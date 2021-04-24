7/24 şehirde yaşam

Pera Müzesi, yenilenen internet sitesi ile koleksiyon ve süreli sergilerini üç boyutlu olarak sanal dünyaya taşıdı. Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisiyle uyumlu dijital sergilerle müze mekanı, üç boyutlu dijital replikalar aracılığıyla adım adım gezilebiliyor.Zeynep Erol'un 36. sergisi Rüya Zamanı, 130 farklı takı ve iki heykelden oluşuyor. Erol'un "Aborjinlerin hikayesi" olarak nitelendirdiği sergi 15 Mayıs'a kadar Teşvikiye'deki Zeynep Erol Atölye'de ziyaret edilebiliyor.Institut français Türkiye'nin düzenlediği Edebiyat Salonu çevrim içi etkinliğine bu ay, son romanı Empedokles'in Dostları ile gündemde olan yazar Amin Maalouf katılıyor. Etkinlik 28 Nisan, saat 19.00'da Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek.KUNDURA Sinema'nın çevrimiçi izleme platformu Kundurama'nın yeni seçkisi Rüyanın Öte Yakası yayında. Kinescope'un kurucusu ve sinema yazarı Pawel Wieszczecinski'nin küratörlüğünde hazırlanan seçkide, ikisi kısa üç film gösterilecek. İngiliz sanatçı ve yönetmen ikili Daniel&Clara'nın 2019 yapımı belgeseli Notes From A Journey/Bir Yolculuktan Notlar ile Hindistanlı genç yönetmen Payal Kapadia'nın rüyalardan ve efsanelerden beslenen ödüllü kısa filmleri izleyiciyi geçmiş zaman masallarını andıran ruhani bir dünyanın içine çekecek. Seçki 19 Temmuz'a dek Türkçe altyazılı ve ücretsiz izlenebilecekAkbank Sanat, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nü Paspas'ın İçinde performansıyla kutluyor. Paspas'ın İçinde, sanatçı Başar Ünder'in Distopya Ses Sanatı Sergisi için tasarladığı Sesi Yükseltilmiş Paspas adlı yerleştirmesinden ilham alan bir solo dans performansı. Koreografisi Ebru Cansız'a ait olan, dansçı Gizem Seçkin'i izleyeceğimiz solo performans 29 Nisan günü Akbank Sanat'ın Instagram ve Youtube hesaplarında yayınlanacak.Kontrbas virtüözü İtalyan besteci Giovanni Bottasini'nin 200. doğum günü CRR Konser Salonu'nda CRR Oda Orkestrası eşliğinde kutlanıyor. Konser, 28 Nisan akşamı CRR Konser Salonu YouTube hesabından izlenebilecek.Nardis Konserleri, sahneport. com üzerinden biletli olarak izlemeye açıldı. 27 Nisan'da Kerem Türkaydın Quartet, Nardis sahnesinde olacak. 30 Nisan'da ise Dünya Caz Günü özel konseriyle Anıl Şallıel Quartet sahne alacak.Kandilli Pastanesi, ramazan ayı için özel bir paket hazırladı. Ramadan Tea Box'ta pastanenin kendine özgü reçeteleriyle hazırladığı makaron, çikolata, pasta, tart gibi tatlarla birlikte güllaç ve peynirli-pastırmalı kruvasan yer alıyor.MSA Box, restoran lezzetlerinin ev ortamında da hazırlanabilmesini sağlayan kit'lerine ramazana özel üç ayrı menü ekledi. Menülerde beğendili kuzu incik, tarhana çorbası, tiramisu ve sütlaç gibi lezzetler var.