Ünlülerin kabusu olan yiyecekler

Hiçbir yiyeceğe takıntınız var mı? Bırakın yemeyi, tadına bakmayı, görmeye hatta adını telaffuz etmeye dayanamadığınız bir yiyecek oldu mu? Bu dediklerim bazılarınıza çok yabancı ve garip bazılarınıza ise çok tanıdık gelebilir. Örneğin çocukluğumdan beri ceviz takıntım (yazarken bile zorlanıyorum) yüzünden pek çok kez masayı terk etmişliğim oldu. İçli köfte, baklava gibi iştah kabartan yiyeceklerden hep uzak durmak zorunda kaldım.

Takıntılarım ya da tıptaki adıyla obsesif-kompulsif bozukluğum zaman zaman yaşam kalitemin düşmesine neden oldu. Ama zaman içinde onlarla yaşamayı öğrendim. Tabii bunda çevreme de çok iş düştü. Örneğin arkadaşlarım çok sevdikleri sakızı benim yanımda çiğnememeye özen gösteriyor. Ya da yemeklerde ceviz kullanmıyor.

