Annemle ilişkimiz kayıtsız şartsız desteklemek üzerine

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü tasarımcı Cengiz Abazoğlu, adL markası için hazırladığı özel koleksiyonu pazartesi günü Çırağan Sarayı'nda yapılacak bir defileyle tanıtmaya hazırlanıyor. Defilelerinde iddialı işbirlikleri yapan Abazoğlu, bu sefer koleksiyonunu şov dünyasında ismi yeni duyulmaya başlayan genç bir isimle, Deren Talu ile medyaya tanıttı. Defne Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu koleksiyonun özel parçalarıyla poz verdi. Biz de ünlü bir anne-babanın kızı olan Talu ile moda ve hayatı üzerine sohbet ettik. Bakın Deren Talu neler anlattı- Abazoğlu tasarımlarını çok beğeniyorum. Markayı yakından takip ediyorum. Teklif onlardan geldi. Beni de bu koleksiyonun tanıtımında görmek istemişler. Çok güzel bir buluşma oldu.- Feminen ve kadın vücudunu çok güzel gösteren formlarda kıyafetler. Bu da benim tarzıma çok uygun. Tüm koleksiyona sahip olmak isterim. Ama aralarında en çok rugan montu beğendim. Onu günlük hayatta birçok farklı kombin ile giyebileceğimi düşünüyorum.- Diğer kız çocuklarını bilemem ama bizim annemizle aramızda gerginlik hiç olmaz. Bizim ilişkimiz birbirini kayıtsız şartsız desteklemek üzerine. Genç yaşta çalışma hayatına atılmış ve yaptığı her işle Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri olması benim içine doğduğum bir realite. Bu ve annemin her işi çok ciddiye alarak kişisel başarı çıtasını hep yukarı taşıması benim için sonsuz bir ilham ve motivasyon kaynağı. Ayrıca bir kadın olarak hayal ettiklerini ve kendini gerçekleştirme yolculuğu, çok saygı duyduğum ve kendim için de seçtiğim bir yol.- Moda elbettepaylaştığımız konularınbir parçası.Ama çok büyük birparçası diyemeyeceğim.Birbirimize seçimlerimizkonusundadevamlı tavsiyeverdiğimiz bir alanmoda. Annemin fikirleriniçok önemserim,sorarım ona herşeyi, o da mutlaka bana sorar.- Gelecek için planım yok.Hayat planlanabilecek bir şeydeğil. Ben sadece neler istediğimi,nelerin bana keyif vereceğini,hayat yolunda tatmin sağlayacağınıbiliyorum. Bu anlamdaneler gelişirse ona göre aksiyonalmak, bence en doğrusu. Oyunculukeğitimim var. Çok doğrubir ekiple, çok doğru bir rolgelirse ne güzel olur. Gelmesede olur.- Alışverişi çok severim amaçok uzun sürerse çok sıkılırım,bu yüzden çabuk bitiririm. Ayrıcaalışveriş için çok yüksekbütçeler ayırmaya gerek olduğunudüşünmüyorum. Günümüzdeoldukça makul fiyatlarabaşarılı tasarımları geniş kitleleresunan birçok marka var. İyikombin yapmanın parayla alakalıolmadığını düşünüyorum.- Trendleri takip ederim amaher trende uymam. Modadananlamak önemli olan ve tabii kibir tarz sahibi olmak gerekiyor.Bu sayede herhangi bir yerdenkendi üstünüzde en iyi duracakolan parçaları seçebilir ve doğrukombinler yapabilirsiniz.- Jean'lerim, kısa botlarım,gözlüklerim, takılarım dolabımınolmazsa olmazları.Türkiye'de yapılan tasarımcı ve marka işbirliklerinin en eskisi adL ve Cengiz Abazoğlu arasında. Ünlü tasarımcı 14 sezondur marka için koleksiyon hazırlıyor. Yeni koleksiyon da pazartesi günü Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek defileyle modaseverlerle buluşacak. Abazoğlu'nun ağzından defiledeki sürprizleri öğrenemedim ama biz kadınlar için moda konusunda birbirinden güzel öneriler aldım.