Yeni sezon için hazırlık zamanı

2020'ye hepimiz hızlı bir giriş yaptık... Önce yeni yıl hediyelerimizi seçtik, sonra hediyeleri değiştirmek için tura çıktık, sonrasında da üst üste gelen indirimlerle resmen hepimizin aklı başından gitti. Hele bir de benim gibi doğum gününüz ocak ayı içinde kalıyorsa eminim siz de üst üste kendinizi gideceğiniz yemekler ve davetler için alışveriş yaparken buldunuz. Ve sonuç olarak 2019-2020 sonbahar-kış sezonunu resmen hep beraber tükettik. Bilmediğimiz ürün, görmediğimiz mağaza, almadığımız parça kalmadı. Peki o zaman biz modaseverler için şimdi ne yapma vakti? Tabii ki yeni sezon için dolabımızdaki eksikleri belirleme, genel stilimize uyan trendleri not alma ve sonrasında da kısa süre içinde kabuk değiştirecek olan mağazalar içinde yolumuzu doğru bir şekilde bulabilmek için çalışma vakti. O zaman hadi hep beraber yavaş yavaş mağazalarda yerlerini almaya başlayan ve gelecek sezondan itibaren dolaplarımıza girecek olan parçalara bir de yakından bakalım...Paco Rabanne'dan Victoria Beckham'a, Lanvin'den Saint Laurent'e kadar dünyanın önde gelen modaevlerinin koleksiyonlarında disko yakalar dikkat çekiyor. Studio 54 ruhunu yansıtan bu iddialı yakalar tahmin edeceğiniz üzere kendisini en çok ceketlerde belli ediyorFlamenko eteklerini andıran kat kat ve kabarık etekler gelecek günlerin en popüler parçalarından. Simsiyah rock esintili bir tişörtle bir anda bambaşka bir havaya bürünebilen bu eteklerden muhakkak dolabınıza bir parça atın.Zaten birkaç yıldır düzenli olarak modaevleri ve tasarımcılar tığ işlerini ve örgüleri gündemimize getiriyor. Ancak önümüzdeki günlerden itibaren tığ işinin en seksi ve iddialı hallerini etrafımızda görmeye başlayacağız. Marni, Fendi, Jil Sander ve Salvatore Ferragamo birbirinden iddialı modelleriyle hepimizin kalplerini çalmayı başardı. Modanın hızına yetişemediğimiz şu günlerde el emeği bu tarz bir çalışmanın bu kadar popüler olması da lüks modaevlerinin vizyonunu nasıl değiştirdiğinin bir ispatı olsa gerek.Moda dünyasının tamamı mini mini şortlarıyla konuşuluyor. Hermes, Chanel, Salvatore Ferragamo, Isabel Marant ve Saint Laurent iddialı şortlarıyla gelecek günlere damga vurmaya hazırlanıyor.Derinin her türü özellikle de incecik olanları önümüzdeki sezondan itibaren çok ama çok popüler. İncecik deri etekler, gömlekler, ceketler hatta elbiselerle iddialı ama zarif olacağız.Geçtiğimiz sezonlarda yavaş yavaş farklı tasarımcıların koleksiyonlarında görmeye başladığımız puantiyeler önümüzdeki sezondan itibaren hiç olmadığı kadar iddialı bir şekilde hayatımıza giriyor. Carolina Herrera, Balmain, Dries van Noten ve Christian Lacroix gibi tasarımcılar bu trende geniş bir şekilde koleksiyonlarında yer verdi.Floresanlı pembeler, turuncular, sarılar ve yeşiller... İçinizi açacak, size enerji verecek bu çılgın renkler gelecek günlerin de en popüler renkleri... Tom Ford, Jacquemus, Marni ve Balenciaga bu çılgın renklerin peşinde birbiriden iddialı tasarımlara imza attı.Beyonce'nin bir süre Topshop çatısı altında satılan Ivy Park koleksiyonu kısa bir aranın ardından yeniden modaseverlerin beğenisine sunuldu. Hem de bu sefer Beyonce, adidas ile işbirliğiyle bu koleksiyonu üretti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de lansmanı yapılan koleksiyon, spor giyime farklı bir tasarım anlayışı getiriyor. Güneş turuncusu, kestane ve ekru renklerinden oluşan canlı bir renk paletinde üretilen stiller, tıpkı tasarımcısı