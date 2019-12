7/24 şehirde yaşam

YAKIN GEÇMİŞE DÖNÜŞ

BBabylon, milenyum kuşağını zaman yolculuğuna çıkarıyor ve bu akşam Y2K Millennium Party ile dans pistinde buluşturuyor. Ev sahipliğini Daddy-E ve Dear Darling'in yaptığı gecede; Eminem, M.I.A., Justin Timberlake, Rihanna, Kelly Rowland, Timbaland, Missy Elliott ve TLC gibi isimlerin şarkıları çalacak.

90'lar sahnede

TBT 90'lar Türkçe Pop Parti, o yıllara damga vuran şarkıların sahiplerini sahnede ağırlıyor. Bugün Zorlu PSM'de gerçekleşecek partide, Çelik, Grup Vitamin, Sibel Alaş, Mansur Ark ve Yonca Evcimik hit şarkılarını seslendirecek. DJ Şener Çetin ve Hakan Küfündür de setin başında olacak.



2019'a konserle veda

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, 2019'u yeni yıl konserleri ile uğurlamaya hazırlanıyor. Konserler, 30 Aralık Pazartesi günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, 3-4 Ocak'ta ise Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Şef Murat Kodallı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası yönetiminde solistler Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, Özgecan Gençer, Hale Soner, Ufuk Toker sahnede olacaklar



Reggae gecesi

BOB Marley ve oğullarının unutulmaz şarkılarını çalan The Marleyz, bugün 21.00'de Nayah sahnesinde. The Marleyz, Bosphoroots, Komik Günler ve İstanbul Ska Foundation üyelerinden oluşan bir tribute grubu. Konserin ardından DJ performansı da var.



pek yakında Ünlüler geçidi

BOSTANCI Gösteri Merkezi'nde Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerde Türkiye'nin sevilen isimleri sahnede olacak. İlk konser 11 Ocak'ta. Şebnem Ferah sevilen şarkılarını seslendirecek. Ardından Nil Karaibrahimgil, Pinhani, MFÖ ve Selda Bağcan gibi isimler konser verecek



sergi

İllüstratörler buluşması

İLLÜSTRATÖRLER Platformu'nun düzenlediği İllüstratörler Platformu Birinci Karma Sergisi'ni 3 Ocak tarihine kadar gezebilirsiniz. Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki sergide Tarık Tolunay'ın Fractal İstanbul adlı eseri de yer alıyor.



atölye Yeni başlayanlara

AKBANK Sanat Dans Atölyesi'nde dans tutkunlarına özel dersler devam ediyor. Tecrübeli eğitmenler gözetiminde başlangıç ve orta ileri seviyede yapılan derslerde, katılımcıların teknik donanımı sağlanarak bedenlerine vizyon katacak çalışmaları yapılıyor. Evrim Akyay ve Gizem Bilge'nin Başlangıç Seviyesi Modern Dans Dersi 3 Ocak Cuma günü 18.30'da başlayacak.



Sokak lezzetlerini eve taşıyın

KANYON'DAKI İntema Yaşam Akademi'de bugün sokak lezzetleri atölyesi var. Saat 17.00'de başlayacak atölyede tantuni dürüm, acı biber turşusu ile, nohutlu ve tavuklu pilav, midye tava, tarator sos ile ve şerbetli halka tatlısı yapımı öğretilecek



Para mı adalet mi?

tiyatro

YILLAR önce kovulduğu kasabaya zengin bir kadın olarak dönen Klara Zahanasyan, fakirlik içinde yaşayan kasaba halkına yüklü bir bağış yapacağını ancak bir şartı olduğunu söyler. Bu şart kasabalıların para ve adaletle olan sınavını başlatır. Hanımefendi'nin Ziyareti 'ni bugün ve 2 Ocak Perşembe günü Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izleyebilirsiniz

yılbaşı özel

Şölen masalarından renkli sahnelere...

The St. Regis Istanbul'un restoranı Spago, yeni yılı özel menü ve Barbaros'un canlı müzik performansı eşliğinde karşılayacak. Gece DJ Emir Sarıoğlu ve Tal Barahya performanslarıyla devam edecek. St. Regis Brasserie'de de yine geceye özel menü hazırlandı. Deniz Özdoğru ise geniş repertuvarıyla sahnede olacak

Hilton İstanbul Bomonti'deki The Globe'un yılbaşı menüsü rokforlu ravioli, tereyağlı deniz tarağı, elma strudel gibi özel lezzetlerden oluşuyor. Restoranda yılbaşı gecesi canlı müzik de olacak. Otelin İstanbul manzaralı barı Cloud 34'te ise Uzakdoğu esintili bir menü hazırlandı. Canlı müzik ve DJ performansları eşliğindeki partiyi kaçırmayın.

31 Aralık yılbaşı gecesi Four Seasons Hotel Sultanahmet yeni yılı karşılamak üzere Balo Salonu'nda Masquerade temalı özel bir gece düzenliyor. Gecede dört aşamalı menü sunulacak. Yemeğe Mine ve orkestrasının keyifli şarkıları eşlik ederken, Cello Vox Grubu ve DJ performansı da geceyi renklendirecek.

Fransız ve Akdeniz mutfağının öne çıkan lezzetlerini kendine özgü yorumuyla sunan Neni Brasserie, yeni yıla özel menü hazırladı. Caddebostan'daki mekanda 22.00'den itibaren canlı orkestra Latin caz müziği parçaları çalacak. Ardından DJ performansı var.

Buselik Meyhane'nin Fenerbahçe şubesi 2020'yi canlı fasıl ve DJ performansı eşliğinde karşılayacak. Menüde ise Türk, Sefarad ve Rum mutfağından zarif tatlar olacak.

Kozmonot Bomonti, yeni yıl gecesinde sevdikleriyle hem leziz bir sofrada buluşmak hem de doyasıya eğlenmek isteyenlere özel bir program sunuyor. Özel menüde ana yemekten önce zengin atıştırmalık seçenekleri yer alıyor. Gecenin müzikleri ise saat 23.00'ten itibaren DJ Style-İst'e emanet. Öncesinde ise Mosso Noise sahnede olacak.



mekan

Dünya mutfağı masanızda

ATAŞEHIR'DE kısa bir süre önce hizmete açılan Epopee Lounge&Bar, menüsünde dünya lezzetlerine yer veriyor. İtalyan, Fransız ve Amerikan mutfağının sevilen yemeklerini sunan restoran alkolsüz kokteylleri ile de dikkat çekiyor. Mekanın çekirdeğini kendi kavurduğu kahveleri kısa sürede çok sevildi.



1. RAP müziğin öncülerinden Ceza canlı orkestrasıyla bugün Ankara, Milyon Performance Hall'da konser verecek. Başlama saati 19.30.

2. ROCK grubu Pera'nın konseri, bugün saat 20.30'da Malatya Hanzade Konağı'nda gerçekleşecek

3. TÜRK pop müziğinin sevilen sesi İlyas Yalçıntaş, bugün Beyrut Performans sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Konser 22.00'de başlayacak.

4. SIMGE Sağın, bu gece Club Inferno Bursa sahnesinde olacak. Konserin başlama saati 22.30.

5. YAŞAR, sevilen şarkılarını bugün Moda Kayıkhane'de seslendirecek. Konser 22.30'da başlayaca