Logolu muhteşem bir yaz gelİyor

HILAL ŞENDUR (Ipekyol-Twist-Machka Kreatif Direktörü)

YASEMİN ÖZİLHAN

Son birkaç yıldır moda dünyasının en yükselişte olan trendlerinden biri monogram... Logolar ve monogram 90'larda ve 2000'lerde olduğu gibi yine moda dünyasında en beğenilen ve takip edilen trendlerden biri... Tabii ki dünyaca ünlü modaevleri gibi Türkiye 'yi dünyanın dört bir yanında temsil eden moda markaları da bu trendi yakından takip ediyor. Bu markalardan biri de Ipekyol... Marka 35 yıllı aşkın tarihini taçlandırmak için özel bir monogram koleksiyonu hazırladı. Ve tasarım süreci sekiz ay süren bu koleksiyon bu hafta modaseverlerin beğenisine sunuldu. Cemiyet hayatının stiliyle beğenilen ismi Yasemin Özilhan 'ın tanıtım yüzü olduğu koleksiyonunda farklı boyut ve formlarda çantalar, seyahat çantaları, kartvizitlik, cüzdan ve eşarplar yer alıyor. Fransız Art Direktör Fabien Baron 'un ekibi ile birlikte yönetilen tasarım sürecinde, markanın logosu da yenilendi. Ve IPK sembolünden yola çıkılarak yeni monogram desen tasarlandı. Biz de tam da ilkbahar-yaz sezonuna yakışan bu keyifli koleksiyonu hem koleksiyon yüzü Özilhan hem de Ipekyol Kreatif Direktörü Hilal Şendur ile bir araya gelerek konuştuk.- Bize bu iddialı monogram koleksiyonundan bahsedebilir misiniz?- Marka 37 yaşında. Türk moda sektörünün en eski oyuncularından biriyiz, bu anlamda monogram koleksiyonu köklü geçmişimiz, sektördeki konumumuzu da taçlandıran bir unsur. Bu koleksiyon aslında Yönetim Kurulu Başkanımız Yalçın Ayaydın 'ın çok uzun yıllardır kurduğu bir hayali. Tabii ki umuyoruz ki bir gün bu monogram desenimiz, 100'üncü yaşını kutlar...- Monogram koleksiyonunda farklı boyut ve formlarda askılı omuz çantaları, el çantası denilen alışveriş çantaları, küçük ve sapsız çantalar, koleksiyonun tanıtım yüzü Yasemin Özilhan'ın da favorileri arasında yer alan, büyük boy hafta sonu seyahat çantası ile kısa saplı Yaso bag adlı çanta, cüzdan, kartvizitlik gibi küçük deri aksesuvarlar var. Ayrıca stiline önem veren modaseverleri, farklı bağlama biçimleriyle giyinirken yaratıcılığa teşvik edecek ipek-twill eşarplar, bu koleksiyonun oyuncaklı parçalarından.- Zamansız ve sezonsuz olması hedefiyle yola çıktığımız monogram koleksiyonunda, farklı renk alternatifleriyle bir hikaye oluşturduk. Her yıl yaz sezonundan kış sezonuna farklılaşacak yeni renk baskılarıyla da koleksiyona dönemsel olarak yeni ürünler enjekte etmeyi planlıyoruz. Monogram desenli deri çantalarımızın gövde ve saplarının tamamı en kaliteli deri malzemelerle ve özenli bir el işçiliğiyle tasarlandı. Çanta detaylarında kullanılan gold ve metal aksesuvarların tamamı birinci sınıf işçilik ürünü. Eşarpların tamamıysa yüzde 100 ipek twill kumaşlardan oluşuyor. Bu anlamda kalite çıtasını yüksek tutan bir koleksiyon oldu.- Monogram desen, zamansız ve uzun ömürlü olmasıyla ve el işçiliğiyle ön plana çıkan önemli bir tasarım unsuru. Her stile kolayca uyumlanabilmesiyle, çabasız bir şıklık isteyen herkesin tercihi olabilir. Ben de gündelik hayatımda monogramlı küçük boy ve askısız el çantası kullanmayı seviyorum. İş ve hafta sonu seyahatlerimde ise monogramlı büyük boy seyahat çantasının kullanımını pratik buluyorum; hayatımı kolaylaştırıyor.