Bu yarışma kariyerimde dönüm noktası oldu

Genç moda tasarımcıları için sektörde tanınmak, markalarını kurmak için maddi destek almak, yurt dışında maddi bir kaygı yaşamadan eğitim alabilmek çok önemli... Geçen hafta benim de katılma şansı yakaladığım Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
'nin (ATHİB) Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması bunlardan biriydi. Bu hafta da İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
'nin (İHKİB) düzenlediği KOZA yarışmasının kazananları belli olacak. Bu yıl 29'uncusu düzenlenen KOZA moda endüstrisine taze kan getirmeyi amaçlıyor. Sektörün içinde olanlar dışında çok da tanınmayan bu yarışmaya Türkiye
'nin pek çok ünlü tasarımcısı da katılmış ve kazandıkları ödüller kariyerlerinde ilerlemelerine destek olmuş. Biz de aralarında bu senenin yarışma jürisinde yer alan isimlerin de bulunduğu dört ünlü tasarımcıyla bu yarışmayı konuştuk.
ÖZGÜR MASUR
Öğrencilikten sonra kazandığım ilk para
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü mezunuyum. Moda üzerine çok severek ve isteyerek eğitim aldım. Mezun olduktan sonra sektörde uzun yıllar koleksiyon hazırladım ve danışmanlıklar verdim. Sonrasında da kendi markamı kurmaya karar verdim.
Öğrencilik yıllarında yarışmalara katılmak bir ritüel gibiydi. Ben de öğrenci olduğum yıllarda aralarında Koza'nın da bulunduğu birçok yarışmaya katıldım. Hemen hemen hepsinden de ödülle ayrıldım. Benim katıldığım dönemde Koza, İTKİB Genç Tasarımcılar Yarışması ismiyle anılıyordu. Daha sonraki yıllarda adı Koza olarak değiştirildi. Bir moda tasarımcısı için o yarışmaya katılmak ve ödülle ayrılmak çok prestijliydi.
ZEYNEP ERDOĞAN
Bir yıl diye gittim altı yıl italya'da kaldım
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümü mezunuyum. Bu eğitimin ardından Yeditepe Üniversitesi
'nde iki sene boyunca akademik kariyer de yaptım. Koza yarışması sonrasında da burslu olarak Milano Domus Academy de master öğrenimi gördüm. Yarışmaya katıldığım sırada yeni mezun bir araştırma görevlisiydim. Mesleğime çok aşık ve çok hevesliydim. Yetenekli olduğumu düşünüyordum dolayısıyla o zaman da şimdiki gibi çok önemli bir yarışma olan İTKİB Genç Tasarımcılar Yarışması ile bunu tescillemek istedim.
Yarışma meslek hayatımdaki dönüm noktalarından biriydi. Sonuçta burslu olarak yurt dışında eğitim aldım, evim ve aylık harcamalarım İTKİB tarafından karşılandı. Ben Milano'ya bir sene için gittim ancak orada 6 sene yaşadım, meslek hayatıma da orada atıldım. Bu deneyim bana tasarım, vizyon ve kültür anlamında çok şey kattı.
GİRAY SEPİN
Yol gösteren mentorlarım oldu
Cağaloğlu Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi'nin ardından Yeditepe Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünü bitirdim. Koza derecesiyle aldığım bursla Floransa'da Polimoda Institute'da master yaptım.
Koza'nın vaat ettiği ödüller genç bir moda tasarımcısı adayı için çok cazipti. Kazanırsam kariyerim için iyi bir basamak olacağını düşündüm ve bu düşünceyle katıldım. Ayrıca daha önce katılmış arkadaşlarım vardı. Yol gösteren mentorlarım oldu.
ZEYNEP TOSUN
Sektörü tanımamı sağladı
İtalya'da Alberta Ferretti'de çalışıyordum Koza'ya katılmaya karar verdiğimde... Bir gün annemle konuşuyoruz o da bana "Gel hatta bir yarışma var ona da sokalım" dedi. Ben döndüğümde yarışmaya katılmam için dört günüm vardı önümde. "Katıl, sektördeki insanları çok hızlı tanımış olursun" dedi. Onun bu sözleri etkili oldu. Yurt dışından yeni dönmüştüm. Kazanmam sektörde tanınmamı, dostluk edinmemi sağladı.