- Cengiz Abazoğlu kadınının belli bir çizgisi var. Bu zarif kadını her koleksiyonda yeni bir serüvene çıkarıyoruz. Bu sefer 70'ler, 80'ler ve 90'larda bir gezintiye çıkıyor. Tabii ki bu farklı yıllar ve moda trendlerini bir araya getirmek kolay olmadı. Ama ortaya klasik ve şık parçalar çıktı. Yeni yüzlere fırsat verilmesi taraftarıyım. Talu da çok iyi yetiştirilmiş, zarif, çok güzel bir genç kız. Tam bir prenses. Tabii ki fiziği de kusursuz. Keyifle, çok güzel bir şekilde çalıştık kendisiyle. - 2006'da haute couture tasarımlar yapmak amacıyla atölyenizi kurduğunuz günlerden beri sayısız kadın için tasarımlar yapmış olmalısınız. Yıllar içinde kadınların beklentileri, tavırları değişti mi? - Kadınların bir tasarımcıdan beklentileri değişmiyor. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar kendisini iyi göstermesini istiyorlar o tasarımcının. Aramızda da hep bir sırdaşlık oluyor. Bu da tabii ki onların vücutlarına dair sevdikleri ve sevmedikleri noktaları bilmemizden kaynaklanıyor. Yıllar içinde atölyemize giren herkesle dostluk oluşuyor aramızda.- Akıllı davranacağız. Vücut hatlarımızı tanıyacağız. Bize yakışan renkleri bileceğiz. Ve her zaman için sevebileceğimiz parçaları satın alacağız. İsraf etmenin kabul edilebilir bir yanı yok. Bir sezon giyip, popülerliği azalınca bir yana atacağımız parçalara yatırım yapmayacağız. Dolabımızı oluştururken klasik ana parçalar seçeceğiz. İyi etek, pantolon ve elbiseler alacağız. Sonra da bu parçalarla yapılabilir üçer kombin hazırlayacağız. Sonra da yeni parçalar ekleyerek bu oluşturduğumuz stili akılcıl bir şekilde devam ettireceğiz.- Vermek, paylaşmak çok büyük bir keyif. Her zaman yakın çevremizden uzak çevremize doğru ihtiyacı olanlara yardım etmek gerekiyor. Dolabımızda daha fazla görmek istemediğimiz şeyleri verelim. Onlar yerine ihtiyaç varsa yeni sezona ait her zaman seveceğimiz parçalar ekleyelim.- Çok basit bir tavsiye vereceğim sizlere her zaman kullanabilirsiniz: İddialı bir parçayı, sakin günlük bir parçayla kombinleyin. Bir de buna vintage parça eklediniz mi ortaya hem trendleri yansıtan hem de gözü rahatsız etmeyen bir görüntü çıkar. Tabii ki hep fiziğinizin neyi kaldırabileceğine dikkat edin. Trendlerden kaçmaya gerek yok, elimizdeki parçalarla kombinlediğimizde ortaya kesinlikle hoş bir görüntü ortaya çıkıyor.Türkiye'de yapılan tasarımcı ve marka işbirliklerinin en eskisi adL ve Cengiz Abazoğlu arasında. Ünlü tasarımcı 14 sezondur marka için koleksiyon hazırlıyor. Yeni koleksiyon da pazartesi günü Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek defileyle modaseverlerle buluşacak. Abazoğlu'nun ağzından defiledeki sürprizleri öğrenemedim ama biz kadınlar için moda konusunda birbirinden güzel öneriler aldım.- Cengiz Abazoğlu kadınının belli bir çizgisi var. Bu zarif kadını her koleksiyonda yeni bir serüvene çıkarıyoruz. Bu sefer 70'ler, 80'ler ve 90'larda bir gezintiye çıkıyor. Tabii ki bu farklı yıllar ve moda trendlerini bir araya getirmek kolay olmadı. Ama ortaya klasik ve şık parçalar çıktı. Yeni yüzlere fırsat verilmesi taraftarıyım. Talu da çok iyi yetiştirilmiş, zarif, çok güzel bir genç kız. Tam bir prenses. Tabii ki fiziği de kusursuz. Keyifle, çok güzel bir şekilde çalıştık kendisiyle.- Kadınların bir tasarımcıdan beklentileri değişmiyor. