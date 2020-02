Müziğin başkenti İstanbul

İstanbul tarihi mirası ve renkli sosyal yaşamı ile bir dünya başkenti. Ayrıca son yıllarda kültür ve sanat alanındaki canlılığı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle müzik etkinlikleri dünya yıldızlarını İstanbul'da bir araya getiriyor. Önümüzdeki aylarda da farklı müzik türlerinin en iyilerini ağırlayacak üç festival gerçekleşecek. Biletleri satışa çıkan festivallerin programlarını inceledik ve dikkatimizi çekenleri listeledik.Elektronik müziğin en iyilerini buluşturan, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan görsel ve işitsel şovlarıyla bilinen Sonar Festival bu yıl İstanbul'da dördüncü kez düzenleniyor. Festival 6-7 Mart'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek.* Festivalin açılışını elektronik müziğin efsane isimlerinden Paul Kalkbrenner yapacak. "Ben DJ değilim, techno müzisyeniyim" diyen Berlinli Kalkbrenner, sürprizlere açık, beklenmedik performanslarıyla tanınıyor. Berlin bizi çağırıyor. (5 Mart)* Yaptığı müziği görsel şovlarla bütünleştirenler arasında öne çıkan bir isim Max Cooper. Sonar İstanbul'da da 24x6 metrelik ekranı ile ambient canlı görsel-işitsel şovunu gerçekleştirecek. Bilim ve sanat hiç bu kadar yakın olmamıştı.* Müzisyen ve prodüktör Christian Löffler, 20 Mart'ta yeni albümünü Lys'ı yayınlamaya hazırlanıyor. Albümden paylaştığı iki nefis parça bizi nelerin beklediğinin işaretlerini veriyor. Sonar performansında belki yeni parçalarından birkaç tanesini daha dinleme fırsatımız olur, kim bilir?* Onu zaten Modeselektor sahnesinden çok iyi tanıyoruz. R&B, rap, breakbeat, bas gibi türleri sentezleyen Catnapp, SonarLab by Red Bull sahnesinde yer alacak.* Kim olduğu ile değil, yaptığı müzikle tanınmak istiyor Münihli DJ ve prodüktör Skee Mask. Bugüne kadar dinleyip etkisi altında kaldığı türler bugün yaptığı müziğin temelini oluşturuyor. Türler üstü bir performansa hazır olun.Caz sepetinde farklı türlere de yer veren PSM Caz Festivali 30 Nisan'da başlayıp 5 Temmuz'a kadar devam edecek. Müzikseverler festival kapsamında Zorlu PSM'de 80'i aşkın ismi dinleme fırsatı bulacak.* Festivalin açılışını yaşayan en büyük caz piyanistlerinden Steve Kuhn yapacak. 82 yaşındaki piyanist, cazı Coleman Hawkins ve Chet Baker'dan öğrendi, John Coltrane ve McCoy Tyner ile çalıştı. 1960'ların ortasından itibaren yaptığı çalışmalarda farklı stillere olan ilgisini gösterdi. Kuhn, Uluslararası Caz Günü'nde sahnede olacak. (30 Nisan)* Pet Shop Boys, yılın başında 14. stüdyo albümü Hotspot'u yayınladı ama İstanbul'a Dreamworld: The Greatest Hits Live turnesi kapsamında gelecek. İngiltere müzik tarihinin en başarılı gruplarından, efsanevi elektronik ikilinin gelmiş geçmiş en büyük hitlerini dinlemeye hazırız. (3 Temmuz)* Manga, festivale özel projesinde sevilen şarkılarını ve yeni bestelerini senfonik olarak Tuluğ Tırpan'ın şefliğinde seslendirecek. Antroposenfoni, insan nesli olarak sebep olduğumuz ekolojik felaketi özetleyen bir buçuk saatlik görsel ve işitsel bir şov. (10 Mayıs)* Günümüzde dahi birçok gruba ilham vermeye devam eden efsanevi postpunk grubu Joy Division ve New Order'ın kurucu üyesi Peter Hook, grubu Peter Hook&The Light ile Joy Division'ın kült statüsündeki albümleri Closer ve Unknown Pleasures'ın tamamını çalacak. (10 Haziran)* 21. yüzyılın en önemli caz piyanistlerinden Japonya doğumlu Hiromi, altı yaşında piyano çalmaya başladı. Sahnede enerjisi ve sınırları zorlayan yorumuyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, solo perfomansıyla İstanbul'da olacak.İstanbul Müzik Festivali, 48. yılında Beethoven'ın Aydınlık Dünyası başlığı altında 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.* Yedi Grammy ödüllü Emanuel Ax, dünya klasik müzik sahnesinin zirvesinde bir isim. Birinci sınıf bir Beethoven yorumcusu olan piyanist, dünyanın en eski orkestralarından Staatskapelle Dresden ile çıkacağı Akdeniz turnesi kapsamında İstanbul'a da uğrayacak. Hemen belirtelim Staatskapelle Dresden, Dünya Müzik Mirasını Koruma Ödülü almış ilk ve tek orkestra. (12 Haziran/Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı)* Sıra dışı projeleriyle tanınan Orchestra of the Swan, festivalde iki çağın iki asi müzisyenini bir araya getirdiği Rebel Rebel konseri ile yer alıyor. David Bowie'nin Rebel Rebel şarkısından ilham alan proje Beethoven'ın 5. Senfonisi ile Bowie'nin şarkılarının yeniden tasarlanmış versiyonlarını bir araya getiriyor. (21 Haziran/Cemal Reşit Rey)* İki efsane orkestranın üyeleri güçlerini birleştirirse ortaya ne çıkar? Sorunun yanıtını festivalde alacağız. Berlin ve Viyana Filarmoni üyeleri, şaşırtıcı bir repertuvarla karşımızda olacak. Klasik, caz, klezmer, Latin ve pop… Philharmonix gecesi kesinlikle çok şaşırtıcı olacak. (16 Haziran/Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras)

