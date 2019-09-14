Bu yarış temiz bir deniz için

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen ve uluslararası alanda ilgi gören Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın 18'incisi bu yıl 28-29 Eylül'de gerçekleştirilecek. Kıyasıya rekabetin yanı sıra 'Deniz Temiz' temasıyla farkındalık yaratacak organizasyona sekiz ülkeden 80 tekne, 800 sporcu katılacak. Türkiye'de çeşitli organizasyonlarla büyümeyi sürdüren yelken sporunun en görkemli yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştiriliyor. Turkcell Platinum Bosphorus Cup, yılda sadece iki gün, özel izinle İstanbul Boğazı'nda yelken yapılmasına olanak sağlıyor. Ve bu özelliğiyle tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Bu yıl sekiz ülkeden, 80 tekne ve 800 sporcunun katılacağı yarış, yarış olduğu kadar, sosyal sorumluluk konusunda farkındalık yaratmak açısından da önemli bir alan. Turkcell Platinum Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nın büyüleyici güzelliğini korumak için bu yılki yarışın temasını Deniz Temiz olarak belirledi. Organizasyon kapsamında Feriye Sarayı'nda bir Atık Sergisi düzenlenirken, yarışa katılacak sporcular için de bu konuda bir hazırlık yapıldı. Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta dereceye giren sporculara verilecek madalyalar, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak hazırlandı. Bu madalyalar da deniz temizliğine dikkat çekecek. Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta 28-29 Eylül boyunca toplam üç etap gerçekleştirilecek. İlk gün Boğaz Yarışı, ikinci gün ise iki adet şamandıra yarışı düzenlenecek. Cumartesinin parkuru Beşiktaş ve Anadolu Hisarı arasında, pazar gününün parkuruysa Caddebostan açıklarında kurulacak. Dar geçişi, rüzgârı ve akıntısı kadar manzarasıyla da dikkate değer yarış, 2002'den beri yapılıyor ve Yeni Zelanda'dan Kanada'ya kadar okyanus aşırı ülkelerden de ilgi görüyor





ATÖLYE ÇİKOLATA YAPMA KEYFİ

Kahvenin en güzel eşlikçisi ne diye sorsak büyük çoğunluk çikolata diyecektir. Peki, bu eşsiz çikolataların nasıl yapıldığını öğrenmek, deneyimlemek ister misiniz? O halde Kahve Dünyası'nın çikolata atölyesi tam size göre. Atölyede kahveli spesiyal çikolata, lezzet klasiği trüf, birbirinden lezzetli içeriklerle hazırlanan tablet çikolata, içi sürprizlerle dolu çikocaracrunch ve içmeye doyamayacağınız sıcak çikolata yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Atölye, 15-30 Eylül tarihleri arasında Kahve Dünyası Veliefendi Fabrika'da.





TİYATRO BİLGİNER'İN KRAL LEAR'I

Kral Lear, geçen senenin en ilgi çeken oyunlarından biriydi. Oyun bu sene de sahnelenmeye devam ediyor. 18 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak oyunda Kral Lear'ı Haluk Bilginer canlandırıyor. Hem aktör hem de çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Bilginer'e eşlik eden diğer isimlerden bazıları ise Berfu Öngören, Hare Sürel ve Deniz Celiloğlu.



MEKAN YİYEBİLDİĞİN KADAR SUSHİ YE

Kalamış Marina'da Uzakdoğu mutfağını misafirleriyle buluşturan Hai Sushi, keyifli ortamında leziz buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Sushi sevmeyenler için Uzakdoğu'nun leziz tatlarını da misafirlerine sunan Hai Sushi'de, Japon salatası, Kinoa Salatası ve Hiyashi Wakame gibi farklı lezzetler de bulunuyor. Özel menüler hazırlayan Hai Sushi, 'Yiyebildiğin Kadar Ye' menüsüyle misafirlerini bir lezzet yolculuğuna davet ediyor. Yani anlayacağınız, 4 Ekim'e kadar sushi servis edilecek herkes sushi'ye doyacak.





