Aynı rotada, iki ayrı sergi

Havanın kapalı olmasını fırsata çevirip sergi gezmeye ne dersiniz? O zaman rotamız Beyoğlu. İlk sergi için İstiklal Caddesi'ndeki Akbank Sanat
'a uğrayalım. Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı. Ve seçilen eserler sergilenmeye başlandı bile. İşte bu yüzden 20 Kasım'a kadar Akbank Sanat'a uğrayın derim. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık 600 başvuru arasından 21 sanatçının 20 eseri sergi seçkisinde yer almaya hak kazandı. Ücretsiz olarak görülebilecek sergide eserleri yer alacak sanatçılar ise şöyle: Aslıhan Uruş, Ayşe Coşkun, Ayşe Gözde Çöklü, Ayşegül Yapar, Büşra Çeğil, Ece Kibaroğlu, Egemen Tuncer-Hacer Kıroğlu, Emin Berk, Hüseyin Demirbaş, İsmail Onur Gönüllü, Ömer Faruk Muslu, Özgün Şahin, Sarya Nurcan Kaya, Seda Kayatepe, Songül Berda Özdemir, Şafak Kocaoğlu, Şener Yılmaz Aslan, Şevval Konyalı, Şükrü Aslan, Ümran Hümayun.
Bu sergiyi gezdikten sonra, Cihangir'e doğru yönelin. Türkiye çağdaş sanatını destekleyen projeleriyle bilinen SAHA, 10. yılını kutluyor. Ve bu kutlamaya özel bir sergileri de olacak. Ocak ayından beri SAHA'nın desteğiyle stüdyo bünyesinde araştırmalarını yürüten sanatçılar Yasemin Nur, Onur Gökmen, Ege Kanar, Bengü Karaduman ve Merve Ünsal'ın çalışmaları 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında her gün ziyaret edilebilecek.