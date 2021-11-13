Giriş Tarihi: 13.11.2021

Bu yarışma kariyerimde dönüm noktası oldu İDİL DEMİREL

Katıldıkları yarışmalar genç tasarımcıların kariyerlerinde bir dönüm noktası oluyor. KOZA da bu yarışmalardan biri... 16 Kasım’da bu senenin kazananlarının belli olacağı ödül gecesi öncesinde yolu bu yarışmayla kesişen, şu an yarışma jürisinde bulunan ve hepimizin tanıdığı ünlü birer moda tasarımcısı olan isimlere ulaştık...