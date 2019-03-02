Sağlıklı çocuk yetiştirmenin 8 altın kuralı

BUGÜN NELER OLDU

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın Mutluluk Kürleri 2 adlı son kitabı bugünlerde oldukça konuşuluyor. Elime ulaştığında bende hemen okumaya koyuldum. Aslında kulaktan dolma duyduğumuz birçok bilgiyi temize çekmemize yardım ediyor Aktaş. Temel dayanaklarını oldukça sade bir dille anlamamıza yardım ediyor. Kitabın vaadi ise şöyle: Sağlıklı yaşam sanatı. Güçlü bağışıklık ve tam şifa için yeni plan!Benim ilgimi çeken ise Sağlıklı Çocuklar Yetiştir: 8 Altın Kural başlıklı bölüm oldu. Aktaş bunları şöyle sıralamış:Normal doğum yapOmega-3 zengini bir diyet önemliÇocuğunu şekerle zehirlemeEkmek, çörek, börek de yok!Ona ev yoğurdu, ev turşusu yedir. D vitamini unutmaOnu gerçek yiyeceklerle besleEv dışında doğru beslenmesi için önlemler alAktaş, çocuklarımıza neden şeker vermememiz gerektiğini gayet açık anlatıyor: "Şekerli yiyecekler yiyen çocuk, dersine odaklanamaz, öğrenme güçlüğü yaşar. Neden? Çünkü kan şekerindeki dalgalanmalar beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler.Beynin sağlıklı çalışması için elzem olan ve özellikle hafıza, öğrenme ve düşünme gibi fonksiyonların pürüzsüz işlemesini sağlayan BDNF adlı bir protein var. Fazla şeker bu proteinin azalmasına yol açar. Yani çocuğunuz ne kadar çok şeker yiyorsa yeni bir şeyler öğrenmesi de o kadar zorlaşıyor."Aktaş, "Şeker yiyen çocuk içki içmiş gibi sarhoş olur" diyor. Bir anne olarak bu cümle beni beynimden vurdu. Nedeni ise şöyle açıklıyor: "İşlenmiş gıdalar, fermente gıdaların eksikliği ve antibiyotikler yüzünden çocuklarımızın hemen hepsinin bağırsak florası kötü durumda. Bağırsaklardaki dost bakterilerin eksikliğinde ise kontrolsüz bir şekilde büyüyen bir mantar var: Candida mantarı.Candida mantarının özelliği şekeri alkole çevirmesidir. Yani çocuk şeker yedikçe alkol içmiş gibi sarhoş olur! Çocuk hep tatlı, hep şeker yemek ister çünkü alkolik gibi şeker bağımlısı olmuştur."Turkuvaz Kitap'tan çıkan, diyetisyen Güneş Aksüs'ün kaleme aldığı Minik Diyetisyenler İş Başında adlı kitap çocuklarınıza sağlıklı beslenmeyi öğretirken yeni oyunları keşfetmesini de sağlayacak.Sıkı dostlar Ege, Maya ve Deniz sıcaktan bunalınca evlerinin önündeki bahçede piknik yapmaya karar verirler. Ama önemli olan en sağlıklı piknik sepetini hazırlamak. En sağlık yiyecekler kimin sepetinden çıkacak dersiniz? İşte bu sorunun cevabı kitabın sonunda saklı.Dinazor Çocuk'tan çıkan Ne Hissediyorum? Miri ile Bülbüş adlı kitap beş yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanmış oldukça faydalı bir kitap. Yazarı Özlem Bakan Yavaş bir psikolog ve bu yaş grubu çocukların duygularıyla nasıl başa çıkacağını öyküler üzerinden gösteriyor. Çocuklar korku, öfke ve üzüntü duygularını mimiklerle nasıl dışa vurulacaklarını kitaptaki etkinliklerle öğreniyor. Ebeveynlerin çocuklarına anlatmakta zorlandığı yakın kaybı, ölüm gibi konular da hikayeler üzerinden daha anlaşılır kılınıyor. Bu bakımdan kitap ailelere de yol gösteren bir kaynak niteliğinde. Ayrıca çocuklara nasıl nefes egzersizi yapabileceklerini de anlatıyor kitap. Miri ve Bülbüş'ün hayatın içinde gelişen hikayelerini hem çocuklar hem de ebeveynler çok sevecek.