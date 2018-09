Süperstarları onlar belirliyor

BUGÜN NELER OLDU

İsmi yeni yeni duyulan şarkıcı Lauv, The Other adlı parçasını Mart 2015'te yayınlamıştı. Şarkı 2016'nın sonunda Spotify 'ın dans listesine girdi. Burada dikkat çekince bu kez Today's Top Hits (Günün Zirvedeki Hitleri) listesine alındı. Sonrasında yaşananları Lauv "Çılgınlıktı" diyerek anlatıyor: "Şarkının dinlenme sayısının 8 milyondan 100 milyona çıkışını gördüm." Dijital müzik platformlarındaki çalma listeleri her geçen gün dinleyici için müziği keşfetmenin ve dinlemenin vazgeçilmez bir yolu haline geliyor. Müziği hem global hem de lokal anlamda şekillendiriyor. Milyonlarca takipçisi bulunan bu listeleri hazırlayanlar yani playlist küratörleri de el üstünde tutuluyor. Playlist küratörlüğü geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor. Peki bu listeler nasıl oluşturuluyor, küratörler nasıl seçiliyor? Dijital müzik platformu Spotify'ın yetkilileri bu konudaki sorularımızı yanıtladı:- İnsanlar artık müziği eskiden olduğu şekilde dinlemiyor. Büyük bir müzik arşivi yaratmıyor ve düzenlemiyorlar. Her biri kendi hayatlarındaki farklı bir an için hazırlanmış daha küçük arşivler ve çalma listelerine sahip olmaya daha düşkünler. Çünkü artık önemli olan, o 'an' ne istediğiniz. Sizi sabaha başlatacak, öğleden sonra çok daha hızlı koşmanızı sağlayacak ve gece daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olacak müzikler...- Biz onları daha çok editör olarak adlandırıyoruz. Çalma listeleri tamamen editörlerin içgüdülerinin, uzun yıllara dayanan tecrübelerinin ve insanların onlarla nasıl bir etkileşim yakaladığını gösteren verilerin mükemmel bir bileşimi aslında. İnsanlar tarafından oluşturuluyor ama verilerle yaşayıp, verilerle ölüyorlar.- Editörler çok farklı özgeçmişleresahip ve her biri uzmanlıklarını kendifarklı yöntemleri ve güçlü yanları ilebize taşıyor. Hepsi, sorumlu olduklarılokal pazarların kültürüne ve müziktürlerine dair önemli bir birikimesahip ve elbette büyük bir müzik tutkusunada. Spotify bünyesinde editörlerden,kıdemli editörlerden ve müziktürü uzmanlarından oluşan 100 kişilikbir ekip yer alıyor. Editörler dünyanındört bir yanına dağılmış durumda.- Online dinlenme (streaming)rakamları, her sanatçının kariyerindeönemli bir rol oynamaya devam ediyor.Danışmanlık şirketi PwC'nin öngörüsünegöre; 2022 yılına kadar dijitalkayıtlı müzik gelirinin yüzde 97.3'üonline dinlenmelerden (streaming) gelecek.İnanıyoruz ki; müzikteki insanidokunuş editörlerin varlığı ile önemlibir rol oynamaya devam edecek. Çoksayıda dinleyicisi olan etkili çalma listeleride az bilinen sanatçıları süperstaryapma gücünü sürdürecek.