FESTİVAL FRINGE FESTİVALİ GELİYOR

Her şehirde farklı ölçek ve formlarda düzenlenen Fringe Festivali alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası platformda sergileme imkanı sunuyor. Festival bu yıl ise ilk kez İstanbul'da! Şehrin farklı noktalarındaki 19 sanat mekanında Türkiye ve dünyadan 22 ekip, tiyatro, dans ve performans disiplinlerindeki işlerini 18-22 Eylül tarihleri arasında seyirciyle buluşturacak. Festival biletlerine tiyatrolar.com.tr'den ulaşabiliyor.

Denize nazır e-spor

Türkiye'nin e-spor, oyun ve gençlik festivali Chapter, sekizincisi ile 21 Eylül'de Ortaköy Feriye'de. Chapter 8, şehrin kalbinde, denize nazır bir atmosferde, binlerce genci farklı ve interaktif içerikleri ile bir araya getirecek.



SİNEMA Wes Anderson estetiği açık havada

Wes Anderson'un son harikası, animasyon filmi olan Köpek Adası'nı dışarıda bırakalım, Büyük Budapeşte Oteli'ni izlediniz mi? Bu estetik şöleni hiç izlemeyenler ya da bir kez daha tadına varmak isteyenler için güzel bir imkan var. Yaz boyunca film gösterimleri gerçekleştiren Swissotel'in korusu Sultan Park'ta 23 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de perdede Büyük Budapeşte Oteli var. Bilet fiyatı mısır ve içecekle birlikte 95 TL.



KONSER ATAŞEHİR'DE BALKAN ESİNTİLERİ

Anadolu yakasının yeme-içme ve eğlence merkezi Watergarden İstanbul'da 14 Eylül Cumartesi Suzan Kardeş sahne alıyor. Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş'in konseri saat 20.00'de başlayacak ve konser tüm misafirlere ücretsiz olacak. Ataşehir'de keyifli bir Balkanlar akşamı yaşamak isteyenler konseri kaçırmasın.



DENİZ SİPAHİ'DEN PAZAR KONSERİ

Les Ottomans otelde açılan Pür Bosphorus, pazar günleri canlı müzik programlarına eylül ayında da devam ediyor. Repertuvarın Türkçe pop ağırlıklı olduğu Pür Bosphorus'un pazar sahnesinde bu hafta Deniz Sipahi olacak. Sipahi, saat 17.00'den itibaren sahnede yer alacak

Ebru Gündeş Harbiye'de

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserleri tam gaz devam ediyor. 15 Eylül akşamı ise sahne Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş'in. Konserin biletleri üç kategori halinde satışta, fiyatlar ise 264, 315, 416 TL. Açıkhava'da konser keyfi yaşamak isteyenler artık sonu yaklaşan bu etkinliği kaçırmak istemiyorlarsa, Ebru Gündeş sıkı bir alternatif.



SERGİ EFSANE VE MASALLARLA ÇAĞDAŞ SERAMİK

Arter'in eski evi Meymenet Han Meşher adıyla karşımızda. Açılış ise dün Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa'da Çağdaş Seramik isimli sergiyle gerçekleştirildi. Küratörlüğünü Catherine Milner'ın üstlendiği sergide 13 sanatçının eserleri yer alıyor. Sergi, 22 Aralık'a kadar gezilebilecek. Orta Çağ'dan günümüze uzanan geniş programıyla Meşher'de sergi turları ücretsiz gerçekleşecek.

NOT DEFTERİ

1. GÖKSEL bugün saat 21.00'de Ankara MEB Şura Salonu'nda sahne alıyor. Bilet fiyatları 67.50 TL'den başlıyor.

2. SAKARYA Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnede bu akşam saat 21.30'dan itibaren Nazan Öncel var. Bilet fiyatları 112 ve 157 TL.

3. UNUTULMAZ şarkıların efsane sesi Selami Şahin, bu akşam saat 22.00'de Jolly Joker Antalya sahnesinde. Bilet fiyatları 79.50 TL'den başlıyor.

4. İZMIR Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 16 Eylül akşamı Yıldız Tilbe rüzgarı esecek. 21.00'de başlayacak konserin bilet fiyatları 113 TL'den başlıyor.

5. HAKAN Altun sevenleriyle Bursa'da buluşuyor. 20 Eylül akşamı saat 22.00'de Jolly Joker Bursa'da gerçekleşecek etkinliğin biletleri Biletix'te.