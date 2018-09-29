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Süperstarları onlar belirliyor

Günümüzde çok dinlenmenin yolu çalma listelerinden geçiyor. Bu listeler müziğe tutkulu, birikimli kişiler tarafından hazırlanıyor. küratörlüğü geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor

MELTEM FIRATLI Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Süperstarları onlar belirliyor
İsmi yeni yeni duyulan şarkıcı Lauv, The Other adlı parçasını Mart 2015'te yayınlamıştı. Şarkı 2016'nın sonunda 'ın dans listesine girdi. Burada dikkat çekince bu kez Today's Top Hits (Günün Zirvedeki Hitleri) listesine alındı. Sonrasında yaşananları Lauv "Çılgınlıktı" diyerek anlatıyor: "Şarkının dinlenme sayısının 8 milyondan 100 milyona çıkışını gördüm."
platformlarındaki çalma listeleri her geçen gün dinleyici için müziği keşfetmenin ve dinlemenin vazgeçilmez bir yolu haline geliyor. Müziği hem global hem de lokal anlamda şekillendiriyor. Milyonlarca takipçisi bulunan bu listeleri hazırlayanlar yani küratörleri de el üstünde tutuluyor. Playlist küratörlüğü geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor. Peki bu listeler nasıl oluşturuluyor, küratörler nasıl seçiliyor? Dijital müzik platformu Spotify'ın yetkilileri bu konudaki sorularımızı yanıtladı:

- Çalma listeleri dinleyicinin şarkı seçimlerinde ne kadar etkili oluyor?
- İnsanlar artık müziği eskiden olduğu şekilde dinlemiyor. Büyük bir müzik arşivi yaratmıyor ve düzenlemiyorlar. Her biri kendi hayatlarındaki farklı bir an için hazırlanmış daha küçük arşivler ve çalma listelerine sahip olmaya daha düşkünler. Çünkü artık önemli olan, o 'an' ne istediğiniz. Sizi sabaha başlatacak, öğleden sonra çok daha hızlı koşmanızı sağlayacak ve gece daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olacak müzikler...

- Playlist küratörülerinin listelerin oluşturulmasındaki rolü nedir?
- Biz onları daha çok editör olarak adlandırıyoruz. Çalma listeleri tamamen editörlerin içgüdülerinin, uzun yıllara dayanan tecrübelerinin ve insanların onlarla nasıl bir etkileşim yakaladığını gösteren verilerin mükemmel bir bileşimi aslında. İnsanlar tarafından oluşturuluyor ama verilerle yaşayıp, verilerle ölüyorlar.

BİRİKİM ÖNEMLİ

- Editörlerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?
- Editörler çok farklı özgeçmişlere sahip ve her biri uzmanlıklarını kendi farklı yöntemleri ve güçlü yanları ile bize taşıyor. Hepsi, sorumlu oldukları lokal pazarların kültürüne ve müzik türlerine dair önemli bir birikime sahip ve elbette büyük bir müzik tutkusuna da. Spotify bünyesinde editörlerden, kıdemli editörlerden ve müzik türü uzmanlarından oluşan 100 kişilik bir ekip yer alıyor. Editörler dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda.

- Playlist küratörlüğü geleceğin mesleği olarak kabul ediliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?
- Online dinlenme (streaming) rakamları, her sanatçının kariyerinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Danışmanlık şirketi PwC'nin öngörüsüne göre; 2022 yılına kadar dijital kayıtlı müzik gelirinin yüzde 97.3'ü online dinlenmelerden (streaming) gelecek. İnanıyoruz ki; müzikteki insani dokunuş editörlerin varlığı ile önemli bir rol oynamaya devam edecek. Çok sayıda dinleyicisi olan etkili çalma listeleri de az bilinen sanatçıları süperstar yapma gücünü sürdürecek.
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Süperstarları onlar belirliyor
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