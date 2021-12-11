7/24 şehirde yaşam

Tarihe damga vuran dikiş makinesi
Türkiye'de ve dünyada dikiş makinesi sektörünün en önemli aktörlerinden Singer, bu yıl 170. yaşını Rahmi M. Koç Müzesi'nde açtığı özel bir sergiyle kutluyor. Singer'in iki asra yakın tarihi boyunca tanıklık ettiği önemli dönüm noktalarını, her biri özel bir hayat hikayesine dokunan makine ve belgelerle anlattığı "Singer 170. Yıl Sergisi" Rahmi M. Koç Müzesi'nde 16 Aralık 2021-16 Şubat 2022 tarihleri arasında gezilebilecek. Yurtdışından ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden toplanan, özel şahsi koleksiyonlardan temin edilen makineler, kıymetli belge ve materyaller bu sergiyle ilk kez gün yüzüne çıkmış olacak.
Etkinlik
Galataport'ta yılbaşı pazarı
Well Works tarafından Türkiye'de bu yıl ikincisi düzenlenen eğlenceli konsepti, sunduğu nitelikli içerikleriyle; Yılbaşı Pazarı 17-26 Aralık tarihleri arasında Galataport İstanbul'da! Kurabiyeden lazanyaya kadar faklı ürünler ruhuna uygun, tarçın kokan bir yılbaşı etkinliği yaşatmak adına hem dünya lezzetleri hem de geleneksel tatlarıyla Galataport İstanbul'daki yılbaşı pazarında misafirlerini karşılayacak. Etkinlik boyunca Türkiye'nin en başarılı ve popüler isimleri olan Sertab Erener
, Yalın, Edis, Karsu, Can Bonomo
, Ayhan Sicimoğlu, İlhan Erşahin, Cem Adrian, Nilipek, Büyük Ev Ablukada, Müjde Kızılkan, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Seda Mete sahne alacak. Mesela 22 Aralık tarihinde son zamanların en başarılı ismi Edis'in konseri var...
Sergi
Seçilmiş cehalet Akbank Sanat'ta
Akbank Sanat
, 7 Aralık 2021-12 Şubat 2022 tarihleri arasında "Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine" sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Ekmel Ertan'ın üstlendiği serginin katılımcıları Morehshin Allahyari, Soheila Golestani, Mary Maggic, Jennifer Lyn Morone, Christoph Wachter&Mathias Jud, Pınar Yoldaş'ın eserlerinin yanı sıra Tansu Açık, Zeynep Direk, Pascal Gielen, Güven Güzeldere, Anıl K. Jain, Ömer Madra, Renata Salecl ve Ebru Yetişkin.
Bilgi ve bilmek istemediğimiz şeyler üzerine kurgulanan sergi yedi sanat işi ile sekiz video-konuşmadan oluşuyor. Sergide yer alan sanat işleri ve video-konuşmalar geniş bir çerçevede bilginin doğasına, bilmemeyi seçtiğimiz konulara ve bu seçimin nedenlerine değiniyor.
Konser
İlk konser, ilk heyecan
Lara Di Lara, pandeminin ilk dönemlerinde yayınladığı Sudaki Çığlık albümünü ilk defa canlı bir konserde dinleyiciyle buluşturuyor. 24 Aralık'ta, Zorlu PSM %100 Studio'da gerçekleşecek konsere özel olarak ses, ışık ve görsel tasarım hazırlanıyor. Dinamik ve dingin vokalleriyle dikkat çeken sanatçı, bu konserde izleyiciyi bütünsel bir deneyime davet ediyor.
Festival
Bu filmler distopik
10-12 Aralık tarihleri arasında "Daha Derine Dal" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali, sinemaseverleri salonlarda ağırlamaya hazırlanıyor. 181 farklı ülkeden 200'e yakın başvuru arasından seçilen sekiz film, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "En iyi Film Ödülü" için yarışacak. Filmler, başkanlığını yönetmen Babis Makridis'in üstlendiği jüri karşısına çıkacak.