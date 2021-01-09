7/24 şehirde yaşam hikaye anlatan kareler

Ara Güler'in yaşamı boyunca belgelediği ve birçoğu ikonik olan İstanbul fotoğraflarının yanında daha az görülen İzmir, Bodrum ve Afrodisias fotoğrafları Nişantaşı'ndaki MERKUR galeride sevenleriyle buluşuyor. Muhabir olarak defalarca ziyaret ettiği İzmir, Bodrum ve antik kent Afrodisias'ı ve buranın insanlarını kendisine özgü hikaye anlatıcılığıyla izleyiciye sunan özel seçki 5 Şubat tarihine kadar izlenebilir.

ALTI SANATÇI VE ÖNCÜLÜ

AKBANK Sanat, 13 Şubat'a kadar 6 Sanatçı Öncülünü Arıyor başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın üstlendiği sergide altı sanatçı ve öncül olarak seçilen sanatçıların eserleri yer alıyor. Sergi kapsamında sanatçı Murat Akagündüz Avni Lifij'i, Alpin Arda Bağcık İrfan Önürmen'i, Ramazan Can, Şakir Gökçebağ'ı, Fırat Engin Sarkis'i, Güneş Terkol Gülsün Karamustafa'yı, Burcu Yağcıoğlu ise Semiha Berksoy'u kendi öncülü olarak seçti.



KÖPE AİLESİNİN TANIKLIKLARI



SALT Beyoğlu'ndaki İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde sergisi 14 Mart'a kadar uzatıldı. Salı ile cuma günleri arasında 11.00-17.00 saatlerinde görülebilen sergi, Osmanlı'nın modernleşme sürecine ve tarih sahnesinden çekilmesine tanıklık eden Köpe ailesinin anılarına dayanıyor.



YARIŞMA

KADINLARIN GÖZÜNDEN



TÜRKIYE'NIN kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'in bu yıl 15'incisi düzenleniyor. 18 yaş ve üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçılara açık olan 'hayata dair' temalı yarışmaya 10 Mart'a kadar başvuru yapılabiliyor. Başvuru için Anadolu Hayat Emeklilik ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.



SİNEMA

KÜBA'DA BİR ASIR



İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin yılın ilk üç ayına yayılan çevrimiçi gösterim programı devam ediyor. Yarın saat 21.00'de Merkez Üssü/Epicentro gösterilecek. Belgeselci Hubert Sauper, filmde Küba tarihinin son 100 yılına odaklanıyor. Film, Sundance'te belgesel dalında büyük ödülü almıştı. Film beş gün boyunca filmonline. iksv.org adresinden izlenebilir.



BİENAL

BİENAL SİZİ BEKLİYOR



TAKIMYILDIZ başlıklı 7. Çanakkale Bienali, ana sergilerinin ardından çevrimiçi sergiler ve projelerle devam ediyor. Bu ay boyunca Anımsama ve Kanatlı Sözler/ Katmanlar sergileri ile Kent Ekolojisi Turları www.canakkalebienali. com'dan çevrimiçi olarak deneyimlenebilir.



PARTİ

GEÇMİŞE IŞINLANIYORUZ



ONLINE konserleri gerçek sahne atmosferinde yaşatan JoJo'da yarın akşam 90'lar partisi var. Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ömür Gedik ve Ümit Sayın'dan oluşan kadro 80'ler ve 90'lar şarkılarıyla evlere konuk olacak.



FESTİVA

BEŞ GÜN SÜRECEK



YILIN ilk müzik festivali Milyonfest Online, 14-18 Ocak tarihleri arasında online etkinlik ve gösteri platformu Sosyo'da gerçekleştirilecek. Canlı yayınlanacak festivalde aralarında MFÖ, Sena Şener, Pamela ve Fatma Turgut'un da bulunduğu 15 sanatçı sahne alacak