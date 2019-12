Tacizciyse bırak dünya çapında rezil olsun

Güç sahibi erkekler ama öyle böyle bir güçten bahsetmiyoruz... Ülkelerin, insanların kaderleri onların iki dudağının arasında. Kendilerinde her şeyi yapma hakkı buluyorlar. Taciz, cinsel istismar da buna dahil. Yaptıklarının ifşa olmayacağını çok iyi biliyorlar. Çünkü sistem bir şekilde onları koruyor. Kim bu adamlar derseniz, eski IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn, Hollywood'un meşhur yapımcılarından Harvey Weinstein ve Fox News'un kurucusu ve CEO'su Roger Ailes gibi erkeklerden bahsediyorum. Kadınlara yönelik cinsel istismarı sistematik hale getirmiş bu kudretli erkekleri malum sistem artık korumuyor ya da koruyamıyor. Ki bunun arkasında da kadınların tavrı var. Kadınların yıllarca maruz kaldıkları istismarı ifşa etme cesareti göstermesi ve arkasından gelen dayanışma sonucu artık kaleler bir bir yıkılıyor. Her bir vakanın ifşası kitleselleştirilerek mücadelenin daha da yaygınlaşması hedefleniyor artık. Bunun için bu tacizci, sapık erkeklerin filmleri çekiliyor. Hatırlanırsa Abel Ferrara'nın New York'a Hoşgeldiniz'inde eski IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın hikayesini izlemiştik. Şimdi sıradaysa Roger Ailes'ın taciz hikayelerinin ifşasının anlatıldığı Skandal filmi var. Ki film hem kamera önü hem de kamera arkasıyla iddialı... Jay Roach'un yönettiği, Büyük Açık, Çevirmen'in yönetmeni Charles Randolph'un senaryosunu yazdığı film, Ailes'ın kadın çalışanlarına yönelik sistematik tacizinin perde arkasını üç kadının hikayesi üzerinden anlatıyor. Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie gibi yıldız isimlerin rol aldığı, gerçek olaylara dayanarak çekilen filmin ilk yarısında Roger'ın temsil ettiği değerler, gücünü nereden aldığı, karanlık bağlantıları, kadınlara yönelik tacizleri ele alınırken ikinci yarıda, kadınların ona karşı verdiği mücadele konu ediliyor. Ki asıl olarak da filmin dertleri ikinci yarıda ortaya çıkıyor.

VİCDAN GALİP GELİYOR

Roger'ın taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldığında bu durumu örtbas etmek için girişimleri ve onun gücünü ortaya koyuyor. Neredeyse sınırsız bir gücü var. Bu güce karşıysa kadınların elinde sadece vicdanları var. Ve vicdan galip geliyor. Kamuouyu önünde artık adı tacizciye çıkan Roger Ailes da kurduğu medya imparatorluğundan ayrılmak zorunda kaldığı gibi tarihin çöplüğüne 'sapık adam' olarak atılıyor. Sinematografik ve filmin ritminde yer yer aksamaları olsa da bunun bir önemi yok. Skandal biraz da belgeselvari bir anlayışla bize yaşananları anlatıyor. #MeToo hareketinin ilk büyük filmi olarak görülebilecek Skandal, güçlerini kullanarak kadınlara cinsel istismarda bulunan güçlü erkeklerin, kendi ülkelerindeki mahkemelerde ne karar verilirse versin, küresel ölçüde tüm dünyada onların vicdanlarda cezalandırılması için yapılan haklı bir girişim.



HÜZÜNLE YAZILAN DESTAN

Yakın tarihimizin en dramatik olaylarından biri olan Sarıkamış Harekatı'nda yaşananlar 2000'lere kadar neredeyse hiç anlatılmadı. Sonra bir kırılma yaşandı ve 120, Eve Dönüş: Sarıkamış 1915, Sarıkamış Çocukları bu anlayış değişikliği ile çekilen filmler oldu. Bu üç filmin yanına bir yenisi eklendi. Kenan Korkmaz'ın yönettiği bu hafta vizyona giren Beyaz Hüzün. Kenan Korkmaz'ın yazıp yönettiği, İsmail Bilgin'in Sarıkamış- Beyaz Hüzün romanından uyarlanan film, Balkan Savaşı'nın ardından mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek Çavuş ve askerlerinin hikayesini anlatıyor. Bir yanda soğuğa bir yanda da düşmana karşı verilen çifte mücadelenin hangi şartlar altında yapıldığını anlatmayı hedefliyor film. Korkmaz'ın önceki filmleriyle kıyaslandığında ana akıma denk düşen bir anlatımı benimsediği film bu anlatı çerçevesinde askerlerin psikolojisi ve motivasyonlarını yansıtma konusunda iyi bir parantez açıyor. Yokluğa, soğuğa ve düşmana karşı verilen mücadelenin ne kadar çetin geçtiğini hissettiriyor.





Bir efsanenin sonuna geldik. Dün vizyona giren Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ile dokuz filmlik seri sona eriyor. J. J. Abrams'ın yönettiği filmin konusu her zamanki gibi sır gibi saklanıyor. Ama son üçlemenin ilk iki filmi düşünüldüğünde Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nde gücün aydınlık tarafıyla karanlık tarafının kozlarını paylaşacağını tahmin etmek de zor değil. Filmin basın gösterimi SABAH Cumartesi ekinin baskı günü gerçekleştiği için filmin eleştirisi yarın SABAH Pazar'da yer alacak. Ve bir sürprizle. O sürpriz de Star Wars dünyasının en'leri. Sinema yazarlarından oluşan jüri, dokuz filmlik serinin oluşturduğu galakside tekrar yolculuğa çıktı ve galaksinin unutulmazlarını seçti.