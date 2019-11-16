Ara yıl tatili bi harika çocuklar

Milyonlarca öğrenci bu yıl ilk kez dört defa tatil yapacak. Bunlardan ilk bugün başladı. 25 Kasım tarihine kadar çocuklar dinlenip, eğlenecek, ailece vakit geçirmenin tadını çıkaracak. Ebeveynler de bu süre içinde neler yapabileceklerini planlamaya başladı bile. Biz de sizler için ara tatilde düzenlenen çocuk etkinliklerini derledik. İşte çocuklarınızın eğlenirken öğreneceği, yeteneklerini ortaya çıkaracağı, yeni bilgiler edineceği etkinlikler...



Müzede sıfır atık

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Çocuk Eğitimi Programları ara tatilde de devam ediyor. 7-11 ve 12-15 yaş arası çocuklara yönelik eğitim programında eğlenceli deneyimler yoluyla öğrenme sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor. Atölye çalışmalarının ilki 18-22 Kasım tarihleri arasında günde dört seans olarak düzenlenecek. Bir hafta sürecek programda israfı önlemeye yönelik çalışmaların yapılacağı "Sıfır Atık Projeleri", yaratıcı yazma tekniklerine odaklanan "Küçük Oyuncaklara Hikayeler ve Çizgiler", yetenek, beceri ve hayal gücünü pekiştirecek "Ahşap Oyuncak Atölyesi" ve takım çalışması, koordinasyon ve özgüvene katkı sağlayacak "Ritim Atölyesi" gerçekleştirilecek.

Pijamaskeliler İzmir'de

Çocukların severek takip ettiği Pijamaskeliler karakterleri İzmir Ege Perla'da misafirleri ile buluşuyor. Baykuş Kız, Kedi Çocuk, Kertenkele, Ay Kızı, Gece Ninjası ve Romeo'dan oluşan Pijamaskeliler ekibi 16-24 Kasım tarihleri arasında Ege Perla'da çocuklarla bir araya gelecek. Heyecan dolu etkinlikler, ara tatilin tadını çıkarmak isteyen tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.





Sanatın büyüsü

Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmaları ile ara tatilde çocukları ağırlayacak. Çocuklar kendi kupalarını ve çantalarını tasarlarken heykel atölyesinde kendi oyuncaklarını yapabilecekler. Her gün ayrı bir atölye ile çocukların dünyasını renklendirmeyi amaçlayan Akbank Sanat'ın ara tatil programlarını mutlaka inceleyin



Çamurdan heykeller

İstanbul Modern çocuklara sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir ara tatil programı hazırladı. Çamurdan Heykeller, Resimler ve Kostümler, Akımlar ve Resimler, Linol Baskılar ve Çukurlar Tepeler adlı atölye programları ara tatilde çocukları bekliyor.



Su altına gizemli yolculuk

Çocuklarınız ara yıl tatilinde su altındaki canlıları keşfetsin, birbirinden güzel atölyelerle eğlensin istiyorsanız, SEA LİFE İstanbul'u ziyaret edebilirsiniz. Süper Kahramanlar temalı yeni etkinlik istasyonu ile çocukların, köpekbalığı, ahtapot, denizatı, denizyıldızı ve yengeçten oluşan deniz altının beş süper kahramanın dünyasını yakından tanımalarına olanak sağlarken; aktivite istasyonunda becerilerini test etme ve hangi süper deniz canlısına benzediğini öğrenme fırsatı sunuyor.



Süper Patates, Kaçak Bezelye

Süper Patates ve Kaçak Bezelye'nin Market Macerası ile İstanbul Cevahir, çocukları eğlence ve eğitim dolu bir kaçış oyunu ile buluşturacak. 16-24 Kasım tarihlerinde, 13.00-20.00 saat aralığında ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlik kapsamında, pelerinlerini geçirip kahraman Süper Patates ile tanışan çocuklar marketin altını üstüne getiren Kaçak Bezelye'nin peşine düşecekler. Hem marketi düzelterek hem de Kaçak Bezelye'yi yakalayarak kahraman Süper Patates'e yardım edecekler. Birbirinden eğlenceli ve öğretici parkurları geçecekleri Süper Patates ve Kaçak Bezelye'nin Market Macerası'na 4-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabiliyor.



Tasarlayarak eğlen

Çocuklar için yaratıcılıklarını geliştirecekleri birbirinden renkli aktiviteler düzenleyen Tepe Nautilus, okulların ilk ara tatilinde de minik ziyaretçilerini eğlenirken öğrenecekleri etkinliklerle buluşturuyor. 16-21 Kasım tarihleri arasında Ahşap Oyuncak Atölyesi ile başlayacak olan etkinliklerde minik ziyaretçiler, tamamen doğal ahşap malzemeler kullanarak hayal dünyalarında tasarladıkları oyuncakları gerçeğe dönüştürecek. Çocuklar için özel üretilen torna makinesi ile oyuncaklarını diledikleri gibi şekillendirecek olan minik ziyaretçiler aynı zamanda ahşap malzeme kullanımı ve işlenişi hakkında da bilgi alacaklar. 22-23-24 Kasım tarihlerinde ise eğlence, Kral Şakir çizgi dizisinin sevilen karakterleri Kral Şakir ve Fil Necati ile devam edecek.



Yıldızlarla yıldız olun

250 yıllık bir tarihe sahip balmumu müzesi Madame Tussauds'nun İstiklal Caddesi üzerinde yer alan merkezinde, farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşamış tarih, kültür-sanat, bilim, spor ve eğlence alanlarında ün yapmış kişilerin balmumu figürleri sergileniyor. İnteraktif bir eğlence deneyimi sunan Madame Tussauds İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin- i Rumi, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Cristiano Ronaldo, Murat Boz, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Brad Pitt, Julia Roberts, Madonna, Albert Einstein, Steve Jobs gibi 70'den fazla ünlü ismin balmumu figürü yer alıyor. Ara yıl tatili çocuklarınızı bu isimlerle tanıştırmak için bir fırsat