Cazır cazır zayıflayın

Dünyada pek çok kişi dans ederek form tutuyor. Buna ünlü isimler de dahil. Mesela geçenlerde röportajını okuduğum Modern Family dizisinin Gloria'sı Sofia Vergara fitness yöntemlerinden ve spordan haz etmediğini ama form tutmak zorunda olduğunu açıklıyordu. Bunun için seçtiği yöntem ise Latin danslarıydı.

Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Shakira, Nicole Richie, Gisele Bündchen ve Kate Hudson dansla form tutan ve bunu her fırsatta dile getiren ünlülerden bazları...

Üstelik hepsinin farklı dansa karşı sempatisi ve ilgisi var. Kimi Latin müzikleriyle coşuyor kimi pole dans yani direk dansını seviyor. Bu arada hip hop ya da oryantal meraklıları da yok değil.

Dans ederek form tutmak, kalori atmak, terlemek ve eğlenmek yeni değil Ama dans ve fitness'ı birleştiren derslerde yeni neler var bu kez mevzu bahsimiz onlar...

Hem dansla form tutmanın bir başka avantajı da bir eğlence yerine, gece kulübüne gittiğinizde marifetlerinizi sergileme şansınız... O halde ritminiz bol olsun diyelim ve sözü fazla uzatmadan konumuza girelim...



KORE POP DANSI YARIŞMASI

Kore çizgi filmleri, oyunları, dizileri, müzikleri derken son olarak da dansı ile karşı karşıyayız. Hem de öyle böyle değil. Epey bir akım var. Kore çılgınlığının tüm dünyayı sardığını biliyordum da dans yarışması dünya finallerinin Türkiye'de gerçekleştiğini bilmiyordum.

Ta ki geçen haftalarda ikiz kızları olan yakın bir arkadaşımın "Benim kızlar da K-pop dans hastası. Hatta Türkiye finallerine bile katıldılar" cümlesini duyana kadar. Biraz dumur oldum açıkçası, zira böyle bir durumdan haberim yoktu. Sonra sağa sola, eşe dosta sordum baktım onlar da bihaber. Ama İzmir'de ve pek çok ilde özellikle gençler arasında epey popüler.

K-pop, Kore pop müziğinin kısaltması. Aslında Kore'de popüler olan pop, hip hop, elektronik ve pek çok popüler müziğin karışımı bir tür. Dans yarışması ise K-pop sanatçılarının danslarının, stillerinin, giyim kuşamlarının yarıştığı bir platform. Tüm dünyada milyonlarca seveni var. İzmir, İstanbul, Ankara ve pek çok ilde K-pop dans dersi veren stüdyolar var. Danstudyo, Royal Dans, Latino Dans Stüdyosu, K-Pop Academy bunlardan sadece birkaçı.







KARAYİP MÜZİĞİYLE FORM TUTUYORUZ

Açık ara en sevdiğim müzik türlerinden reggaeton. Biraz reggae biraz hip hop... Orta ve Güney Amerika ile Karayip'e konuk oluyoruz anlayacağınız. Ya da onlar bize konuk oluyor. Kulüplerde, mekanlarda çalmasına artık aşina olduk. Şimdi bir de spor salonlarında dinler hatta dans edip form tutar olduk. Örneğin Hillside City Club'ın zumba'dan sonra en popüler dersi olmuş durumda. Bu arada pek çok ilde pek çok dans akademisinde de reggaeton dans dersleri veriliyor. Bir saatte yaklaşık 900 ila bin 200 kalori yakılıyor. Dersler figür ve kombinasyon ağırlıklı. Bu arada genç nesil ve pek çok sosyetik isim bu dans ve zayıflama metodunun hayranı...



DANS ET KİLO VER

Aslında tam tamına 40 yıldır var olan, aerobik ve müziği birleştiren bir yöntem jazzercise. Adından da anlaşıldığı üzere caz müziği ve fitness'ı birleştiriyor. İlk kez 1969 yılında ABD'de Judi Sheppard tarafından kurulan merkezde uygulanmaya başlanıyor. Kısa sürede dünya geneline yayılıyor bu yöntem. Hatta öyle ki ekonomi basınında "Yatırım yapılacak meslekler" arasında gösteriliyor. Bize gelmesi biraz uzun sürüyor. Aslında zaman zaman 'jazzercise' adı altında bazı salonlarda toplu dersler düzenleniyor. Ama sadece bu dansı yapan stüdyolar henüz kurulmadı. Belki buradan birilerine girişimcilik fikri verebiliriz!

