Yeni yıla şık girme rehberi

İki yılı aşkın bir zamandır hayatımızda bulunan Covid-19, hayatımızın her bir alanını yeniden şekillendirmemize neden oldu. Tüm bu değişim alışveriş yapma şeklimizi, stilimizi ve modaya olan bakışımızı da değiştirdi... Bir yandan dünyanın farklı ülkeleri virüsün oldukça güçlü yeni varyantı nedeniyle yepyeni yasaklama ve uygulamalara geçmeye başlamışken bizler de yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Ve bir yıla daha Covid-19 virüsünün gölgesinde giriyoruz. Ama yeni bir yılı hiç olmadığı kadar umutla ve güçlü bir şekilde karşılamalı ve kendimizi zorlu geçen bu iki yıl her şeye rağmen ayakta kalmayı başardığımız için onurlandırmalıyız.2022'ye evde aylarca özlemini çektiğiniz sevdiklerinizle, belki güzel bir davette, güzel bir konserde, belki de yurt dışında gireceksiniz... Her bir anın tadını çıkararak ve keyifle adım atın yeni yıla... İşte biz de bunu yapabilmeniz için size modanın büyüsünden yararlanın demek için buradayız... Her vücut tipine, her bütçeye ve katılacağınız her davet türüne göre öneriler hazırladık. Keyifle okuyun...İpek diyorum ama büyük ihtimalle polyester içerikli saten görünümlü bir elbiseye ulaşma şansınız daha fazla... Eğer ipek bir parçaya rast gelirseniz dolabınıza ekleyin. Asla demode olmayacak bu tarz bir parça için ne kadar bütçe ayırırsanız ayırın emin olun doğru yatırım oluyor. Ve ipek elbise eğer vücut hatlarınız da müsaitse emin olun sizi çok seksi ve kadınsı görünmenizi sağlayacak.Kırmızı benim de oldukça sevdiğim renklerden biri... Ama eğer kumaş iyi değilse, kalıp vücudunuza uygun değilse ve aksesuvarları doğru seçemediyseniz ne yazık ki dünyanın en rüküş insanı olmanız olası... İlla ki kırmızı giyecekseniz "Aaa yılbaşına kırmızı elbiselerle girilir" diyenlerdenseniz ne olur iyi kumaşlı ve kalıplı bir elbise seçin öncelikli olarak. Kına gecesine gidermiş gibi görünmemek için ilk olarak sade aksesuvarlara yönelin. Ve tabii ki ayakkabı-çanta ikilisine özen gösterin. Nude tonlar emin olun kırmızı elbisenizin şık ve elegan bir havaya bürünmesini sağlayacak.Tüm dünyanın bu kadar zorlandığı bir dönemin ardından şatafatlı, her şeyin popüler olması çok normal... Saint Laurent'e de, küçük bir butiğe de baktığınızda bu kadar çok payetli modelin gözünüze çarpmasının nedeni de tam olarak bu. Gelelim payet konusuna... İddialı, şık ve seksi görünmenizi sağlayacağı gibi basit, özensiz ve kilolu görünmenize de neden olur puyetler... Siyah küçük pullu düz bir elbise herkese yakışabilir ve en risksiz pullu modeldir. Ama özellikle pantolon giyiyorsanız pullu her şeyin sizi daha kilolu göstereceğini de göz önüne alın. Açık renkli pullu modeller seçmek istiyorsanız da lütfen fiziğinizden emin olun... Ve tabii ki pullarla süslü her ne giyerseniz giyin, aksesuvarları daha sınırlı kullanmaya özen gösterin."Tamam yeni yıl geldi, kendimizi sahnelerden fırlamış bir şarkıcı gibi hissetmek istiyoruz, bunu da hakediyoruz" diyorsanız kesinlikle otrişli parçalara yönelin. Ben tabii ki aldığınız her parçanın uzun soluklu olarak kullanılmasını tercih ederim. Bu yüzden bu tarz parçaların siyah renkli olanlarını tercih edin derim. Bunları bir de kristal taşlarla süslü aksesuvarlarla kombinleyin derim ben."