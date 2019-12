Ya bir gün ıssız adaya düşerseniz...

BUGÜN NELER OLDU

Issız bir adaya düşseniz yanınızda hangi yiyecekler olsun isterdiniz? Haber ve araştırma internet sitesi The Insider 16 diyetisyene bu soruyu yöneltmiş. İlginç olanı diyetisyenlerin besin değeri yüksek gıdalar dışında pizza, kırmızı şarap, hamburger gibi yemeyi çok sevdikleri yiyecekleri de tercih etmeleri. "Yaşamanın yolu biraz da mutluluktan geçiyor" demişler. Ben de aynı soruyu hem diyetisyenelere, hem sağlıklı beslenme işine kafa yoran isimlere hem de işi yemek olanlara yani şeflere sordum.Yediklerimizin vücudumuzu olduğu kadar ruhumuzu ve bedenimizi de beslediğine inananlardanım. Bunlardan yola çıkarak ıssız bir adaya gidecek olsam yanıma şu üç malzemeyi alırdım; tarhana, hurma ve tandır ekmeği. Yoğurdu saklamak için geliştirilmiş bir teknik. Sindirimi kolay, besin değeri yüksek, vücudu mikroplara karşı koruma özelliği var. Üstelik kalsiyum değeri yüksek bu ürünle un da yapabilirim. Hurmayı saklamak içinse kurutma yöntemine başvururum. Tatlı ihtiyacımı karşılayabilir, kan şekerimi düzenlerim. Tandır ekmeği saklamaya müsait bir malzeme. Ayrıca adada balık tutmak için yem olarak da kullanılabilir. Tuttuğum balıkları hurma ile çeşnilendirebilir, tandır ekmeğine sararak yiyebilirim.Yemek kültürüne ve onun kendi evriminin içindeki muazzam gelişimine inanan biri olarak şayet ıssız adaya düşsem buğdayı yani un malzemesini yanıma alırım. Şef olmak yaratıcılık gerektirir, bulunduğum yerden temin edeceğim su, otlar, yabani meyveler ile doğanın zenginliğinden, bereketinden faydalanarak hamurumu yoğurur, çeşnilendirir ve yapabileceklerimi çeşitlendiririm. Buğdayın dışında yanıma kuru et ve çikolata da alırdım. Bu üç ürünle kurabiyemi ve ekmeğimi de pişirirdim. Kuru et, çikolata ve buğday... Bu üç ürün tarih boyunca söz konusu mutfak olduğunda hep vazgeçilmez olmuşlar. Tatlı, mutluluk ve enerji verir. Bir parça çikolata ile gün boyu mutlu hissedersiniz. Et ise doğayla ilişkimizdeki bağın simgesi. Besin olarak kuru et, ıssız ada ortamında kuvvet verir, protein sağlar ve en zorlu koşullarda bile güçlü olmamıza olanak sağlar.Önleyici tıp ve sağlıklı yaşam konusunda uzmanlaşmış biri olarak ıssız adaya düşsem yanıma alacağım besinler şöyle olurdu; avokado, elma, ceviz... Avokado sağlıklı yağları barındıran, bağırsakları ve diğer bariyerleri tamir etme yeteneğine sahip bir besin. Elma, en faydalı bağırsak hareketlerini arttıran yaşam dostu bir meyve. Ceviz hem protein deposu hem sağlıklı yağlardan omega 3 içermesi nedeniyle yanıma almak isteyeceğim gıdalardan biri olurdu.Yanıma hiçbir şey almazdım. Onun yerine adadaki çiğ Hindistancevizini ve meyveleri yerdim. İlla bir şeyler almam gerekiyorsa da fasulye ve kuruyemiş tercih ederdim. Hem tok tutarlar hem de protein ve karbonhidrat bir arada...Yumurta uzun saatler aç kalabilme ihtimaline karşı muhteşem olurdu. Kolay bir şekilde haşlarım diye düşünüyorum. Bol bol sütlü kahve ile yorgunluğumu atarak kaslarıma da destek verirdim. Ve tabii ki biz diyetisyenlerin favorisi ananas ile de tatlı isteğimi bastırır ve adanın kavurucu güneşine karşı da cildimi korumuş olurdum.Bir ısıssız adaya düşersek yanımızda bulunması gereken beş önemli besin var. İşte sırasıyla bunlar: Esmer ekmek vücudumuzun en önemli yakıtı olan karbonhidratı almamızı sağlar. Ayrıca, vitaminleri, mineralleri ve lifleri vücudumuza verir. Adada yanımda hiç bitmeyen ekmek dilimlerinin olmasını isterdim. Günde 4-5 dilim ekmeği yoğurdumun içine doğrar öğün olarak yerdim. Yoğurt içerdiği süt şekeri olan laktoz sayesinde vücudun ihtayacı olan şekeri karşılar, tatlı ihtiyacını azaltır. Yüksek protein içeriği nedeni ile kişiyi daha uzun süre tok tutar, yaraların iyileşmesini hızlandırır, kasları onarır. Yoğurt, üç temel beslenme bileşeni olan protein, yağ ve karbonhidrat içeren yegane besinlerden biridir. O nedenle kendisi bir tane vücuda etkisi bin tane olan bu değerli yiyeceği yanıma almadan adaya gitmezdim. Bilinen en güçlü protein kaynaklarından biridir. Yumurtayı adada mutlaka isterdim. Adada vitamin eksikliği yaşamamak için badem olsun isterdim. Bir de elbette yanımda rengarenk sebzeler olmasını dilerdim.