Modakazanı

THE ATTICO İMZALI GÖZLÜKLER



İtalyan tasarımcılar Giorgia Tordini ve Gilda Ambrosio, birbirinden farklı estetik algılarını sentezledikleri ve 2016 yılından bu yana yürüttükleri markaları The Attico ile couture'ün sınırlarını zorluyor. Markanın özellikle aksesuvar koleksiyonu dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görüyor. Bu ilgiye dahil olanlardan biri de ünlü gözlük markası Linda Farrow ile yaptıkları özel koleksiyonda ortaya çıkan parçalar. Bu koleksiyon renkleri ve iddialı çizgisiyle kadınların yine başını döndürecek.



MÜCEVHER GİBİ PARFÜM





Ünlü mücevher markalarının hazırladıkları niş parfümlerin dünya genelinde ne kadar beğeni topladığını anlatmaya gerek yok. Bu markalardan biri de Fransız Cartier markası. Marka kısa süre önce erkek parfümleri koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Lansmanı ilk kez 1992 yılında yapılan Pasha de Cartier, daha genç jenerasyonun beğenileri göz önüne alınarak yeniden yorumlandı.



LÜKS VE GÜNLÜK TARZ BİR ARADA



Ünlü manken Alessandra Ambrosio, günlük parçaları lüks tasarımlarla kombinlemesiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta görüntülenen manken, salaş jean şortu ve kazağının üzerine geçirdiği çantasıyla dikkat çekti. Ambrosio'nun Bulgari'nin Serpenti modeli çantası dikkat çekmeyecek gibi değildi.



UYGUN FİYATLA TRENDLERE UYUN



Türkiye'de deri sektörünün öncü markalarından biri hiç kuşkusuz Desa. Dünya trendlerini takip eden ve tasarımlarıyla fark yaratan marka yaz sezonu için özel bir indirime girdi. Seçili ürünlerde yüzde 60 indirime ek olarak ikinci üründe ekstra yüzde 50 indirim uygulayan Desa, yaz alışverişlerinde kaliteden vazgeçmeyen modaseverlerin gardıroplarına davetiye çıkarıyor.