Film izleme keyfi 21.34 TL

Geçen yılın sonuna doğru patlak veren 'mısır- bilet tartışması' sırasında "Sinemada bir filmi ne kadara izliyoruz?" sorusuna doğru dürüst bir cevap alamamıştık. Tartışmanın yapımcılar ve sinema salonları arasında cereyan etmesinden dolayı mı yoksa fiyat skalasının sinemadan sinemaya farklılık göstermesi nedeniyle mi, biz bunu öğrenemedik bilemiyorum. Birtakım rakamlar ortaya dökülse de net bir ortalamaya ulaşılamamıştı. Ama geçenlerde Tolga Akıncı, www.boxofficeturkiye.com sitesinde bu konuyla ilgili önemli bir araştırma yayımladı. Akıncı, araştırmış İstanbul'da bir filmi ortalama kaç liraya izliyoruz, tespit etmiş. İstanbul'da bir filmi, tam bilet alıyorsanız ortalama 21.34 TL'ye, öğrenci bileti alıyorsanız ortalama 18.97 TL'ye izliyoruz. 2018'in ortalarında Nizam Eren bir araştırma paylaşmıştı. O araştırmada 2018'de Türkiye'de bilet fiyat ortalaması 12.58 TL'di. Akıncı'nın ki İstanbul üzerine, Eren'in ki Türkiye üzerine bir araştırma olsa da ve iki araştırmadaki yöntemlerin de farklı olacağı düşünülse bile aradaki fark epey fazla. Sadece bir yılda 8.76 TL sinema bileti fiyatı artmış denilebilir. Akıncı'nın araştırması aslında İstanbul'daki sinemaların 2019'daki fotoğrafını çekiyor. İstanbul'da şu an toplam 99 sinema bulunuyor. Bu 99 sinemanın 795 salonu var. 39 ilçeli kentin 35 ilçesinde sinema mevcut. Ama dört ilçede, Adalar, Esenler, Sultangazi ve Şile'de maalesef bir sinema salonu bile yok. Ki bu tablo İstanbul'a pek de yakışmıyor belirteyim. Sinema salonlarının yüzde 63'ü Avrupa yakasında, yüzde 36'sı ise Anadolu yakasında. Akıncı araştırmasında bir filmi en pahalı hangi semtlerde, en ucuz hangi semtlerde seyredebiliyoruz onu da yazmış. Araştırmaya göre tam bilet ortalaması 26-30 TL arasında değişen Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş, Fatih ve Sarıyer İstanbul'un bilet fiyatı en pahalı beş semti. Yine tam bilet ortalaması 10-15 TL arasında değişen Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Beykoz bilet fiyatlarının en ucuz olduğu semtler oluyor. Peki İstanbul seyircisi bir filmin kaderini nasıl belirliyor? Yoğun nüfusu ve sinema salonlarının fazla olması sebebiyle bu şehrin seyircisinin bir filmin ilgi görüp görmesinde önemli katkısı var. İstanbul'un bir filmin gişesine seyirci olarak katkısı yüzde 28-32 aralığında.



ALTIN PALMİYE'Lİ PARAZİT GELİYOR

Ekim ayının sinema etkinliği Filmekimi'nde hangi filmleri izleyeceğimiz yavaş yavaş belli oluyor. Sürprizi hemen verelim. Cannes'da Altın Palmiye alan Parazit fimkekimi programında. Usta yönetmen Pedro Almodovar'ın Cannes'da övgülere boğulan Acı ve Zafer, Bruno Dumont'un müzikal söylence dizisinin son filmi Jeanne, Xavier Dolan'ın son filmi Matthias&Maxime, Jessica Hausner'in bilimkurgu-gerilim filmi Küçük Joe da yine programda yer alan filmler. Filmekimi 4 Ekim'de başlayacak.