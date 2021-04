Sabırlı bir adam olmayı öğreniyorum

atv'de yayınlanan Akıncı dizisinde Orhan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tolga Tekin ile bir araya geldik. Diziden özel hayatına, baba olma özleminden mutfak tutkusuna kadar pek çok şeyi konuştuk.Tekin: "Duygusal bir adamım, kırılgan bir yapım var. Fazla düşünürüm adım atmadan önce... İlişkilerimde genellikle karşı tarafın adım atmasını beklerim. Mantıkla değil duygularımla hareket ederim" diyor ve ekliyor: "Övünmek gibi olmasın gerçekten elimden her iş gelir mutfakta, çünkü ustam annemdir. Kafama koyup da yapamayacağım yemek yoktur."- Daha önce hiç aksiyon dizisinderol almamıştım. Zamanında kickboksla uğraştım. Esnek bir vücudasahibim, atış deneyimim var. İyi biraksiyon işinde olmayı istiyordum.Akıncı'ya nasip oldu. Senaryoyu okuduğumdaheyecanlandım çünkü farklı,alışık olmadığımız bir hikâye. Beniçeken taraflardan biri de bu oldu.- Orhan özel kuvvetlerden emeklidonanımlı bir komando, Fatih'i bulanve eğiten, onu Akıncı yapan birasker ama sonuçta bir insan. Herkesgibi onun da güçlü ve naif taraflarıvar. Naif ve duygusal taraflarınıözellikle Filiz'le olan sahnelerindegörüyoruz. Hem görevine bağlı veonu devam ettirmek zorunda hem deinsani duygularından da ödün veremiyorçünkü seviyor, ailesini küçükkenkaybettiği için yalnız bir hayatsürüyor. Ben Orhan'ın iki tarafını daseviyorum. Yeri geldiği zaman sertyeri geldiği zaman yumuşayan biradam. Engel olamıyor duygularına,hem Filiz'e karşı hem deFatih'le olan tartışmalarındaFatih'e karşı. Hem birağabey hem romantik biradam. Yani dediğim gibinihayetinde bir insan.- Ben balık burcuyum ve burcumunözelliklerinin çoğunu taşıyorum.Duygusal bir adamım, kırılganbir yapım var. Fazla düşünürümadım atmadan önce bu da hayatımboyunca bazen doğru bazen yanlışkararlar vermeme sebep olur. Gerçihayat da zaten böyle bir şey, tecrübedenibaret... Yaş ilerledikçe çok dahaolgun ve yerinde kararlar alıyorsunuzama her zaman çocuk tarafınızbaki kalıyor ki bence o çocuk hiçgitmemeli. İlişkilerimde genelliklekarşı tarafın adım atmasını beklerim.Mantıkla değil duygularımla hareketederim. Eskiden aceleci bir yanımvardı ama artık zamanla bunu törpülüyorum.Sabırlı bir adam olmayıöğreniyorum. Sabır çok önemli hayatımızdahele ki böyle kozmopolit vekargaşa dolu bir şehirde.- Mahcup değil ama her erkeğinmutlaka çekingen tarafı vardır. Saygı,sevgiden daha önemli. Ne kadarseverse sevsin karşısındaki kadınaönce saygı duyması lazım erkeğin.Kimse kusursuz değil olamaz daseviyorsak kusurlarımızı da eksiklerimizide sevmeli ve kabul etmeliyizama saygıdan vazgeçmemeliyiz.Çekingenlik meselesine dönecekolursak kötü veya yanlış bir şey değilbence. Kendinden emin ama naifliğielden bırakmadan yaşamalı.- Benimsahnelerimgenellikle Şükrü ve Ayça'ylaoluyor. İkisiyle oynamaktan da çokkeyif alıyorum. Ayça'yla olanlar çoğunluklaeğlenceli ve naif sahneler.Orhan'ın başka yönlerini gördüğümüzsahneler yani. Ayça sıcak, samimive komik. Şükrü de öyle. İkisiylede çekimler eğlenceli geçiyor. İşimizikeyifle yapıyoruz.