Haftanın konuğu: Gizem Esendemir’in tercihleri

Eclectic Concept markasının kurucusu Gizem Esendemir ile stilini ve alışveriş rutinini konuştuk.Stilimi bohem, sade ve rahat diyerek tarif edebilirim.Online alışveriş her zaman yoğunlukla tercih ettiğim alışveriş tarzıydı. Pandemi sürecinde tüm ihtiyaçlarımı çok daha fazla online satış platformları üzerinden yaptım.Yeni sezonun ilk parçası çok sevdiğim tasarımcı arkadaşımın sahibi olduğu Bashaques markasından etnik desenli kilim örgü terlikler oldu.Trendleri işim nedeniyle takip ederim ama kişisel tarzıma çok da uygulamam. Alışveriş için de bir sezon belirlemiyorum. Parçaları mevsimsiz kullanmayı tercih ediyorum.Dolabımda en çok deri pantolon ve şort var. Ayrıca keten oversize gömlekler ve jean gömlekler vazgeçilmezim diyebilirim. Aksesuvarlara da ilgim var, bolca takı var dolabımda.Dolabımdaki en eski parça deri bol pantolonum. Bir de İngiltere'den satın aldığım haki kadife bir oversize mini elbise.Şifon ve polyester kumaşlardan yapılan parçaları asla giymem. Biker şort akımına da asla uymayacağım.Yaz sezonunda vazgeçilmezim şalvar ya da jean şort oldu. Kemer, keten crop büstiyer ve muhakkak kimono ile kombinlerim bu parçaları...