Modakazanı

GENÇ KRALİYETİN TERCİHLERİ

Tabii ki kraliyet aileleri yüzyıllardır belirli mücevher üreticileriyle çalışıyor. Ancak genç kraliyet üyeleri, daha günlük ve trendlere daha uygun genç markaların tasarımlarını zevkle kullanıyor. Mesela Cambridge Düşesi Catherine ve Sussex Düşesi Meghan gibi. Catherine'in en çok kullandığı marka yarı değerli taşlara koleksiyonlarında geniş yer veren Kiki McDonough. Meghan ise yıldız haritalarından ve eski paralardan ilham alan Missoma markasından vazgeçmiyor.



YENİ RENGİMİZ FUŞYA

Sonbahar- kış sezonunda ister istemez her birimizin dolaplarında geniş yer alan siyah ve grilere yeni bir kan geliyor. Bu sezon parlak fuşyalar çok ama çok popüler. Bu rengin en güzel yanıysa hem asil hem de kadına farklı bir seksapalite katıyor oluşu.



Z JENERASYONU ÇOK SEVDİ

İngiliz ayakkabı markası Dr Martens, 60 yıllık ömrünün en iddialı günlerini yaşıyor. Bunun en büyük nedeni de Z jenerasyonunun markaya olan sevgisi. İngiliz Guardan gazetesi dünyada yaşanan gelişmelere daha çok tepki veren, siyaset konusunda daha çok kendi doğrularının farkında oaln Z jenerasyonunun modaevlerine karşı direnen ve alternatif gruplar tarafından sevilen bu markayı yeniden popüler yaptığını yazdı.