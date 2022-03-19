Giriş Tarihi: 19.3.2022

Mutlu olma sanatını öğrenelim ESRA EZMECİ

Yalnız kalmak bazılarımız için korkulu bir rüyadır. Tek başına kalmamak için ilişkiden ilişkiye koşanlar, yeni acılara kapı açar! Çözüm; kendini keşfetmek, yeni beceriler edinmek ve farklı arkadaş çevrelerine girmek. Bu sayede zorlukların üstesinden geleceksiniz