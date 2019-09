7/24 şehirde yaşam

sergi

Atina'dan sonra İstanbul'da

Dünyaca tanınmış ressam ve heykeltıraş Kostis Georgiou'nun Enigma adlı sergisi 3 Ekim'de Sismanoglio Megaro'da ziyarete açılıyor. Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu himayesindeki sergide sanatçının, Avrupa, Amerika ve Çin'de kamusal alanlarda yer alan, anıtsal boyutlardaki kırmızı akrobat-dansçı heykel enstalasyonları da sergilenecek. 9 Muse (9 İlham Perisi) başlıklı büyük heykel enstalasyonu ve köpeklerden oluşan Pombi A enstalasyonu ilk defa sergilenecektir.

2 bin fotoğraf bir arada

Fujifilm tarafından basılan 2 bin fotoğraftan oluşan, en büyük fotoğraf sergisi 4-13 ekim tarihleri arasında Kanyon'da ziyaret edilebilir. 30x30 cm ölçülerinde fotoğraf kağıdına basılan kareler, oluşturulacak özel alanda ücretsiz olarak sergileniyor. Fujifilm'in Printlife projesi, farklı tarihlerde İstanbul, Londra ve Paris'te olmak üzere üç büyük şehirde gerçekleşecek.

Dönüşüm gerçeği

Hintli çağdaş sanatçı Sudarshan Shetty'nin dönüşüm kavramına ve katmanlarına odaklanan Öz/çeviri-m (Self/ trans-lation) başlıklı sergisi 31 Ekim'e kadar devam ediyor. Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide heykel, yerleştirme ve video eserler, dönüşümün kültürel gerçekliğini gündemine alıyor.

Dj performans

Kral setin başına geçiyor

Tüm zamanların en büyük DJ-prodüktörlerinden Carl Cox bugün Zorlu PSM'de setin başına geçiyor. Öncesinde Alan Cutt, Ugur Project ve Ferhat Albayrak'ın performanslarını izleyebilirsiniz. Aynı saatlerde Studio'da ise Sezer Uysal, Rıza Gobelez ve Alikaan setleriyle dinleyicinin karşısında olacak.



Müzik kariyerinin 40. yılında. En son 10 yıl önce İstanbul'da performans sergilemişti.

150 binden fazla plağı var.

2001-2016 yılları arasında Space Ibıza adlı gece kulübünün resident DJ'iydi.

DJ Mag-Beatport Top 100 DJs 2018 sıralamasında bir numara seçildi, Mixmag dergisine göre son 25 yılın en iyi DJ'i.

Mixmag Türkiye'ye verdiği röportajda "Techno'yu, insanları müzik dinleme alışkanlıklarında yeni bir çağa atlatan elektronik müziğin özü olarak tanımlıyorum" dedi.

Carl Cox hakkında bilmeniz gereken beş şey

34 yıl 19 albüm

Thrash metalin büyük ismi Overkill, son albümleri Wings of War için çıktıkları turne kapsamında bu akşam Ankara'da Milyon Performance Hall'da konser verecek. New Jersey'li grup 34 yıllık kariyerine 19 albüm sığdırdı

Dikkat, baştan çıkarır

Igneous'la bu yılın en başarılı çıkış albümlerinden birine imza atan Polynation, bu akşam Salon İKSV'de konser verecek. 23.45'te başlayacak konser öncesinde Mind Shifter, saat 22.30'da Salon'a konuk olacak.

festival

Çevreye duyarlı

Türkiye'nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether'ın ikinci ayağı bugün Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek. Festivalde sahneye çıkacak isimler arasında Unkle, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kimbra ve Son Feci Bisiklet de bulunuyor

fuar

Anadolu İstanbul'a taşındı

Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19 hafta sonu da devam ediyor. Fuarda arı sütünden Türkiye'nin ilk ve tek keçi sütü bazlı bebek mamasına, arı ekmeğinden doğal zeytinyağlarına kadar birçok organik, doğal ve sağlıklı ürün sergileniyor.

Tekrarı yok

15 Ekim'e kadar sürecek Red Bull Music Festival İstanbul'un heyecanla beklenen beş konsept gecesinden ilk ikisi bu hafta gerçekleşiyor. Alpha Beat Night, 3 Ekim Perşembe akşamı Feriye'de yapılacak. Ganalı müzisyen Ata Kak'ın yanı sıra Ammar 08 ve Undomondo müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu bir gece yaşatacak. Bir gün sonra ise Borusan Müzik Evi'nde Aposynthesis Night var. Demdike Stare sahneyi Michael England ile paylaşacak. Ayrıca Stellar OM Source, Lucrecia Dalt ve Akkor da yine synthesizer odaklı gecede yer alacak.

sinema

Bir savaş eleştirisi

SALT'ın Perşembe Sineması, 3 Ekim, saat 19.00'da gösterilecek Chris the Swiss/İsviçreli Chris ile devam ediyor. Yönetmenliğini Anja Kofmel'in yaptığı siyah beyaz animasyon filmi, kuzenini kahraman olarak gören bir çocuğun naifliğinden savaş eleştirisi ve derin sorgulamalara uzanan bir anlatımla ilerliyor. Haber, günlük, söyleşi ve arşiv görüntüleri gibi kayıtlar eşliğinde hazırlanan film, belgesel ögeler içeriyor. Gösterimi ücretsiz izleyebilirsiniz

spor

Heyecan dorukta

İstanbul'daki en uzun zipline hattı 500 metre ile İsfanbul AVM'de kuruldu. Yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesi olan zipline, adrenalin tutkunlarının en sevdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

mekan

Müzik eşliğinde suşi

Boğaz manzaralı teras Bleu Lounge'ta ekim ayı boyunca çarşamba, perşembe ve cuma günleri suşi akşamları düzenlenecek. The Ritz-Carlton İstanbul'daki terasta ayrıca çarşamba ve perşembe günleri 21.00'de solist ve gitar ikilisi sahnede olacak. İkili, 70'ler, 80'ler ve 90'ların hit şarkılarının yanı sıra günümüzün en sevilen caz, latin ve pop parçalarından oluşan bir repertuvara sahip.

NOT DEFTERİ:

1. 4 Ekim Cuma günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde DJ Mabbas ve Ferhat Albayrak setin başına geçecek. Parti 23.00'te başlayacak

2. RADYO Eksen DJ'leri, Gülşah Güray, Güven Yıldız ve Gülşah Turgut, bu gecesi Babylon'da Radyo Eksen Partisi için setin başına geçiyor.

3. XJAZZ Festivali, bu hafta sonu ODTÜ M.D. Vişnelik Tesisleri'nde gerçekleşecek. Festival programında Foals (DJ set) de bulunuyor

4. PAMELA ve Ümit Besen bugün Watergarden İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor. Saat 20.00'de başlayacak konser tüm misafirlere ücretsiz olacak.

5. BU akşam saat 22.00'de Emaar Hayal Kahvesi sahnesi Jabbar'ı ağırlıyor. Jabbar konserde Raf, Uzun Uzun, Cesaretsizce Olmuyor gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.