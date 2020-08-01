Çadırın en lüks hali

2020'nin gözde tatil trendlerinden biri kuşkusuz glamping... Hem de tüm dünyada... Yok yok, kamping kelimesini yanlış yazmadım. İlk kez duyanlar için lüks kamp seçeneği olduğunu belirtmeliyim. İngilizce 'Glamorous' (göz kamaştıran) ve kamp kelimelerinden oluşuyor. Ortaya da lüksle doğanın buluştuğu, aktivitesi bol, fiyatı makul enfes bir tatil seçeneği çıkıyor...



KÖKÜ OSMANLI'YA KADAR GİDİYOR

Aslında glamping ya da lüks çadır, hayatımıza ilk kez girmiyor. Hatta tarihi, Osmanlılara kadar gidiyor. Osmanlı ordusu sefere çıktığında gittiği yerlerde saray gibi görkemli çadırlar kuruyordu. Kimilerine göre glamping işte bu çadırlardan ilham alıyor.

Ama bugünkü halini alması 20. yüzyıl başlarına dayanıyor. Afrika'da safari yapmak burjuva kesim tarafından trend olunca kamp alanlarındaki çadırlarda lüks sınır tanımıyor. Malum hem doğa macerası yaşamak isteyen hem de safari yapan kesim evdeki yatağının, banyosunun konforunu arayınca glamping fikri gelişiyor. Zürafalara karşı jakuzi ya da havuz keyfi sunan, lüks, tasarım çadırlar gözde tatiller arasında yerini alıyor.

Glamping kelimesi ise ilk kez 2000'li yılların ortasında İngiltere ve İrlanda'da kullanılmaya başlanıyor.

SADECE ÇADIR YOK



Özellikle Afrika'daki safari glamping yerlerinde yok yok... Çadırlar o kadar lüks ki fotoğraflarına bakınca bile insan hayal kurmaya başlıyor. Avrupa'da ve ülkemizde de pek çok seçenek var. Ama illa geceyi çadırda geçirmek zorunda değilsiniz.

Bazı glamping yerlerinde ultra lüks karavanlar oluyor. Kimileri ise yemyeşil doğanın içinde ağaç evlerden oluşuyor.

DİKKAT ÜNLÜ ÇIKABİLİR



Dünyada en çok da Afrika'da glamping alanları gördüm. Bazıları o kadar lükstü ki fiyatları da dudak uçuklatan cinstendi. Ama ülkemizde de o denli pahalı ve şatafatlı olmasa da glamping yerleri var. Üstelik bu yıl özellikle de oyuncular tatil alternatifi olarak bu tarz kamp yerlerini tercih ediyor. Hemen hemen her birinde ünlü bir isme rastlamak mümkün. İşte ülkemizdeki başlıca glamping alanlarından bazıları...





CLUB AMAZON



Yaz tatili, deniz denilince benim en sevdiğim yerlerdendir Gökova Körfezi. Tekne tatili için de ideal ama ülkemizdeki belki de en eski glamping alanlarından biri burada. 35 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Hem de ne hizmet... Konaklamak için seçenek bol... Butik van, çingene arabası (ki pembe renkleri ile belli kesimin açık ara favorisi), taş oda, mini bungalov, teras oda, küp oda, bonibon oda gibi seçenekler var. Çingene arabası ve bonibon odasının tavanı şeffaf olduğu bilgisini de paylaşalım. Kısacası gece yıldızları seyre dalmak serbest. Ama sabah yakan güneşle uyanmak da cabası. Yine de hepsi ayrı ayrı tadılmalı... Glamping alanı plaja 500 metre uzaklıkta. Çam ormanlarının tam ortasında...





CUNDA FORA GLAMPING



Bu kez istikamet yaz tatilinin son yıllarda gözde tatil destinasyonlarından Cunda Adası. 20 dönümlük zeytinlik alana kurulu Cunda Fora Glamping'e gidiyoruz. Denize sıfır plajı ile lüks otelleri aratmıyor. İki farklı konaklama seçeneği mevcut burada. Dört kişiye kadar konaklama imkanı bulunan; içinde duşu, kliması, televizyonu olan karavanlarda kalabilirsiniz örneğin. Ya da ahşap bungalov seçenekleri de mevcut.







Üstelik çocuklu aileler ve yetişkinler olarak kamp alanı ikiye ayrılmış durumda. Çocuklar için oyun parkuru, yüzme havuzu, plajda gazebolar gibi olanaklar da var. Yannis Restaurant serasında yetişen sebzelerle hazırlanan lezzetler sunuyor. Menüsü Yunan lezzetleri ağırlıklı. Ayrıca "Yok ben Yunan lezzeti istemem, mangalımı yakar keyfime bakarım" derseniz mangal hizmeti de var.







BONJUK BAY



Sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapan bir tesis burası. Muğla'da Gökova Körfezi'nde hizmet veriyor. Tamamen özel bir koy ve aynı zamanda da tarla. Müzik, sanat, gastronomi burada günlük hayatın vazgeçilmezi. Kendinizle, doğayla, sanatla ve başkalarıyla bağ kurmanıza olanak sağlayan bir işletme.

Çadırları lüks ve konfor sağlayan türden. Yine de doğada, çadırda olmaktan çekinenler için oda seçenekleri de mevcut





KOZLUYALI GLAMPING



Şu sıra Rıza Kocaoğlu'ndan Dolunay Soysert'e pek çok oyuncuya rastlayabileceğiniz bir adres Kozluyalı Glamping. Asos'ta Kadırga Koyu'nun sonunda konumlanmış. Altı tane balkabağını andıran çadırları var. Denize sıfır konumda ve iskelesi de var. Çadırların fiyatı 600 lira. Kişi başı 300 liraya enfes bir tatil imkanı sunuyor. Denizi ve plajı kadar öne çıkan bir özelliği ise restoranı. Sardalyalı pizetta, işkembeli semizotu salatası gibi tatlar var menüde.



AVALON STEPPES



Ölüdeniz'e yakın konumlanan bu glamping alanının müşterileri aslında daha çok İngilizlerden oluşuyor. Bu yüzden de fiyatlarını sterlin üzerinden belirtiyorlar. Hatta sanırım çift kişilik çadırlarındaki İngiliz motifleri ve mobilyalarını da açıklıyor bu durum. Ama çadırlarının iç dekorasyonu, komodinleri ve aksesuvarları gerçekten de çok şık. Sanki Buckingham Sarayı'nda beş çayına gitmiş hissi uyandırıyor. Tamam biraz abarttım ama yıldızları seyredebileceğiniz kubbesi ve yan tarafa açılan penceresinin olması da birer artı. Tesiste balık tutma, ata binme, tırmanış, dalış gibi seçenekler de var.



HER TÜRLÜ KONFOR DÜŞÜNÜLMÜŞ



Glamping'i kamptan ayıran en önemli özelliği her türlü konfor alanının olması. Örneğin herkes kendi duş ve tuvaletini kullanıyor. Mutfak aletleri, pişirme alanı da unutulmamış. Birçok tatil trendi gelip gidiyor. Ama özellikle pandemi sonrası glamping'e artan ilgi bu modanın hiç geçmeyeceğinin habercisi gibi..