7/24 şehirde yaşam

Doyasıya eğlence

ÇIRAĞAN Sarayı'ndaki Tuğra restoran yılbaşı gecesi için bir şölen hazırlamış. Enginar üzerinde ıstakoz madalyon, asma yaprağında kaz ciğerli bıldırcın dolması, pazıya sarılı kalkan balığı bu şölendeki lezzetlerden sadece birkaçı. Yemek sırasında canlı müzik orkestrası da performans sergileyecek

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, Rıza Cumhur Demir'in eşsiz sahne performansı ve executive şef Eyüp Çevik tarafından hazırlanan birbirinden özel lezzetlerden oluşan menüsüyle 2020'yi karşılamaya hazırlanıyor.

JOLLY Joker Adana, Demet Akalın ile 2020'yi karşılarken, Ankara, güçlü sesi ve özgün yorumu ile fark yaratmayı başaran Cem Adrian'ı ağırlayacak. Antalyalılar 2019'a Buray ile veda edecek. Mersinliler ise Deniz Seki ile coşacak.

MARMARA Park Alışveriş Merkezi, 30-31 Aralık günlerinde eğlenceli bir etkinliğe imza atacak. Baston şekerden yılbaşı ağacına, canlı heykelden yılbaşı topuna birçok farklı kostüm giyen kortej, 13.00, 14.30 ve 16.00 saatlerinde alışveriş merkezinin içinde dolaşarak müzik ve eğlence dağıtacak.

AKMERKEZ, Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri başlıyor. 27 Aralık Cuma günü 20.00'de Ayşegül Aldinç sahnede olacak. Ertesi gün ise 19.30'da Deniz Sipahi ve Tolga Akyıldız, saat 20.30'da ise Karsu konser verecek. Konserler ücretsiz olarak gerçekleşecek

YENI yılın ilk sabahında güne Cunda'da başlayabilirsiniz. Cunda'daki Despot Evi, çağdaş menüsü ve özel hazırlıklarıyla misafirlerine birbirinden renkli seçenekler sunuyor. Otel Can Hatipoğlu'nun ezgileriyle de eğlenceyi ve tarihi aynı çatı altında buluşturuyor

RADISSON Blu Bosphorus'da ise Et Cetera Restoran'ın lezzetli yemekleri misafirlerini bekliyor. DJ performansın da gerçekleşeceği geceye katılabilir ya da Pupa Terrace'da Boğaz ve köprü manzarası izleyerek eğlenceli bir gece geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

W İstanbul yeni yılı üç farklı sahnede çıkacak 20 DJ ile karşılayacak. Hip hop, pop ve disco müziklerle açık büfe lezzetler sunulacak

sergi

Küratörlü tur

Akbank Sanat, birçok disiplinden çağdaş sanatçıların yer aldığı Düzenli Delilik başlıklı uluslararası karma sergisi kapsamında küratörlü sergi turu düzenliyor. Katılımcılar 25 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te küratör Prof. Dr. Marcus Graf'ın anlatımıyla gerçekleşecek sergi turunda, günümüzde soru sormanın ve bilinenin ötesine geçmenin, cevapları ve nihai sonuçları aramaktan daha anlamlı olduğunu ortaya koyan serginin oluşum sürecini dinleme imkanı bulacaklar.



Hong Kong'dan İstanbul'a

Hong Kong'da yaşayan fotoğrafçı Akif Hakan Çelebi'nin 2020'ye özel hazırladığı ve The Outsiders adını verdiği seçki, üç ay boyunca Kabataş'taki Setup'da sanatseverlerle buluşacak. Geleneksel fotoğrafçılık kurallarından arınıp sinemadan aldığı ilhamla şehir hikayeleri, etkileyici portreler ve çarpıcı stillere imza atan Çelebi; kimi zaman bir otel odası, çoğu zaman kalabalık caddeler ve sokaklar ve bazen kurak iklim coğrafyalarında çarpıcı işlere imza atıyor. Sergi bugün ziyarete açılacak.