Şu an bütçem ne yazık ki yeni yıl için baştan ayağa yeni kıyafetler almak için uygun değil" diyenler var eminim aramızda. Hiç sorun yok... En sade siyah bir elbise bile, güzel bir yılbaşı kutlaması için minik detaylarla çok şık bir hale getirilebilir. Bunu lütfen unutmayın. Vücudunuzu iyi gösterecek bir siyah elbise ya da pantolongömlek giydikten sonra yapmanız gereken tek şey aksesuvarların gücünden yararlanmak. İddialı taşlarla süslü bir taç ya da gold detaylara sahip bir kemer günlük hayatınızda giydiğiniz o kıyafeti bile bir anda başka bir havaya büründürür. Eli Peacock, Gaios, Sibi oldukça iddialı taç ve saç aksesuvar modelleriyle hepimizin kalbini çalmış durumda...Ama emin olun Koton, Defacto ve Lc Waikiki'de de hem iddialı saç aksesuvarları hem de kemerler bulabilirsiniz. "İkisi de benlik değil" diyorsanız iddialı bol pırıltılı bir küpe, arkadan toplanmış saçlar ve kırmızı ruj ile emin olun yeni yıla hazırsınız...Ben 2022'ye girerken yumuşacık kadife bir elbise giyeceğim. Hatta geçen sene de yine kadife bir elbise giymiştim diyeyim size... Kadifenin masum, iddialı ve büyülü hali bence tam olarak yılın son gününe uygun Bu kumaşın büyülü havası, uygun aksesuvarlarla bir araya geldiği zaman emin olun ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor. Bu sezon zaten bu kumaşın oldukça popüler olması nedeniyle her fiyat skalasına göre emin olun sayısız kadife elbise de mevcut mağazalarda...İddialı parçaları seviyor ve fiziğinize güveniyorsanız işte rahatlıkla bu iki rengi kullanacağınız bir akşam. Abartabildiğiniz kadar abartın. Ama bunu yaparken aksesuvar uyumuna dikkat ederek yapın. Gold detaylı hatta tamamen gold bir elbise giymek demek üzerinizdeki vurucu parçanın bu elbise olması anlamına geliyor. Yani geri kalan her şeyi minimal tutmanız gerekiyor. En küçük bir detayı abartırsanız bile ortaya korkunç rüküş bir görünüm çıkar. Tabii ki aynı şey silver bir elbise ya da tulum seçtiğinizde de söz konusu... Ayakkabınızdan elinizdeki clutch'a kadar her detaya dikkat ederek böyle bir rengi tercih etmeye özen gösterin.Pandemi sonrası arka arkaya yepyeni ve genç marka moda dünyasına yer alıyor. Bunlardan biri de Didem Karslı'nın kurduğu Feel The Lotus markası... Karslı ile pandemi sürecini, tasarımlarını ve modaya olan yaklaşımını konuştuk.- Bu sezon en sevdiğim üç trend palazzo pantolonlar, deri uzun trençkotlar ve iki yırtmaçlı etekler.- Stilimi zamansız, sade ve şık olarak tanımlayabilirim.- Dolabımda en çok ceket ve pantolon bulunuyor...- Vintage takılara çok meraklıyım.- Genellikle online siteler üzerinden alışveriş yapıyorum ve yurtdışıdaki vintage pazarları çok seviyorum.- Tasarm sürecimde en çok doğa, kadın, mimari ve sanat bana ilham veriyor.- Aslında pandemiyi kendi tasarım sürecim açısından çok faydalı buldum. İlgilendiğim konular hakkında bolca araştırma ve okuma yapma, birçok şey izleme fırsatım oldu.Bilgi Üniversitesi, psikoloji bölümünü bitirdikten sonra gazetecilik eğitimi alan ve uzun yıllar dergilerde çalışan Batya Kebudi, kendisine has tarzını mücevher markasıyla herkese yansıtıyor... Son olarak 7 Mucize isimli bir koleksiyonu piyasaya süren Kebudi'nin şık tasarımları yılbaşı alışverişine başladığımız şu günlerde aklınızda olsun.Dünyanın en prestijli saat markalarından biri olan Hublot, İstinyePark butiği için özel bir tasarıma imza attı. Classic Fusion Chronograph Golden Touch isimli bu özel model geçtiğimiz gün düzenlenen özel bir etkinlikle saat meraklılarına tanıtıldı. Modelde, siyah seramik ve markanın imzası haline gelen King Gold (18 ayar altının platin ve bakırla birleştirilmesinden doğan alaşım) isimli materyal birlikte kullanılıyor.Arka arkaya başarılı işbirliklerine imza atan Atasay, geçtiğimiz günlerde yeni marka yüzünü açıkladı. Atasay'ın marka yüzü son dönemin en başarılı ve sevilen oyuncularından Hande Erçel oldu. Erçel, iş birliği kapsamında Atasay'ın heyecanlandıran yeni tasarımlarıyla kamera karşısına geçti.Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu ve New York'ta yaşayan multidisipliner sanatçı/ yönetmen Sinan Tuncay, bu hafta hazırladıkları video-art ve printleri mücevher meraklılarına tanıttı. Begüm Khan markasının yeni çıkan Protector Eyes koleksiyonuna dahil edilen sınırlı sayıdaki bir mücevher tasarımı için bir araya gelen ikilinin çalışmaları büyük beğeni topladı.