7/24 şehirde yaşam

PİKNİK
Minderlere yayılıyoruz
ÇIRAĞAN Sarayı'nın bahçeleri, piknikseverlerin yeni adresi oluyor. Rengarenk minderlerde oturup iştah açan lezzetlerle ve içeceklerle dolu sofranın tadını çıkarırken size Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşlik ediyor. Bu lüks piknik deneyimi için minimum altı kişilik rezervasyon yaptırmak gerekiyor.
ATÖLYE
Tatlı yiyelim tatlı konuşalım
MUTFAK Sanatları Atölyesi'nde 18 Haziran Cuma günü Tatlı Yaz atölyesi var. Leziz meyveler içeren birçok tatlının yapımının öğretileceği atölye 10.00- 14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
SERGİ
Binbirdirek Sarnıcı'nda çağdaş sanat
ÇAĞDAŞ
sanatçı Lara Kamhi
'nin İdios&Koinos Kosmos III adlı video ve ses yerleştirmesi Dijital Sanat Festivali İstanbul
'un başlangıç sergisi olarak tasarlanan Dalınç'ta yer alacak. Binbirdirek Sarnıcı'nda gösterilecek eserinde sanatçı düşüncenin soyut ve somut halleri arasındaki kopma ve yeniden bağlantı kurma aşamalarını irdeliyor.
210 NADİDE ESER
MEŞHER'IN üçüncü sergisi Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi'nden Bir Seçki, 19 bini aşkın eserin bulunduğu müzenin Arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı koleksiyonlarından seçilen 210 nadide eserle ziyaretçileri Anadolu'nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor. Her bir eser ait olduğu döneme ışık tutarak, MÖ 6. bin yıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsünü geleceğe taşıyor.
URLA'DA SANAT YOLCULUĞU
ARKAS Sanat Urla, sanatseverleri antik dönem mimarisinden izler eşliğinde bir sanat yolculuğuna çıkarıyor. İki kattan oluşan Arkas Sanat Urla'nın zemin katında, 19.yüzyıl sonu-20. yüzyıl başı Avrupa resim ve heykel sanatının önemli temsilcilerinin eserleri, üst katta ise 16-17. yüzyıl Avrupa hanedanlarına ait zırh, miğfer ve silah koleksiyonu, Rönesans döneminden duvar halıları ve 17. yüzyıla ait Anadolu halıları sergileniyor. Sergi, Antik Dönem tapınaklarından mermer replikalar ve Roma imparatorlarının mermer büstlerine ait bir seçkiyle sona eriyor. Arkas Sanat Urla'ya pandemi nedeniyle rezervasyonla sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediliyor.
YARIŞMA
Sanatçılara çağrı
ÇAĞDAŞ sanatı teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği
ve Akbank Sanat
iş birliğiyle düzenlenen Akbank 39
. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Yarışması'na başvurular başladı. Başvurular 11 Temmuz'a kadar sürecek.