müze

Huzurlu yolculuk

Balmumu heykel müzesi Madame Tussauds İstanbul, 13. yüzyıl İslam alimi ve şair Mevlana Celaleddin Rumi'yi yakından görmek isteyen ziyaretçileri için ünlü düşünürün ölüm yıldönümünde bir sürpriz hazırladı. Mevlana figürü, dekoruna eklenen yeni bir teknoloji ile ziyaretçilerin figüre yaklaştığını algılayarak, onları ayna üzerinde beliren görüntüler ve Mevlana şiirleriyle huzur dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Serinin ilk konuğu Tekinsiz



tiyatro

YAPI Kredi bomontiada Performans Salonu yeni başlattığı seri kapsamında 25 Aralık'ta Ayşegül Cengiz Akman'ın kurduğu teatr. ist'in ilk projesi olan Tekinsiz adlı oyuna ev sahipliği yapacak. Oyun, akıl hastanesinden kaçan bir kadının saklanacak yer ararken kendini bir tiyatro sahnesinde bulmasıyla başlıyor. Oyun saat 20.30'da.



Yeni akımın öncüsü

KOZMONOT Bomonti, yılın en uzun gecesinde orient elektronik tınılarla etnik müziği buluşturan Mosso Noise'yi ağırlıyor. Arda Aygun, DJ Aziz Özer ve klarnet virtüözü Ergün Şenlendirici'den oluşan grubun performansı bugün 22.00'de başlayacak



Pazar keyfi

TAMIRANE Uniq'te gerçekleşen Morning Jazz Sessions serisinin yarınki konuğu İmge Mıngıroğlu olacak. Sanatçı saat 13.00'te başlayacak konserde klasik ve güncel parçaları soul, caz ve R&B tınıları ile harmanlayarak yorumlayacak. Ücretsiz konserde sanatçıya bas gitarıyla Mustafa Savaş Coşkun eşlik edecek.



Yeraltından sesler

BABYLON Underground Vol. 1 serisinin bugünkü konukları Hello Psychaleppo ve Filastine&Nova olacak. Halep çıkışlı Hello Psychaleppo, Tarab müziğini melodik vuruşlarını elektronik müzikle birleştiriyor. Filastine&Nova ikilisi ise sınırları kaldıran canlı performansları ile tanınıyor



Duyguların hareketi

LATINCE "duyguların hareketi" anlamına gelen Motus, Ayşe Deniz Gökçin'in yeni piyano gösterisi. Bestelerini hem çalıp hem anlatacağı bu stand up tarzı konseri ile Gökçin, 25 Aralık, saat 21.00'de Turkcell Platinum Sahnesi'nde



Üç sanatçı üç farklı tarz

Pilevneli Project/Dolapdere, farklı tarzlara sahip üç genç sanatçının kişisel sergilerine ev sahipliği yapıyor. Galerinin giriş katında Zeynep Solakoğlu'nun Amazonia adlı ilk kişisel sergisi yer alıyor. Solakoğlu sergisinde mitolojide var olan Amazonların güncel bir yorumunu sunuyor. Galerinin ikinci katında ise Umut Yasat'ın 23/5 adlı heykel sergisi var. Sanatçı sergisinde 2014'te başladığı Der Stapel adlı heykel serisinden yapıtlar sunuyor. Galerinin birinci ve en alt katında ise Yılmaz Şen'in Varyasyonlar sergisi izlenebilir.

NOT DEFTERİ

1. KOZZY AVM yarın saat 14.00'de Clubsporium iş birliğiyle Latin dansı workshop etkinliği düzenliyor. Katılım için başvuru yapmak gerekiyor.

2. ELEKTRONIK müzik sahnesinin ünü sınırları aşan Ukraynalı ikilisi Artbat, bu gece Module'de. İkiliye Volkan Gündüz eşlik edecek.

3. CIHANGIR Atölye Sahnesi'nin (CAS) genç oyuncuları tarafından hazırlanan Saloz'un Mavalı adlı oyun bugün saat 20.30'da CAS'ta seyirciyle buluşacak.

4. KANYON'DAKI

İntema Yaşam Mağazası'nda 26 Aralık Perşembe günü parti yiyecekleri atölyesi var. Ücreti 220 TL olan atölyenin başlama saati 19.00.

5. FAZIL Say bugün saat 20.30'da Volkswagen Arena'da konser verecek. Konser programında Su (Water) Piyano Konçertosu ve Umut (Hope) Senfonisi de yer alıyor.