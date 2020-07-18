Dört sergi için son günler

Karantina sonrası 16 Haziran'da Arter'de yeniden ziyarete açılan Saat Kaç? ve Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı grup sergileri ile Ayşe Erkmen'in Beyazımtırak ve Nevin Aladağ'ın İzler başlıklı solo sergileri 26 Temmuz'da sona eriyor. Gerekli hijyen tedbirlerini sağlayarak ziyaretçilerini kontrollü biçimde ağırlayan Arter, Pazartesi hariç her gün 11:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.



KİTAP

EVSİZ RAFLARDA



Özge Günaydın'ın dört farklı hikayeden oluşan kitabı Evsiz çıktı. İki yılda hazırlanan kitapta yaşama dair hikayeler yer alıyor. Bu yıl Özge Günaydın Yayınevi'ni de kuran yazar edebiyat, felsefe alanında yazarlarla da çalışmaya devam edecek.



KONAKLAMA

TARİHİ BÖLGEDE İKİ YENİ OTEL



Radisson Hotel İstanbul Sultanahmet ve Radisson Hotel President Beyazıt İstanbul hizmete açıldı. Kapalıçarşı, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na yakın konumlarıyla öne çıkan bu iki yeni otel, Avrupa ile Asya'yı buluşturan bu ikonik şehri yansıtacak şekilde modern ve tarihi Türk kültürünü harmanlıyor.

ATÖLYE

TASARIMCILARA ÇAĞRI



İstanbul Tasarım Bienali ile Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu'nun Geleceği Tasarlamak başlıklı programı kapsamında Türkiye ve Hollanda'dan seçilecek beşer tasarımcı bir çevrimiçi sohbet odasında bir araya gelip deneyimlerini paylaşacak. Tasarımcılar programa 14 Ağustos 2020'ye dek başvurabilir. 31 Ağustos-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek sanal misafir tasarımcı programı, ilgili konularda verilecek 5 çevrimiçi derse de sahne olacak.





YEME-İÇME

KAYIKHANE'NİN YENİLERİ



İstanbul'un eğlence adreslerinden Moda Kayıkhane'de iki yeni mekan açıldı. Gardens of Garbo denize sıfır geniş bir alanda hizmet veriyor ve menüsünde sushi'den burger'e yok yok. Paslı Pelikan'da ise kendinizi bir Ege kasabasında gibi hissediyorsunuz. Zengin meze menüsü ve deniz mahsulleriyle dikkat çekiyor.



GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ



Sunset Grill&Bar yine İstanbul'un klasikleşmiş markalarından Park Şamdan Bar'ı kendi evinde misafir ediyor. Park Şamdan@ Sunset'te müdavimler, aperatif zamanında Park Şamdan'ın tadımlık menüsünden klasik atıştırmalıkların yanı sıra, tüm gece Sunset'in Akdeniz Mutfağı ve sushi'lerinden oluşan lezzetlerini tadabilecekler. Sunset'in bar bölümünün işletmesini yaz boyunca Park Şamdan Bar'ın sahibi Ersoy Çetin yürütecek.



MÜZİK ZİYAFETİ



İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Açık Hava Yaz Konserler Serisi başladı. Büyükyalı İstanbul'un içindeki Fişekhane'de yer alan Taş Meydan'da bugün şan konseri var. Evren Ekşi, Barbora Hitay, Bülent Küllekçi, Kenan Dağaşan ve Fügen Yiğitgil, Fişekhane'nin tarih kokan açık hava atmosferinde büyülü bir müzik deneyimi yaşatacak.



SEYAHAT

TEMASSIZ TUR



Kültür turlarında hijyen ve güvenlik önlemine önem veren Jolly'nin hazırladığı yeni uygulama ile turlara kendi aracınızla katılıp, özel aplikasyon ile rehberlerini dinleyebiliyorsunuz. Şahsi araçlarını kullanarak izole bir tur deneyimi yaşamak isteyen misafirlere özel olarak hazırlanan temassız turlarda; bireysel kültür turu deneyimi, mobil uygulama destekli rehber anlatımı, binek araçlarına eşlik eden kılavuz tur araçları, birden fazla kişiyle seyahat gibi avantajlar söz konusu.



TUR

ALTIN BOYNUZ KEŞFİ



Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, ziyaretçilerine açık havada Haliç keyfi yaşatıyor. Müze envanterindeki nostaljik teknelerle gerçekleştirilen turlar 'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'in tarihi ve kültürel kimliğine farklı bir bakış açısı sunuyor. Tur kapsamında pazartesi ve salı günleri hariç hafta içi iki sefer, hafta sonu ise üç sefer gerçekleştiriliyor. 30'ar dakikalık turlara katılım Covid-19 önlemleri kapsamında 10 kişi ile sınırlı...