Ana temelinde dans hareketleri yatıyor. Genelde caz müziği eşliğinde dans ediliyor. Hareketlerin bir kısmı pilates bir kısmı da kickbocks'u andırıyor. Saatte yaklaşık bin kalori yakımı sağlıyor. Ama en keyifli tarafı eğlenceli olması. Bir de derse gidenler tozluklar, mayo ve taytlarla 80'li yılların fitness trendlerini yansıtacak şekilde giyiniyor. Elbette ne giyeceğiniz sizin zevkinize kalmış. Bir de özellikle ülkemizde kadınların nedense daha yoğun ilgi gösterdiğini söyleyebilirim.

Bu arada dünyada 40 yıldır yoğun olarak yapılan derslere ülkemizde çok da sık rastlamama nedenimiz katı kurallarının olması. Eğitim verebilmek içim ABD ve Avrupa'daki belirli merkezlerden eğitim almak ve sertifika kazanma zorunluluğu var. Sınavda başarılı olanlar ancak eğitmen oluyor. İki ayda bir de dersler ve derslerde kullanılan müzikler değişiyor. Tüm bunlar da eğitmenlere bildiriliyor.

İstanbul'da pek çok dans atölyesinde jazzercise dersleri veren sertifikalı hocalar mevcut. Ama toplu derslerin günleri ve saatleri isteğe bağlı gerçekleşiyor. Bunun için dans stüdyolarıyla iletişime geçmeniz gerekiyor.

***

Şehirden havadisler



Yeniler

BOEL: Yıllarca Lucca sonrasında Alaçatı Momo'dan aşina olduğumuz ve eğlence hayatının önemli isimlerinden Turgay Yıldız şimdi de Nişantaşı'na imzasını attı. Yıldız'ın danışmanlığı ve Egemen İskender'in işletmeciliğinde Nişantaşı'nda açılan mekan yemek sonrası kulübü ile de iddialı. Bu arada mutfakta Ayhan Kara var. Nişantaşı'nın son günlerde sessiz hallerine yeniden soluk olacak gibi. Mekanın pizzaları oldukça iddialı.







BIBLOS İSTANBUL: Kahvaltı için aynı mekanlara gitmekten sıkıldıysanız buyurun Sarıyer'e... Hem benim eski semtim... Çok değil ama üç-dört yıl burada yaşamışlığım var. Neden mi gitmeli? 21 çeşitten oluşan iki kişilik serpme kahvaltısının tadına bakmak için. Bu arada avokadolu poşe yumurta, kuymak gibi ekstralar da var. Her öğün açık ama kahvaltısı bir başka iddialı.

POKEMATE: Hawaii mutfağından poke'nin önlemez yükselişi devam ediyor. Hani şu meşhur 'kase' çılgınlığının da öncüsü. Pirinç üstü balık, avokado ve farklı soslarla servis edilen sağlıklı kaselerden bahsediyorum. Son olarak yine Nişantaşı civarlarında gezmeye devam ediyoruz. Durak noktamız Pokemate. Topağacı'nda açıldı. Hawaii mutfağından poke çeşitleri sunan mekanın menüsünde her yerde tadamayacağınız suşiler de var. Ayrıca glütensiz ve vegan seçenekler de var. Bir de suşi hotdog ve suşi pizza gibi avangart olarak nitelendirebileceğimiz seçenekler de mevcut. Sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih edeceği bir mekan. Bu arada menüsü de dekorasyonu da epey eğlenceli.



Yeni gelenler

PAOLI: Jüpiter Group yeme-içme sektörünü en iyi anlayan ve bu işi en başarılı yapan gruplardan biri... Açtıkları her mekan tutuyor, balıkçısından gece kulübüne hepsi olay oluyor. Son mekanları ise yolda. Vadistanbul'da çok yakında açılacak olan Paoli için geri sayım başladı. Menü İtalyan ağırlıklı olacak. Üstelik söylenenlere göre yemekler kadar iddialı dekorasyonu da epey konuşulacak.

TURK: Bangkok'un ünlü mekanlarından The House on Sathorn'un şefi Fatih Tutak'ın Bomonti'de açmayı planladığı Turk isimli mekan da herkesin en merak ettikleri listesinde.