7/24 şehirde yaşam

Dansçıların bilinmeyen hayatı pek yakında

Salih Güler'in küratörlüğünde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) işbirliğiyle hazırlanan 12 adlı fotoğraf sergisi bir balenin sahne arkasını ve dansçılarının her anını konu alıyor. İDOB'ta görev alan 12 bale sanatçısı, sanatsever 12 fotoğrafçıyla eşleşerek bu projede bir araya geldiler. Bir yıl boyunca sanatçıların neler yaşadığını, kurum, aile ve şehir yaşantıları ile provalardaki yorgunluklar, acılar, sakatlıklar ve duygudurumlarını bazen anlık bazen de kurgusal olarak siyah beyaz fotoğrafladılar. Sergi 30 Kasım Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi Fuayesi'nde açılacak, 30 Aralık Pazartesi gününe kadar ziyarete edilebilecek



Keşif Yemeğin ve müziğin üssü

KOZMONOT, Topağacı'nda ilk açıldığında kısa sürede müdavim kitlesini oluşturup dikkati çekmişti. Bomonti'deki yeni şubesi de bu yüzden heyecanla bekleniyordu. Kozmonot Bomonti, Apollo 11'den ilham alınarak tasarlanan dekorasyonuyla kısa bir süre önce hizmete girdi. Ferah atmosferiyle öne çıkan mekan sabah 09.00'da açılıyor ve gece 02.00'ye kadar hizmet veriyor. Menüsü dünya mutfaklarından lezzetlerden oluşuyor. Mekan yemekleri kadar müzik etkinlikleri ile de iddialı. DJ performansları da var, canlı müzik dinletileri de. Bu pazar 12.00-14.00 saatleri arasında Çağıl Kaya sahnede olacak.



Festival Gecenin sürprizi

DÜN başlayan Mix Festival bugün de tüm hızıyla devam ediyor. Zorlu PSM'de gerçekleşen festivalde bugün izleyebileceğiniz isimler arasında Isaac Delusion, Booka Shade, Mabbas, Hey! Douglas ve Teleman bulunuyor. Günün sürprizi ise programa en son eklenen, neo-electro, ambient ve electro-techno kavramlarını harmanlayarak yaratıcılığın sınırlarını zorlayan Plaid



Karagöz Festivali üç yaşında

KARAGÖZ Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Karagöz Festivali'nin ev sahipliğini bu yıl da İstanbul Rumeli Üniversitesi üstleniyor. Festival, 30 Kasım'a kadar devam edecek. Festival kapsamında gösteriler, atölyeler, söyleşiler, seminer ve sergi etkinlikleri gerçekleştiriliyor



pek yakında Amy'nin son üç günü

TARTIŞMALI hayatı ve 27 yaşındaki ani ölümüyle tüm dünyayı sarsan ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un son üç gününün anlatıldığı Bana Amy De müzikali Beyoğlu Grand Pera'da seyirciyle buluşuyor. Tiyatro Keyfi tarafından sahnelenen müzikali Kosta Kortidis yazdı. Kemal Başar'ın yönettiği oyunda Ceylan Yılmaz, Alkış Peker, Savaş Alp Başar ve Didem Karataş rol alıyor. Bir sonraki gösteriler 7 ve 21 Aralık'ta



Spor 1000 yılın savaşı başlıyor

OKÇULAR Vakfı Riva Tesisleri, yarın dünyada ilk kez gerçekleştirilecek bir etkinliğe ev sahipliği yapacak; 1000 Yılın Savaşı... Geleneksel ile teknolojinin karşı karşıya geleceği ve canlı yayınlanacak 'savaş' oyununda ilk kez Geleneksel Türk Okçuları ile Taktik Atıcılar karşı karşıya gelecek. Okçular Vakfı'nın destekleri ve Guguk Outdoor'un ana sponsorluğunda düzenlenen savaş oyunu, oyuncuların kasklarındaki kameralar sayesinde internetten ve alandaki LED ekranlardan canlı yayınlanacak





fuar Yaşam alanınızı yenileyin

REFERANS Fuarcılık tarafından düzenlenen Home Concept 3. Uluslararası Züccaciye Ev Eşyaları Aksesuar Üretici&Markalar Fuarı hafta sonu da devam edecek. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki fuarda, ev tekstilinden mutfak gereçlerine, tasarım parçalarından elektrikli ev aletlerine kadar her türlü ürünü bulmak mümkün.



konser 10 tırla geliyor

MÜZIK dünyasının yaşayan efsanelerinden Bryan Adams, bugün Ülker Arena'da konser verecek. Adams, 1992 yılında Türkiye'deki en büyük stat konserlerinden birini vermişti. Everything I Do, Run to You, Heaven gibi hit şarkılarıyla tanınan Adams, 10 tır ve 60 kişilik ekibiyle geliyor. Sanatçı, ayrıca kendi aşçısını da yanında getiriyor.



Pisarev ve Schubert

ENKA Kültür Sanat sahnesi 19 Kasım Salı akşamı piyanist Andrey Pisarev'i ağırlıyor. 1991 yılında Mozart Yarışması'nda kazandığı Büyük Ödül başta olmak üzere bugüne kadar çok sayıda prestijli ödüle layık görülen Pisarev, Franz Schubert'in eserlerini seslendirecek



Al Di Meola'dan akustik konser

DÜNYANIN en iyi caz gitaristleri arasında ismi sayılan Al Di Meola, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında 21 Kasım Perşembe günü dörtlüsüyle konser verecek. Sanatçı konserde hem kendi şarkılarını hem de The Beatles ve Arjantinli tango ustası Astor Piazzolla şarkılarını yorumlayacak. Uniq Hall'daki konserde sanatçıya Kemuel Roig (piyano), Fausto Beccalossi (akordeon) ve Sergio Martinez (perküsyon) eşlik edecek.

Hipnotize edecekler

ÜLKEMİZDE de çok sevilen Viyanalı elektronik müzik ikilisi HVOB, bu akşam Klein Wal'de olacak. HVOB'nin arkasındaki iki yetenekli müzisyen Anna Müller ve Paul Wallner, büyüleyici müzikleri ve canlı performanslarıyla İstanbulluları hipnotize edecek. Sezer Uysal ve Mertkan AKD'nin de setin başına geçeceği özel geceyi sakın kaçırmayın

NOT DEFTERİ

1. GÖKSEL, bu akşam Watergarden İstanbul Havuz Sahne'de sevenleriyle buluşacak.

2.POP Art hareketinin en önemli sanatçılarından olan Andy Warhol'un 90 orijinal eseri UniqExpo'da sergilenmeye devam ediyor.

3.BUGÜN Adidas Originals Nişantaşı mağazasında gün boyu devam edecek etkinlikler saat 20.00'deki Lalalar konseri ile sona erecek.

4.SAGOPA Kajmer bugün Uşak Hayal Kahvesi'nde konser verecek. Konserin başlama saati 20.00. Bilet fiyatları 67.50 TL.

5.İSTANBUL Kültür Üniversitesi, 21 Kasım Perşembe günü Evrencan Gündüz ve Uzaylılar Grubu'nu konuk ediyor. Saat 19.00'daki konser Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.