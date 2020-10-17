Tam bir sahne canavarı Aybüke Albere. Şarkılarını hissederek, yaşayarak söylüyor. Dişi ve alfa. Son teklisi Korkman Ben'de de bu haliyle karşımıza çıkıyor... Sahne dışında ise hassas biri. Ve bir o kadar da korkusuz. Korkmam Ben'i konuşmak için bir araya geldiğimizde hem müzik dünyasında çıktığı yolculukta geldiği noktayı hem de pandeminin üzerindeki etkilerini anlattı.

- Üçüncü tekliniz Korkmam Ben'i yayınladınız. Bundan sonrası için hedef nedir?

- Biletli konser aşamasına geçmek, sadece İstanbul değil, şehir şehir gezmek ve Türkiye genelinde konserler vermek istiyorum.

- O zaman yeni parçalar yayınlamaya da devam edeceksiniz...

- Evet, kasım sonu gibi söz ve müziğe bana ait olan Aklım Kalır adlı balad bir parça çıkarıyorum. Düzenleme yine Çağrı Telkıvıran'ın.

- Korkman Ben size çok uygun bir şarkı. İlk dinlediğimde "İşte tam Aybüke, hiçbir şeyden korkmaz" dedim... Sizi korkutan bir şey var mı?

- Ben genelde korkmuyorum ama bazen ürktüğüm oluyor. Korkunun ecele faydası yok sonuçta.



- Peki korkmamanızı sağlayan gücü nereden alıyorsunuz?

- Kendimden. İlk günden beri birçok şeyi tecrübe ettim. İlk şarkım çıktığında her şeyi büyük büyük yaşamıştım. "Bu şarkıyı çıkartacağım ve evet, bu iş tamamdır" diye düşünüyordum. Öyle bir şey yok. Bu kadar dramatik davranmaya gerek yokmuş. Müzisyeniz, müzik yapıyoruz. Önümüze engeller çıkıyor. Bu engelleri de büyütmeden, korkmadan ilerlemek gerekiyor. Daha önce bir prodüktörüm vardı ve ondan korkuyordum. Beni bırakacak ve ben müzik yapamayacağım, diye düşünüyordum. Sonra birilerinin beni manipüle ettiğini fark ettim. İnsanlar egolarını tatmin etmek için senin hayallerinle oynuyorlar. Bunu dur demeliydim. O manipülasyon bittikten sonra benim de korkusuzluğum başladı. Ben varım, sesim var, inancım var. Bu da yeterli.

- Müzik dünyasında kimseye sırtınızı dayamıyorsunuz ama size destek olan dostlarınız var değil mi?

- Evet. Mesela yeni parçam için Oğuzhan Koç vokal koçluğu yapacak bana. Bunu o istedi. Sanırım bu da enerjiyle alakalı. Kimseyi rahatsız etmiyorum. Ne bir ağırlığım var, ne de çok hafifim.

SAZ GİBİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM



- Nasıl biri Aybüke?

- Hassas biriyim. Keskin çizgilerim yok. Bir saz gibi olmaya çalışıyorum. Esnek, rüzgara göre hareket eden...

- Hangi değerler sizin için önemli?

- Dürüstlükten, temiz iletişimden yanayım. Alengirli sözleri sevmiyorum. Son zamanlarda da kendime şunu öğütlüyorum: "Drama yok, büyütme!"

- Edis'le de iyi bir dostluğunuz var ama müzikal anlamda Aybüke yolunda tekmiş gibi görünüyor. Buna özellikle mi dikkat ediyorsunuz?

- O öyle düşünmüyor ama. Birileri kulağına bir şeyler fısıldamış: Beni piyasaya o sokmuş gibi görünüyormuş... Edis de bunları duyunca beni korumak için arada triplere giriyor. Ben de onu dürtüyorum "Ne alakası var" diye...

- Bundan sonra da Edis'in konserlerinde sahneye çıkar mısınız?

- Elbette kendi konserlerimin derdindeyim ama misafir olarak çıkarım. Kolektif iş yapmayı seviyorum.

- Başarı sizin için nedir?

