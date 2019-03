7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda İstanbullularla buluşacak. Koro yoğun ilgi sebebiyle aynı gün iki konserle dinleyici karşısına çıkacak. Konserler saat 14.00 ve 20.00'de gerçekleşecek. Biletleri İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu gişesinden ve Biletix'ten temin edebilirsiniz.Konserde koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekip sahne alacak. Rusya'nın 'Onurlu Sanatçı' payesine sahip isimlerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev; uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle dikkat çeken Maksim Maklakov'un da aralarında bulunduğu pek çok isim solist olarak sahneye çıkacak. Sovyet tarihinin ünlü bestelerinden Büyük Anayurt Savaşı marşları seslendirilecek. Koro ile okunacak İstiklal Marşı'nın ardından solistler Sevdan Olmasa ve Çanakkale Türküsü'nü de seslendirecek. Konser Midnight in Moscow olarak bilenen Podmoskovnie Vechera ile sona erecek.Kızılordu başlangıçta Sovyetler Birliği halklarına ve cephelerde savaşan askerlerine moral ve motivasyon vermek amacıyla kurulmuş bir ordu korosuydu. Ama namı bir ordu korosu olmanın ötesine taştı. Popüler kültür içinde kendine yer buldu. Koro daha önce Türkiye'ye geldiğinde Barış Manço'dan Genç Osman, Tarkan'dan Şıkıdım şarkılarını seslendirilmişti.Kullandığı farklı malzemeler ve tekniklerle oluşturduğu kendine has sanat stiliyle tanınan Ardan Özmenoğlu'nun Anna Laudel'deki kişisel sergisi Bu İşin Sonu Yok, 24 Mart'a kadar görülebilir. Sergide, Özmenoğlu'nun mekanın sunduğu mimari özellikleri ve binanın tarihi dokusunu dikkate alarak ürettiği, imzası haline gelen yeni post-it çalışmalarının yanı sıra cam heykelleri ve neon işleri de yer alıyor. Osmanlı padişahlarından tarihin önemli kadın sultanlarına uzanan hikayeleri konu alan işlerinin de yer aldığı sergide Özmenoğlu'nun, bu sergi için ürettiği çalışmalarında kullandığı malzemeler ve renkler de dikkat çekici.* Seçil Erel'in Bir Başka Gerçeklik başlıklı sergisini 6 Nisan'a kadar Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde ziyaret edebilirsiniz.* Furkan Öztekin'in Dört Mevsimlik Mayıs başlıklı sergisini 7 Nisan'a kadar Mixer Arts'ta görebilirsiniz.* Kadıköy Yeldeğirmeni'nde üretim yapan sanatçıların eserleri, Yeldeğirmeni'nden Kent Öyküleri II adlı sergi ile Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) Sanat Galerisi'nde 3 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak.Müziğimizin genç seslerinden Sena Şener, 12 Mart saat 21.00'de Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM Studio'da müzikseverlerle buluşacak. Sena Şener'e konser performansında klavyede Ahmet Kamberoğlu, davulda Saddler Samayoa, basgitarda Cihan Güvenç, elektrogitarda Gökay Özvardar eşlik edecek. Biletler Biletix'te.Müzik, yaratıcılık ve teknoloji başlıklarıyla Barselona'daki merkezinden dünyaya yayılan Sonar'ın İstanbul ayağı Zorlu PSM'de başladı. Sonar Istanbul, elektronik müziğin önemli DJ ve prodüktörlerinin yanı sıra Sonar+D kapsamında deneyim ve atmosfer odaklı pek çok görsel-işitsel performansı da ağırlayacak. Bugün Modeselektor, Bicep, Volvox, DJ Seinfeld, sahne alacak.* Emel Sayın bugün saat 21.00'de TİM Show Center'da sahne alacak. Biletler Biletix'te.* Yıldız Tilbe bugün saat 21.00'de Bostancı Kültür Merkezi'nde konser verecek. Bilet 194 TL.* IF Performance Hall Ataşehir bugün saat 22.30'da Gökhan Türkmen'i ağırlayacak. Bilet 75 TL.İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Bajazet adlı operası 14 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Süreyya Operası'nda sahnelenecek. Eser, Timurlenk'in Bayezid'e karşı bir zafer kazanarak onu tutsak etmesi ile başlıyor. Ünlü barok besteci Antonio Vivaldi'nin operaya taşınan tek eseri olma niteliğindeki Bajazet, İtalyanca seslendirilecek. Opera 120 dakika sürüyor.El Yapımı Makarnalar atölyesi yarın saat 10.00'da Mutfak Sanatları Akademisi'nde düzenlenecek. Makarna çeşitlerinden taze otlu krema ile kuşkonmaz ve keçi peynir dolgulu tortellini, bolonez soslu fazzoletti ve domatesli üç mantar sos ile ıspanak gnocchi yapımını öğreneceksiniz. Bilet 210 TL.Bir çeşit yuvarlak makarnadır. Peynirli çeşitleri vardır. Genellikle sos ile birlikte servis edilir.Kelime anlamı olarak İtalyanca'da mendil demektir. Görünümüyle mendili andıran fazzoletti kare veya dikdörtgen olarak ince bir şekilde sunulur.İtalyan mutfağından bir lezzettir. Hamurunun içerisine patates püresi eklenerek yapılır.İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 80 Günde Devr-i Alem oyunu yarın saat 15.00'te Kozyatağı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Jules Verne'nin yazdığı ve Başak Othan'ın Türkçeye çevirdiği eser, 1872'de Londra'da yaşayan İngiliz centilmeni Bay Phileas Fogg'un hikayesini ele alıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Antikacılar ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 5. Antika ve Nostalji Festivali bugün başlıyor. Festival 17 Mart'a kadar İstanbul Deniz Müzesi'nde devam edecek. Bu yıl Beşiktaş, Beyoğlu, Ortaköy, Üsküdar ve Kadıköy'den 25 köklü antikacı bir araya gelecek. Antika meraklıları 19. yüzyılda Osmanlı'da ve Avrupa'da kullanılan tespih, saat, fincan takımı gibi nadide eserlerden; 1950-1970 yıllarına tarihlenen gramofon ve taş plak gibi nostaljik ürünlere ulaşabilecekler. Festival, saat 10.00'dan 21.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak. Girişler ücretsiz.Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri bugün saat 18.00'de Ankara Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde düzenlenecek. Bilet 56.50 TL.MFÖ yarın saat 21.00'de Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda konser verecek. Bilet 67.50 TL.Tiyatro oyunu Esaretin Bedeli yarın saat 17.30'da İzmir AKM Yunus Emre Salonu'nda sahnelenecek. Bilet 77.75 TL.Dilara Sakpınar, sahne adıyla Lara Di Lara, 14 Mart saat 21.00'de Ankara IF Performance Hall'de konser verecek. Bilet 33 TL.Âşık Veysel Müzikali 15 Mart saat 20.30'da İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Biletler Biletix'te.