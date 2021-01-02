Çiftlikten sofranıza

Mevsiminde sağlıklı ve yöresel beslenme birçoğumuzun önem verdiği konular. "En doğal balı, peyniri nereden alabiliriz?" sorusu çoğumuzun aklını meşgul ediyor. Yeme-içme alışkanlıklarımızda epey bir değişiklik oldu. Bağışıklık sistemini güçlendiren, sağlıklı yemekler sofralarda daha bir ehemmiyet kazandı. Eş, dost ve okurlardan yerel ve doğal tedarikçilerle ilgili çok sayıda soru alıyorum. "En iyi bal nerede? En doğal tarhanayı ya da zeytini nereden alabilirim?" gibi. Tüm bu sorulara topluca yanıt vermek adına yerel üreticilerden

bahsettiğim bir konu hazırlamaya karar verdim. Bunu da 11 yıldır Anadolu mutfağı üzerine çalışan, BTA ve Tadında Anadolu markalarının da uzun süre merkez şefliğini yapan ve Anadolu lezzetleri hakkında kitap yazan şef Muhsin Ertürk'e danışarak hazırladım. Elbette bahsedilmeyi hak eden çok sayıda yerel üretici var. İşte Anadolu'da keşfedilmeyi bekleyen değerlerden bazıları...

BAL VE BAL ÜRÜNLERİ: Doğru bal ve bal mamulü seçmek sadece damak zevki için değil, bedenin ihtiyacına göre de belirlemek kritik önemli. Bal için iyi adreslerden biri 2019 yılında Montreal kentinde düzenlenen yarışmada Dünyanın En İyi Balı seçilen Eğriçayır balı. Muğla'da hizmet veren ve sosyal medya hesapları üzerinden sipariş alan Köyceğiz'den Sofranıza da özellikle çam balı konusunda doğru adreslerden biri.



BAHARAT VE KURULUKLAR: Gaziantep Almacı Pazarı ahilik geleneklerini yaşatmakla birlikte İpek Yolu'nun izlerini hâlâ barındırıyor. Bu sebeple bölgede kendi üreticilerinden tedarik ettikleri baharat, kuru dolmalık sebzeler, sumak ekşisi, fıstık ve salçaları dikkat çekiyor.



ZEYTİN: Bursa yöresinden Şeker Hanım geleneksel yöntemlerden uzaklaşmadan zeytin üretimine devam eden bir firma. Pek çok iyi kahvaltı mekanı ve otel de onları tercih ediyor. Özellikle tuzsuz sele zeytini ve zeytinyağı dikkat çekiyor.



ÇITIR KABAK TATLISI, CEVİZ REÇELİ: Hatay İskenderun bölgesinde ceviz tatlısı, kireçte kabak tatlısı, turunç reçeli, patlıcan reçeli gibi lezzetler akla geliyor. Bu konuda Hatay Pazarı bölgede imece yöntemi ile birçok üreticiyi destekleyerek yöresel ürünlerini Türkiye'nin her yerine ulaştırıyor.



KİRAZ YAPRAĞI VE ATA TOHUMU BAKLİYATLAR: Bursa yöresinden Şeker Hanım geleneksel yöntemlerden uzaklaşmadan zeytin üretimine devam eden bir firma. Pek çok iyi kahvaltı mekanı ve otel de onları tercih ediyor. Özellikle tuzsuz sele zeytini ve zeytinyağı dikkat çekiyor. Malatya yöresinde Hafize Gürkan öncülüğünde kurulan Maldi Ana kadın kooperatifinin amacı ata tohumu buğdayları yaşatmak, bölgede yerel kalkınmaya destek olmak. Bölgede kurdukları buğday müzesi ile coğrafyanın geçmişten günümüze gelişimini sergilemekle birlikte tohumları da koruma altına aldılar.



TARHANA: Uşak bölgesinden geleneksel yöntemler ile hazırlanmış ve bu anlamda sektörün öncülerinden olan Tarhana Baba birçok kişinin aşina olduğu bir marka. 1974 yılında kurulan marka glütensiz ve çölyaklar için hazırladıkları özel tarhana ile güzel bir girişimde bulundular.



KARS PEYNİRLERİ VE KARAKOVAN BAL: Kars bölgesine özgü akla gelen ürünlerin başında Kars kaşarı, Kars gravyeri, karakovan balı, tam olgunlaşmış keçi tulumu, göğermiş çeçil geliyor. Bu ürünleri Kars Kaz Evi sahibi Nuran Özyılmaz'dan tedarik etmek mümkün. Bu çeşitler ile birlikte kırık nohut (lepe) ile tanışmanızı tavsiye ederim. Köftelere ve yemeklere özel bir lezzet katıyor. Boğatepe Köyü de benzer ürünleri tedarik edebileceğiniz bir başka adres.



SİYEZ ÜRÜNLERİ VE BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ: Kastamonu bölgesinde hizmet veren Dereköy Yöresel Ürünleri siyah nohut, siyah pirinç, siyez buğdayı, beyaz mısır yarması gibi birçok ürün çeşitliliği ile yerel kalkınmaya destek oluyor. Bu ürünler arasında beyaz mısır yarması özellikle çorbalarda ciddi farklı bir tat ile bizleri buluşturuyor.