- "Ben iyi bir müzisyenim" demeye yeni yeni başladım. Bu da çok saygı duyduğum insanlardan çok güzel tepkiler alınca oldu. Elbette listelerde bir numara olmak da güzel. Benim tatmadığım bir duygu. Ama yaşamış gibi hissediyor muyum? Evet, hissediyorum. Kendimi listelerde bir numarada olanlardan farklı görmüyorum. Ben de müzik yapıyorum, konser veriyorum ve yolculuğum iyi gidiyor. Onların ne fazlalığı var, benim ne eksiğim var diye düşünmüyorum.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ



- Kadına yönelik şiddet konusunda ses çıkaran sanatçılardan birisiniz. Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Kadın sorunları konuşulur hale geldi. Böyle devam ederse üstesinden gelecekmişiz gibi görünüyor. Bir farkındalık var. İnsanlar tek olmadıklarını, kendilerini gibi şiddete uğrayanların olduğunun farkına vardı. Bu çok büyük bir adım. Dolayısıyla korkmayacağız.

- Siz hiç tacize uğradınız mı?

- Tacize maruz kalmak ayıp değil. Belirgin olmasa da ben de tacizlere maruz kaldım. Çevremde cinsel tacize ya da psikolojik şiddete uğramayan kadın-erkek tek bir arkadaşım yok.

SAHNEDE DAHA DİŞİ VE ALFAYIM

- Korkmam Ben bir aşk şarkısı. Var mı hayatınızda özel birisi?

- Bu konuda Sezen Aksu'nun Şanıma İnanma şarkısıyım. Kelimelerin efendisiyim ama aşka gelince elimde bir şey yok.

- Neden?

- Çok zor beğenen ve birine karşı çok zor bir şeyler hissedebilen bir insanım. Temiz iletişim de zor bulunuyor. Ben de çok dangıl dungul girebiliyorum. Ortasını bir bulamadım. Ama ilişki yürütmeyi biliyorum. Çünkü sekiz senelik bir ilişkim oldu. Üç yıldır kalbim boş.

- Sahnenin bir aurası var. O da insanları etkiliyor olabilir mi?

- Sahnede daha dişi ve alfa gözüküyorum. İnsanlar bununla karşılaşınca "Bu kız benim üzerimde çok baskı kurar" diye düşünüyor olabilir. Ama aslında dünyanın en tatlı insanlarından biriyim. 10 gün beri aramasın "Beni niye aramadın" diye triplere girmem.

- Yeni şarkının klibinde de daha seksi bir Aybüke var...

- Öyle hissetmeye başladım. Büyüdüm galiba. Kendimi ifade etmekten kaçmıyorum.

Toparlak iki insana dönüştük

- İstanbul'da bir gece kulübünde canlı performanslarınız devam ediyor. Tekrar sahnede olmak iyi geldi mi?

- Pandemi döneminde kafayı sıyırıyordum. Hatta sıyırmış da olabilirim. Işığım söndü, ruhuma kramplar girdi.

- Yakın arkadaşınız Edis de sanırım zorlandı o dönem.

- İkimiz kaç kilo aldığımızı söyleyemiyorum, ayıp olur. Ama şimdi Edis tamamını verdi, benim de üç-dört kilo fazlam kaldı. Ruhumuzu doyuramayınca karnımızı doyurmaya başladık. Böyle bir yemek yeme yok. Toparlak iki insana dönüştük. Zaten bu bir beslenme bozukluğuymuş. Terapi gördüm hatta.

- Yaşadığınız kaygıdan dolayı mı?

- Evet. Bir de tam o dönem vegan olmaya karar verdim. Sürekli karbonhidrat tükettik. Gecenin üçünde makarnalar, patates kızartmaları... Neler yedik neler. Sonra düşündükçe aklımız durdu. Şimdi düzeldik.

- O dönem sosyal medyada kilo tacizine siz de maruz kaldınız...

- Kilo almışsın, kilo vermişsin... Bu sözlerden nefret ediyorum. Sen nereden biliyorsun karşındakinin neden kilo alıp verdiğini?

Belki bir ilaç kullanıyor, belki ruhsal bir rahatsızlığı var Bunlar hiç söylenecek sözler değil. Artık birbirimizin gözünün içine bakıp gözümüzün parıltısı hakkında konuşalım.

- Veganlığa devam mı?

- Yedinci ayıma girdim. Kendimi iyi hissediyorum.