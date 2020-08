Bu sonbaharın vazgeçilmezleri

Sonbaharda pandeminin de etkisiyle bizi rahat, bol ve keyifli trend parçalar bekliyor. İşte kombin yaparken zorlanmayacağınız, sabahtan akşama rahatlıkla giyebileceğiniz parçalar



Mini pilili triko elbise



Sonbaharın olmazsa olmazlarından biri kesinlikle ince triko elbiseler. Bu triko elbiselerin mini pilili modelleriyse önümüzdeki birkaç ay boyunca çok ama çok popüler olacak. Dion Lee, Simon Miller, Brandol Maxwell çoktan bu tarz modelleri koleksiyonlarında sundu. Kylie Jenner gibi sokak modasına yön veren isimlerse yazın son günlerini yaşadığımız şu dönemde bu tarz elbiseleri içeren kombinlere yer vermeye başladı. Kabul edelim fiziğinize güvenmeniz gerekiyor bu tarz bir elbiseyi kusursuz taşımanız için. Ama bir kez vücudunuzu iyi gösteren bir modeli bulduğunuz zaman spor ayakkabılarla, botlarla, çizmelerle günün her saati rahatlıkla giyebileceğiniz böyle bir elbiseye sahip olduğunuz için çok mutlu olacaksınız.





Renk renk aşırı bol ceketler



Klasik ceketlerin bir gün gelip de kombinlerimizin ayrılmaz bir parçası olacağını biri söyleseydi aklımıza gelmezdi. Ama farkındaysanız son birkaç haftadır yazdığımız tüm moda haberlerinde kısa kısa da olsa geniş kesimli, aşırı bol ceketlerin ne kadar popüler olduğuna dair bilgiler paylaşıyoruz sizlerle... Jacquemus gibi markaların da arasında bulunduğu birçok moda markası renk renk çeşit çeşit bol kesimli ceketleri çoktan modaseverlerin beğenisine sundu. Kim Kardashian gibi moda takipçileri çoktan bu trendin sıkı takipçisi oldu...







Peluşlar ve kürklü ceketler





Şu an havalar hâlâ sıcak olsa da önümüzdeki aylar içinde sıcaklıklar yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Ve işte o zaman rahat kombinlerinizle giyeceğiniz bir ceket arayışı içine gireceksiniz. Bu sezon kesinlikle peluş bir cekete yatırım yapın. Hem de renkli olursa emin olun çok ama çok hoş görüneceksiniz.



Düz botlardan kaçış yok



Sonbahar demek bot demek... Ama bu sezon topuklu modelleri değil, düz modelleri çok moda... Prada, Louis Vuitton, Fendi gibi dünyaca ünlü dev modaevleri çoktan bu tarz modellere koleksiyonlarında yer vermiş durumda... Hailey Baldwin Bieber gibi bir moda ikonu da şimdiden bu tarz botları ayağına geçirdiyse bu trendden kaçışımız yok demektir... Trendin en güzel yanı tabii ki günlük koşturmaca sırasında ayağımızdan çıkarmadığımız spor ayakkabılar kadar rahat oluşu... İyi bir deri ve hoş bir modeli seçtiniz mi toplantıdan gece eğlenmeye kadar her yerde bu tarz botları kullanabilirsiniz...



Geniş kesim jean'ler çok rahat



Jean'in her sezon popüler olduğunu zaten biliyoruz. Ama bu sezon pandemiyle birlikte alınan kiloların da etkisiyle olsa gerek aşırı bol, geniş kesimli jean'ler çok çok popüler... Tüm jean markaları koleksiyonlarına bu tarz jean modellerini ekledi. Bir de Hollywood yıldızları ve stil ikonları bu tarz modelleri giyip iddialı kombinler yapmaya başlayınca bizim de bu modellerin peşine düşmemizin vakti gelmiş demektir.



0 yaka sweatshirt'ler



90'lar modası bu kadar popülerken tabii ki beli lastikli 0 yaka sweatshirt'lerin de hayatımıza yeniden girmesi gerekliyordu. Bu sweatshirt'lerin en güzel yanı tabii ki spor kıyafetlerle de şık kıyafetlerle de rahatlıkla kombinlenebiliyor olmaları... Gömleğinizin üzerine giydiğiniz zaman ciddi bir toplantıya bile rahatlıkla gidebileceğiniz bu popüler parçalar çoktan stil ikonlarının dolaplarına girmiş durumda.



Saçaklar her yerde



Etekleri saçaklı elbiseler, ceketler... Tabii ki saçlı etekler... Uzun ya da kısa... Hatta bazen kollarda sevimli bir hava olsun diye... Ama saçaklar bu sezonun en yükselişte olan trendleri arasında. Saçaksız bir kaç parçayı dolabınıza eklemenin tam zamanı. Böyle bir parçayı düz bir gömlek, tişört ile rahatlıkla kombinleyip günlük yaşantınıza sokabileceğinizi de unutmayın.







Yumuş yumuş hırkalar



Yumuşak bir görünümü olan, tercihen pastel renklerde ve kısa bir hırka bu sonbahar- kış sezonunun vazgeçilmezi diyebiliriz... Bu parçanın en güzel yanı önünü ilikleyip jean'ininizle giydiğinizde ortaya seksi ama çok rahat ve havalı bir kombin çıkarmanız...



Yamalar geri döndü



Tom Ford da yapmışsa son dönemin popüler markaları Ganni ve Staud'da da bulabiliyorsanız çoktan karşınızda takip edilmesi gereken bir trend var demektir. Bu sezon yamalar hayatımıza geri döndü... Etekler, elbiseler, kazaklar, ceketler... Aklınıza gelebilecek her yerde yamaları göreceksiniz...