gibi yenilikçi ögeler barındırırken aynı zamanda çok çeşitli styling seçenekleri de sunuyor. Hem Beyonce'nin adidas için tasarladığı koleksiyonların hem de Ivy Park markasının yeniden lansmanının temelinde anlamlı ve zengin bir hikâye anlatımı yer alıyor. Beyonce ve adidas'ın tasarım ortaklığı, önümüzdeki dönemde hem performans hem günlük stil alanında çarpıcı ürünler sunmaya devam edecek.Messika Jewelry'nin kurucusu mücevher tasarımcısı Valerie Messika, dünyanın en iyi pasta şeflerinden Pierre Herme ile bir iş birliğine imza atıyor. Bir pasta şefi ile mücevher tasarımcısı arasında dünyada ilk kez yapılan bu iş birliği ile ilgili Messika "Mücevher tasarımı ve pastacılık aslında son derece benzer. İkisi de el yapımı ve son derece detay gerektiren işler. İkisi de en kaliteli malzemeyi kullanarak sanatsal yönden güçlü bir sonuç elde etmeyi hedefliyor" diye konuşuyor. Bu orijinal iş birliği, tüm Pierre Herme Paris mağazalarında sergileniyor.Game of Thrones dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Emilia Clarke, kozmetik firması Clinique'in global marka yüzü oldu.Emilia Clarke'ın çok yönlü, güçlü ve optimist kişiliği, CliniqueiD'nin çok yönlü, basit, güvenli ve etkili formülüyle bir araya geliyor. Clinique markasının Global Marka Başkanı Jane Lauder iş birliği hakkında, "Emilia sürekli kendini geliştiren, modern ve çok yönlü bir kadın olduğu için Clinique'in DNA'sı ile mükemmel bir uyum yakaladık. Bunların yanı sıra bizim için en önemlisi gerçek bir Clinique kullanıcısı olmasıydı" dedi.Moda tasarımcısı Tuba Ergin ile alışveriş rotalarını, dolabının iskeletini oluşturan parçaları ve yeni sezona bakışını konuştuk.Bu sezonun trend siluetlerinde öne çıkan omuz vurgusu benim favorim... Omuzları vurgulayan ve öne çıkaran her parça beni inanılmaz cezbediyor.Bunun dışında, maskülen çizgilerin feminen siluetlerle kombinlenmesi yine en sevdiğim sezon trendlerinden... Oldukça sık karşılaştığımız ve ilerleyen zamanda da çok fazla göreceğimiz baştan aşağıya tek ton giyim de favorilerimden... Bu anlamda tercihim ise nude tonları; bu tonlarla yaratılan look'lar gerçekten de çok şık, çok stil sahibi duruyor.Bu sezon için üç parça seçecek olsam tercihimi kesinlikle, yüksek belli, havuç kesim deri pantolon, kırmızı saten mini elbise, oversize teddy kabandan yana kullanırım.Yaptığım kombinleri genellikle giyeceğim yerin ve durumun koşullarına uygun belirlerim. Önce kilit bir parça seçerim. O parçayı başrolde kalacak şekilde kullanır kombin için diğer seçtiklerimle tamamlarım.Ceket giymeyi çok seviyorum. Bu yüzden de dolabımda, her formda ve her renkte blazer ceketler var.Asla giymeyeceğim parçaların başında platform stiletto geliyor.Bu sezon oversize kazaklar, altına parlak lateks tayt ve postal kurtarıcı kombinim oldu. Hem oldukça rahat, hem de cool chic bir tavrı olduğu için çok seviyorum.Alışverişe çıkmadan önce mutlaka gardırobumu gözden geçiririm. Kombinlerim için ihtiyaç duyduğum, eksik olan parçaları belirler ve listelerim. Böylece alışverişe çıktığımda öncelikli ihtiyaçlarıma yönelik parçaları rahatlıkla seçebiliyorum.Sadece beğendim diye asla kullanmayacağım ya da giymeyeceğim bir şey almam. Bunlar tüketim adına da, gardrıbomuzda fazla yer tutması adına da çok sakıncalı.Sokak alışverişi severim. Tasarım markaların yer aldığı Nişantaşı, Bebek, Arnavutköy'e alışveriş için tercih ediyorum. Yurt dışında da Tokyo, Berlin, Paris ve Milano'dan alışveriş yapmayı severim.