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar kendisini iyi göstermesini istiyorlar o tasarımcının. Aramızda da hep bir sırdaşlık oluyor. Bu da tabii ki onların vücutlarına dair sevdikleri ve sevmedikleri noktaları bilmemizden kaynaklanıyor. Yıllar içinde atölyemize giren herkesle dostluk oluşuyor aramızda.- Akıllı davranacağız. Vücut hatlarımızı tanıyacağız. Bize yakışan renkleri bileceğiz. Ve her zaman için sevebileceğimiz parçaları satın alacağız. İsraf etmenin kabul edilebilir bir yanı yok. Bir sezon giyip, popülerliği azalınca bir yana atacağımız parçalara yatırım yapmayacağız. Dolabımızı oluştururken klasik ana parçalar seçeceğiz. İyi etek, pantolon ve elbiseler alacağız. Sonra da bu parçalarla yapılabilir üçer kombin hazırlayacağız. Sonra da yeni parçalar ekleyerek bu oluşturduğumuz stili akılcıl bir şekilde devam ettireceğiz.- Vermek, paylaşmak çok büyük bir keyif. Her zaman yakın çevremizden uzak çevremize doğru ihtiyacı olanlara yardım etmek gerekiyor. Dolabımızda daha fazla görmek istemediğimiz şeyleri verelim. Onlar yerine ihtiyaç varsa yeni sezona ait her zaman seveceğimiz parçalar ekleyelim.- Çok basit bir tavsiye vereceğim sizlere her zaman kullanabilirsiniz: İddialı bir parçayı, sakin günlük bir parçayla kombinleyin. Bir de buna vintage parça eklediniz mi ortaya hem trendleri yansıtan hem de gözü rahatsız etmeyen bir görüntü çıkar. Tabii ki hep fiziğinizin neyi kaldırabileceğine dikkat edin. Trendlerden kaçmaya gerek yok, elimizdeki parçalarla kombinlediğimizde ortaya kesinlikle hoş bir görüntü ortaya çıkıyor.Evet sezon leopar sezonu. Ama başarabilirseniz leopar kullanırken kontrollü olmaya dikkat edin. Jennifer Lopez bile olsanız dapdar leopar desen bir elbise oldukça riskli ve boğucu görünebilir. Bunun yerine leoparı detaylarda kullanın ve daha çok günlük parçalarla kombinleyin"Benim işim kıyafet tasarlamak değil. Ben hayal tasarlıyorum."Tabii ki küresel makyaj üreticileri her sezon renklerle, dokularla oynamak ve biz tüketiciler için yeni yeni ürünler hazırlamak ve piyasaya çıkarmak zorunda. Ama siz siz olun sizi doğal ve iyi gösteren renklerden şaşmayın. 60 yaşına merdiven dayayan Julianne Moore'un bu doğal makyajı özellikle ilerleyen yaşlarda nasıl renkler kullanması gerektiğini şaşıranlar için ders niteliğinde.Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Orka Group Yönetim Kurulu Üyesi Ahu Orakçıoğlu ile yeni sezonu masaya yatırdık:Yeni sezon için arkadaşım olan Tuba Ergin'den vücudu saran nefis bir nefti deri elbise aldım.Her sezon mutlaka birkaç parça alışveriş yaparım. Trendleri izlemekle beraber iş uygulamaya geldiğinde kendime has stilime sadığım.Dolabımda en çok gömlek var. Çizgili, kareli, kot aklınıza gelebilecek her çesidi vardır dolabımda. Jean pantolon-cekettişört kombinim klasiklerden. Smokin takım çok severim. Damat için ürettiğimiz sirenertanfordamatceremony smokinimin her rengi dolabımın demirbaşıdır.Dolabımdaki en eski parça 15 yıllık Cerrutti trençkot.Burnu açık platformlu topuklu ayakkabı sevmem. Üstü monogram baskılı kıyafet giymem. Reklam tabelası gibi hissettirir kendimi.Kadının anne olma kimliğinin yanısıra iş dünyasında ve sosyal yaşamda güçlenmesi ile elde ettiği yeni kimlik modaya da damgasını vuruyor. Güçlü kadına vurgu yapan tasarımları beğeniyorum. Sezon trendi vücudu saran deri elbiseler çok çekici.