyoruz. Bu sefer 70'ler, 80'ler ve 90'larda bir gezintiye çıkıyor. Tabii ki bu farklı yıllar ve moda trendlerini bir araya getirmek kolay olmadı. Ama ortaya klasik ve şık parçalar çıktı. Yeni yüzlere fırsat verilmesi taraftarıyım. Talu da çok iyi yetiştirilmiş, zarif, çok güzel bir genç kız. Tam bir prenses. Tabii ki fiziği de kusursuz. Keyifle, çok güzel bir şekilde çalıştık kendisiyle. - 2006'da haute couture tasarımlar yapmak amacıyla atölyenizi kurduğunuz günlerden beri sayısız kadın için tasarımlar yapmış olmalısınız. Yıllar içinde kadınların beklentileri, tavırları değişti mi? - Kadınların bir tasarımcıdan beklentileri değişmiyor. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar kendisini iyi göstermesini istiyorlar o tasarımcının. Aramızda da hep bir sırdaşlık oluyor. Bu da tabii ki onların vücutlarına dair sevdikleri ve sevmedikleri noktaları bilmemizden kaynaklanıyor. Yıllar içinde atölyemize giren herkesle dostluk oluşuyor aramızda. - Sizi bulmuşken sormamak olmaz. Biz nasıl başa çıkacağız modanın bu hızlı değişimiyle, sürekli yenilenen kolekiyonlarla?
- Akıllı davranacağız. Vücut hatlarımızı tanıyacağız. Bize yakışan renkleri bileceğiz. Ve her zaman için sevebileceğimiz parçaları satın alacağız. İsraf etmenin kabul edilebilir bir yanı yok. Bir sezon giyip, popülerliği azalınca bir yana atacağımız parçalara yatırım yapmayacağız. Dolabımızı oluştururken klasik ana parçalar seçeceğiz. İyi etek, pantolon ve elbiseler alacağız. Sonra da bu parçalarla yapılabilir üçer kombin hazırlayacağız. Sonra da yeni parçalar ekleyerek bu oluşturduğumuz stili akılcıl bir şekilde devam ettireceğiz. İSRAF ETMEYIN
- Dolabımızda sıkıldığımız parçaları ne yapmalıyız peki?
- Vermek, paylaşmak çok büyük bir keyif. Her zaman yakın çevremizden uzak çevremize doğru ihtiyacı olanlara yardım etmek gerekiyor. Dolabımızda daha fazla görmek istemediğimiz şeyleri verelim. Onlar yerine ihtiyaç varsa yeni sezona ait her zaman seveceğimiz parçalar ekleyelim. - Çok iddialı bir sezon. Çok frapan parçaları vitrinlerde görmeye başladık...
- Çok basit bir tavsiye vereceğim sizlere her zaman kullanabilirsiniz: İddialı bir parçayı, sakin günlük bir parçayla kombinleyin. Bir de buna vintage parça eklediniz mi ortaya hem trendleri yansıtan hem de gözü rahatsız etmeyen bir görüntü çıkar. Tabii ki hep fiziğinizin neyi kaldırabileceğine dikkat edin. Trendlerden kaçmaya gerek yok, elimizdeki parçalarla kombinlediğimizde ortaya kesinlikle hoş bir görüntü ortaya çıkıyor.
Türkiye'de yapılan tasarımcı ve marka işbirliklerinin en eskisi adL ve Cengiz Abazoğlu arasında. Ünlü tasarımcı 14 sezondur marka için koleksiyon hazırlıyor. Yeni koleksiyon da pazartesi günü Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek defileyle modaseverlerle buluşacak. Abazoğlu'nun ağzından defiledeki sürprizleri öğrenemedim ama biz kadınlar için moda konusunda birbirinden güzel öneriler aldım. - Yeni koleksiyonun tanıtım çekimlerinde Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu rol aldı. Bu koleksiyonun nasıl bir ruhu var ve nasıl kesişti yollarınız Talu ile?
- Cengiz Abazoğlu kadınının belli bir çizgisi var. Bu zarif kadını her koleksiyonda yeni bir serüvene çıkarıyoruz. Bu sefer 70'ler, 80'ler ve 90'larda bir gezintiye çıkıyor. Tabii ki bu farklı yıllar ve moda trendlerini bir araya getirmek kolay olmadı. Ama ortaya klasik ve şık parçalar çıktı. Yeni yüzlere fırsat verilmesi taraftarıyım. Talu da çok iyi yetiştirilmiş, zarif, çok güzel bir genç kız. Tam bir prenses. Tabii ki fiziği de kusursuz. Keyifle, çok güzel bir şekilde çalıştık kendisiyle. - 2006'da haute couture tasarımlar yapmak amacıyla atölyenizi kurduğunuz günlerden beri sayısız kadın için tasarımlar yapmış olmalısınız. Yıllar içinde kadınların beklentileri, tavırları değişti mi?
