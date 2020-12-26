İşte bölge bölge çocukların hayal dünyası

Çocukların yaptıkları resimler onların dünyasını anlatan, korkularını, ruh hallerini, beğenilerini, kafalarına takılan şeyleri gözler önüne seren bir anahtardır aynı zamanda. Uzmanlar için bir tedavi ve teşhis yöntemi de olurlar çoğu zaman... Kızımla da her gün oluşturduğumuz bir rutindir... Bu sebeple mail kutuma düşen bir mail oldukça dikkatimi çekti ve sizinle de paylaşmak istedim.

Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın bu yıl 39'uncusu düzenlenmiş ve farklı bölgelerden sayısız çocuk yaptıkları resimleri göndermiş. Marka da resimleri uzmanlara inceletmiş ve ortaya dikkate değer bir çalışma çıkmış. Araştırmayı yapan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, bu araştırmaya göre bölge bölge çocuklarımızın hayal dünyalarında nelerin ön planda olduğunu açıklamış.

MARMARA BİLİM, TEKNOLOJİ VE UZAY MERAKLISI



Güllüoğlu: "Metropolde yaşayan çocukların bilişim ve teknoloji temalarını seçtiğini gördük. En çok göç alan ve önemli depremler deneyimlemiş bir bölge olması nedeniyle göç, sosyal yardım, deprem, savaş-barış gibi temalar da öne çıktı" diyor.

İÇ ANADOLU'DA PANDEMİ ÖN PLANDA



İç Anadolu'dan gelen resimlerde en çok doğa ve insan ile sosyal çevre ve insan temalı resimlerin ön plana çıktığını belirten Güllüpınar, "Diğer bölgelerden farklı olarak çocukların pandemi temalı resimler çizmeyi tercih ettiğini görüyoruz" diyor. AKDENIZ'DE TOPLUMSAL OLAYLAR TEMASI

Araştırma, Akdeniz'de öğrencilerin doğa ve insan resimlerine odaklandıklarını, toplumsal olaylar temasının da öne çıktığını gösteriyor.

EGE'DE DOĞA VE SOSYAL ÇEVRE



Ege'de öğrenciler ilk sırada doğa ve insan temasını çizmiş. Bunu sosyal çevre ve insan temalı resimlerin takip ediyor.

EN FARKLI SONUÇLAR KARADENİZ'DE



Tüm bölgelerden farklı olarak, Karadeniz'deki çocuklar birinci sırada sosyal çevre ve insan temalı resimler çizmeyi tercih ediyor. Güllüoğlu bu bölgede öğrencilerin sosyal etkileşim ve ilişkileri önemli bulduklarını söylüyor.

DOĞU ANADOLU'DA DOĞA VE İNSAN



Doğu Anadolu'da doğa ve insan, çevre, portre ile tekil ve soyut nesne temaları tercih ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU PORTRE ÇİZİYOR



Diğer bölgelerin aksine Güneydoğu'da çocuklar portre, tekil ve soyut nesneler çiziyormuş. Öğrencilerin bilişim, uzay ve teknoloji ile natürmort temalı resimler çizmeyi pandemi temalı resimlerden daha fazla tercih ettiklerini söyleyebiliriz" diyerek sözlerini tamamlıyor Güllüoğlu.

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Çocuklara sporu sevdiren çizgi film

Minika dünyası 10. yaşını kutlamaya hazırlanırken yepyeni çizgi dizi ve programlarla şu sıralar evlere kapanan çocuklara daha çok eğlence daha çok heyecan vaat ediyor. Yeni yılın ilk sürprizlerinden biri de yine MinikaGO'dan geliyor. Kanalın en sevilen çizgi dizilerinden Hızlı Ayaklar yepyeni bölümleri ile 1 Ocak'tan itibaren yayında olacak.

Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan dört okuldan biri de Koca Yusuf Spor Okulu. Ali ve arkadaşları başarı için güçlerini birleştiriyor; rakipleri Yaşar Doğu, Halet Çambel, Servet Tazegül Spor Okulları ile karşılaşmak için Ankara'ya doğru yola koyuluyor. Genç sporcular antrenman yapmak için bir araya geldiğinde kendilerini bekleyen büyük sürprize ise çok şaşıracaklar.





ATLETİZM DE VAR GÜREŞ DE



Çocukların fiziksel gelişimine katkısının yanı sıra sosyalleşme, dünyayı keşfetme, sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam alışkanlıklarına yön veren, spor bilincini ön plana çıkaran Hızlı Ayaklar projesi çocuklara örnek olacak bir yapım. Spor ahlakı ve insani değerlerin de konu alındığı bölümlerde, küçük izleyiciler izlerken hem eğleniyor hem de atletizm, güreş, taekwondo, tenis, okçuluk gibi farklı spor branşlarını öğreniyorlar.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile hazırlanan projeden bir güzel haber de sinemaseverler için geldi. Beğenilen çizgi dizinin animasyon filmi de yapılıyor.