- İki şehir hem doku olarak hemde sistemsel olarak birbirinden çokfarklı. Ankaralı birinin İstanbul'aalışması gerçekten çok zor. Tabii kizamanla her şeye alışıyorsunuz buhayatta ama İstanbul'da büyük birkarmaşa var. Fazla kozmopolit birşehir. Bir koşturmaca var ve kendiniziister istemez o koşturmacanıniçinde buluyorsunuz. Kendinizeayıracağınız vakit azalıyor maalesef.Ankara'yı çok özlüyorum, akrabalarımve arkadaşlarımın çoğu orada.Sokaklarını, özellikle kar yağdığındaparkta bir gezinti yapmayı çoközledim. Tekrar dönmeyi düşünürmüyüm bilmiyorum ama ileride dahasakin bir şehirde yaşayacağımaeminim.- Çok zor yerden sordunuz çünkübunu zamanında yaşamış bir oyuncuyum.Konservatuvar son sınıftababamı kaybettim. Beklenmedik anibir ölümdü ve o sırada mezuniyetoyunumuzun provaları vardı. Oyuntiyatro tarihinin en zor textlerindenbiriydi ve başroldeydim. Böyle büyükbir travmanın içinde çalışmayadevam ettim ve bir ay sonra eserisergiledik. Daha sonra Adana DevletTiyatrosu'ndayken arka arkayadedemi ve anneannemi kaybettim.O sırada oyunum olduğu için ikisininde cenazesine gidemedim.Hayat çok zor gerçekten ama devamediyor. Ve bu noktada onaylasak daonaylamasak da herkese verdiği kararlariçin saygı duymalıyız. Kimisiböyle bir durumda oynamayı reddederkimisi perde kapanmaz der vesahneye çıkar. Ben "show must goon" derim. Maalesef gideni getiremiyorsunuzama bilemiyorum belkizamanla bu fikrim de değişebilir.- Çok istiyorum ama sadece istemekleolmuyor tabii, çok büyüksorumluluk. Dünyanın en muhteşemduygusu olduğunu biliyorum,yeğenimden, arkadaşlarımın çocuklarındanama gerçekten iyi bir babaolmak büyük sorumluluk. Ben iyi veyumuşak bir baba olacağımı düşünüyorum,büyük ihtimalle duygusalve evhamlı da olurum. Ablam ve arkadaşlarımdangörüyorum zamanlao evham da azalıyor. Kızım olmasınıisterim hem bir baba hem bir arkadaşolurum. Kısmet diyelim...- Övünmek gibi olmasın gerçekten elimden her iş gelir mutfakta çünkü ustam annemdir. Okuldan geldikten sonra ödevlerimi mutfakta annemin yanında yapardım ve onu izlerdim. O da kendi annesi için aynı şeyi söyler. Kuşaktan kuşağa geçiyor demek ki bu yetenek. Kafama koyup da yapamayacağım yemek yoktur. İlerde bir yer açma hayali hep kafamda vardı ama malum koşullarda bunu gerçekleştirmek çok zor. Açarsam da İstanbul'da olmayacağı kesin.- Genelde misafirlerimin isteği doğrultusunda menüyü hazırlarım. Et veya balık çeşitleri yanında mutlaka güzel soslarla hazırlanmış makarnalar, zeytinyağlı yemekler olur. Güzel bir salata ve mutlaka tatlı çeşitleri de masada yerini alır. En beğendikleri yemeğim kremalı mantar soslu bonfiledir.- Acısıyla, tatlısıyla, zaferlerle, mağlubiyetlerle 47 yaşımı devirdim. 19 Mart yaş günümdü. Pişmanlıklar oldu mu? Herkesin olduğu kadar. Mutlu olduğum zamanlar çoğunluktaydı. Sağlık ve huzurdan daha önemlisi yok. İlişkiler, mesleki başarılar gelip geçer ama şu ana kadar dimdik ayakta kaldım ve kalmaya da devam edeceğim. Şükrediyorum bu güzel hayat için. İnsanın sağlığı yerindeyse, evine ekmeğini götürebiliyorsa aşamayacağı zorluk yok bence. Benim felsefem hep çalışmak oldu. Kariyerime kimseye ödün borcum olmadan, çok çalışarak geldim; vazgeçmeden, usanmadan, sabırla. Böyle yaşamaya da devam edeceğim.