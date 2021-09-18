Punk ikizler dünyaya açıldı

Hipersona şahane bir punk grubu... Poptan da lezzetler var müziklerinde de, rock'tan da... Ülkemizde henüz geniş kitlelere hitap etmiyorlar belki ama yakında onlardan daha çok bahsedeceğiz. Grup Türkiye'den önce dünya radyo listelerine girdi... Nasıl mı oldu? Yüksek enerjili sahne performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken ikiz kız kardeşlerin pop punk/alternatif rock grubu Hipersona, yeni teklileri Satellite'ı yayınladı. Pandemi döneminde özlenen konserlere, eğlenceli ortamlara yazılan şarkı; İngiltere
, Amerika
ve Birleşik Krallık
'ın büyük radyolarında listeye girdi. Adele'i ve daha birçok büyük ismi radyolarda ilk kez çalan John Kennedy
, şarkıyı "Hot One" olarak, İngiltere'nin en büyük radyolarından birisi olan Radio X'in listesine soktu ve programında grubun diğer şarkılarına da yer verdi. Satellite, uluslararası müzik bloglarında da haftanın şarkısı seçildi. Eğlenceli klibin çekimleri ve montajı, teklinin kapak tasarımında da olduğu gibi grubun solisti-gitaristi Bilgesu Ünalan
ve bas gitarist-back vokali Bengisu Ünalan
tarafından gerçekleştirildi. Grubu tebrik ediyor, başarılarının daim, yollarının açık olmasını diliyoruz.
GÖKHAN TÜRKMEN ŞEHİRDEN KAÇTI!
Listelere zirveden giren disco funk şarkılarıyla, bu zorlu zamanda ritmi ve özgürlüğü 7 albümü ile hatırlatmayı amaçlayan Gökhan Türkmen
, çıkış şarkısı Şerefine'nin yakaladığı başarının ardından rock 'n' roll tadında disco bir parça olan Heyecan'a Kapadokya'da fütüristik efektlerle klip çekti. Sözleri Mert Carim'e, müziği Gökhan Türkmen'e ait olan şarkının düzenlemesi Genco Arı tarafından yapıldı. Klipte, şehirden uzaklaşmak isteyen bir adamın hikayesi anlatıyor. Klipte, hayatında her şeyin bittiğini düşünen bir adamın mutluluk ve pozitif enerjiyi yakalamayı amaçladığı anlatılıyor. Yaşamımızdaki güzel şeylerin aslında kendi halinde de akabildiğini, çok istek ve arzulara kapıldığımızda ise hayattaki güzellikleri kaçırabildiğimizi anlatan şarkı, temasıyla kliple bütünleşiyor.
HEM PLAK FESTİVALİ HEM KONSER
Bu yıl ilk kez 18-19 Eylül tarihlerinde Feriköy Organik Pazarı otopark alanında düzenlenecek ve gelenekselleşmesi planlanan Şişli Plak Festivali, İstanbul'un müzik kültürünü ve plak atmosferini yaratan tüm paydaşlarını iki gün boyunca bir araya getirmeyi hedefliyor. İki gün devam edecek Şişli Plak Festivalinde müzikseverler pek çok etkinlik, söyleşi ve konserlerle keyifli zaman geçirecekler. Etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde; plak standları, söyleşiler, sergi ve atölyeler, mezatlar, imza günleri ile Moğollar, Baba Zula, Flört ve Kesmeşeker gibi albümleri plak olarak da basılan Türk rock müziğinin önemli gruplarının konserleri gerçekleşecek.
HAFTANIN YORUMU
Sanatçı: Orhan Gencebay
Şarkı: Kaderimin Oyunu
Kaynak: YouTube
Yorum: Bizde Noel Baba yok, Orhan Baba var. O da bacadan değil, damardan giriyor! (Nihaliniz)