- Kadınların bir tasarımcıdan beklentileri değişmiyor. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar kendisini iyi göstermesini istiyorlar o tasarımcının. Aramızda da hep bir sırdaşlık oluyor. Bu da tabii ki onların vücutlarına dair sevdikleri ve sevmedikleri noktaları bilmemizden kaynaklanıyor. Yıllar içinde atölyemize giren herkesle dostluk oluşuyor aramızda. - Sizi bulmuşken sormamak olmaz. Biz nasıl başa çıkacağız modanın bu hızlı değişimiyle, sürekli yenilenen kolekiyonlarla?
- Akıllı davranacağız. Vücut hatlarımızı tanıyacağız. Bize yakışan renkleri bileceğiz. Ve her zaman için sevebileceğimiz parçaları satın alacağız. İsraf etmenin kabul edilebilir bir yanı yok. Bir sezon giyip, popülerliği azalınca bir yana atacağımız parçalara yatırım yapmayacağız. Dolabımızı oluştururken klasik ana parçalar seçeceğiz. İyi etek, pantolon ve elbiseler alacağız. Sonra da bu parçalarla yapılabilir üçer kombin hazırlayacağız. Sonra da yeni parçalar ekleyerek bu oluşturduğumuz stili akılcıl bir şekilde devam ettireceğiz. İSRAF ETMEYIN
- Dolabımızda sıkıldığımız parçaları ne yapmalıyız peki?
- Vermek, paylaşmak çok büyük bir keyif. Her zaman yakın çevremizden uzak çevremize doğru ihtiyacı olanlara yardım etmek gerekiyor. Dolabımızda daha fazla görmek istemediğimiz şeyleri verelim. Onlar yerine ihtiyaç varsa yeni sezona ait her zaman seveceğimiz parçalar ekleyelim. - Çok iddialı bir sezon. Çok frapan parçaları vitrinlerde görmeye başladık...
- Çok basit bir tavsiye vereceğim sizlere her zaman kullanabilirsiniz: İddialı bir parçayı, sakin günlük bir parçayla kombinleyin. Bir de buna vintage parça eklediniz mi ortaya hem trendleri yansıtan hem de gözü rahatsız etmeyen bir görüntü çıkar. Tabii ki hep fiziğinizin neyi kaldırabileceğine dikkat edin. Trendlerden kaçmaya gerek yok, elimizdeki parçalarla kombinlediğimizde ortaya kesinlikle hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. LEOPARI DİKKATLİ KULLANIN
Evet sezon leopar sezonu. Ama başarabilirseniz leopar kullanırken kontrollü olmaya dikkat edin. Jennifer Lopez bile olsanız dapdar leopar desen bir elbise oldukça riskli ve boğucu görünebilir. Bunun yerine leoparı detaylarda kullanın ve daha çok günlük parçalarla kombinleyin
"Benim işim kıyafet tasarlamak değil. Ben hayal tasarlıyorum." Ralph Lauren
MAKYAJ DERSİ
Tabii ki küresel makyaj üreticileri her sezon renklerle, dokularla oynamak ve biz tüketiciler için yeni yeni ürünler hazırlamak ve piyasaya çıkarmak zorunda. Ama siz siz olun sizi doğal ve iyi gösteren renklerden şaşmayın. 60 yaşına merdiven dayayan Julianne Moore'un bu doğal makyajı özellikle ilerleyen yaşlarda nasıl renkler kullanması gerektiğini şaşıranlar için ders niteliğinde. Ahu Orakçıoğlu'nun tercihleri
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Orka Group Yönetim Kurulu Üyesi Ahu Orakçıoğlu ile yeni sezonu masaya yatırdık:
Yeni sezon için arkadaşım olan Tuba Ergin'den vücudu saran nefis bir nefti deri elbise aldım.
Her sezon mutlaka birkaç parça alışveriş yaparım. Trendleri izlemekle beraber iş uygulamaya geldiğinde kendime has stilime sadığım.
Dolabımda en çok gömlek var. Çizgili, kareli, kot aklınıza gelebilecek her çesidi vardır dolabımda. Jean pantolon-cekettişört kombinim klasiklerden. Smokin takım çok severim. Damat için ürettiğimiz sirenertanfordamatceremony smokinimin her rengi dolabımın demirbaşıdır.
Dolabımdaki en eski parça 15 yıllık Cerrutti trençkot.
Burnu açık platformlu topuklu ayakkabı sevmem. Üstü monogram baskılı kıyafet giymem. Reklam tabelası gibi hissettirir kendimi.
Kadının anne olma kimliğinin yanısıra iş dünyasında ve sosyal yaşamda güçlenmesi ile elde ettiği yeni kimlik modaya da damgasını vuruyor. Güçlü kadına vurgu yapan tasarımları beğeniyorum. Sezon trendi vücudu saran deri elbiseler çok çekici.