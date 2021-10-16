Nuri Harun Ateş’ten yeni şarkı

Bartu Küçükçağlayan
'ın 17 yaşında yazdığı şarkısı Hayatım Yıkılmış Sarayım Nuri Harun Ateş yorumuyla 15 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda Garaj Müzik etiketiyle dinlenmeye açıldı. Sevdiği şarkıları yorumlamayı seven Nuri Harun Ateş, kısa aralıklarla yayınlar yapmaya devam ediyor. Hayatım Yıkılmış Sarayım'ın sözü ve müziği Bartu Küçükçağlayan'a, düzenlemesi Ogün Dalka
'ya ait. Nuri Harun Ateş yeni şarkısı için "Bartu Küçükçağlayan'ın 17 yaşında yazdığı bir şarkı. Bazılarımız hayatla erken tanışır, bazılarımızı koruyan duvarlar erken yıkılır. Ya o çocuk duvarlar altında kalıp can verir ya da yıkıntılar arasından aldığı tüm yaralarla çıkıp yürümeye devam eder. Şarkıyı yorumlarken aklımda hep o çocuk vardı. Doğduğu şehirden uzak, kalbinden uzak, erkenden kırılmış, yanılmış ama yine de yürümeye devam eden bir çocuk. Umarım yolu hep güzel bahçelere çıkar ve bu şarkı bir dua gibi elinden tutar... Hepimizin elinden tutar..." diyor. Nuri Harun Ateş, 1980 yılında İzmir
'de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Buca Anadolu Lisesi
Fransızca bölümünde tamamladı. İlk olarak 9 Eylül Devlet Konservatuvarı
Opera Bölümü sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi
, İstanbul Devlet Konservatuvarı
ve burs alıp gittiği İsviçre'de Schola Cantorum Basiliensis'de Opera eğitimine devam etti. 2003 yılında Zürih İnternasyonal Tiyatro festivali performans ödülünü kazandı. 2007 yılında Siemens Opera yarışması Jüri özel ödülünü kazandı. Avrupa'nın önde gelen tiyatro ve müzik festivallerinde sahne aldı. 2015 yılında ilk albümü Kafası Karışık Kontrtenor yayınlandı. 2018 yılında Sezen Aksu ile düeti Geçmişe Susmasını Söyle yayınlandı.