- Monogram her stil ile uyum sağlayabilen zamansız bir unsur. Benim kişisel tercihim, tekstilde naturel renklerden oluşan yalın bir stile eşlik edecek şekilde monogramlı tek bir çanta ile kombinlemekten yana. Bu şekilde tercih edilecek görünümde bir hata payı olmayacağını düşünüyorum. İpek twill eşarpları ise uzun örgülü saçlar ile örgüye eşlik edecek biçimde kullanmayı naif, hoş ve havalı buluyorum. Eşarp ve fularları; denim, yazlık kanvas veya chino pantolonların kemer yerlerinde yarım bir fiyonk ile uçlarını serbest bırakarak kullanmayı da stil sahibi bir görünümü desteklediği için beğeniyorum.- Koleksiyonda sizin isminizi de taşıyan bir çanta bulunuyor. Nasıl bir his sizden ilham alan böyle bir parçanın tasarlanmış olması?Açıkçası koleksiyondaki parçaların hepsi de birbirinden güzel. Yalnızca ismime özel tasarlandığı için değil, formu itibariyle de son derece kullanışlı bulduğum Yaso Bag'i uzun yıllar yanımdan ayırmayacağım gibi görünüyor.- Giyinirken kombinimde mutlaka bir tane dikkat çekici parça kullanmayı seviyorum. Monogram logolu tasarımlar da tam bu tarz bir kombin yapmak için çok uygun. Naturel tonlarda sakin, minimal bir görünüm seçip; aksesuvar kullanımında ise monogramlı çanta ve monogram desenli ipek twill fular tercih ederek, kişisel stilimden uzaklaşmadan, istediğim görüntüyü elde edebilirim.Becerebilenler için, desen üzerine desen kullanarak uyumsuzluğun uyumunu yakalamak da mümkün...- Yaz döneminde abartıdan uzak, bir parça oversize ve içinde rahat ettiğim kıyafetleri tercih ediyorum. Bu yaz renk trendi var, her şey çok renkli. Stilimde, o günkü duygu durumuma göre rengi ya tek bir parçada çarpıcı şekilde kullanarak öne çıkarmayı seviyorum ya da tek rengin farklı tonlarını kullanarak bir akış yaratmayı tercih ediyorum. Bahsettiğim renkli tarzı sevenlere yaz renklerinden giyim tercihlerine uygun birer zamansız parça eklemelerini önerebilirim. Gardırobun yapıtaşı olan düz beyaz tişört, beyaz oversize gömlek ve kruvaze ceket olabilir. Renkli pantolonlar veya rengiyle ön plana çıkan monokrom takım da bana göre stil sahibi görünümü destekleyen bir opsiyon. Monogram desenli çantalar da modası hiç geçmeyen, eskidikçe güzelleşen, dolayısıyla uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilecek parçalardan.- Yüzleri aynı noktaya bakarak yürüyen insanların yolu eninde sonunda kesişirmiş. Ne kadar da doğru... Ipekyol ile aynı yöne yürüyoruz. Kimyamız tuttu ve modaya aynı perspektiften bakıyoruz. Markanın kişisel stilime uyan parçalar üretmesi ve yıllar içerisinde Ipekyol'un marka DNA'sını da içselleştirmiş olmam da bu doğal gelişen sürecin bir parçası sanırım.Pandemi etkisiyle moda dünyası kadar güzellik ve ev ürünleri sektörü de büyük değişiklikler yaşadı. Evimizi pandemi sürecinde daha yaşanabilir bir hale getirebilmek için oda kokularından, tütsülerden, kokulu mumlardan ve parfümlerden yararlandık. Hiç almadığımız kadar kolonya, el dezenfektanı ve modumuzu düzeltmek için parfüm aldık. Tüm bu süreç Dünya Esans Günü (World Fragrance Day) kapsamında Türkiye'de MG International Fragrance Summit '22 isimli zirvenin yapılmasına vesile oldu. Hafta içi düzenlenen bu zirve, koku dünyasının global marka ve temsilcilerini bir araya getirdi. Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve; koku dünyasına farkındalık yaratmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için multidisipliner bakış açısı ortaya koymayı amaçladı. Soho House İstanbul'da gerçekleşen zirvede; kokunun hayatımızdaki önemine vurgu yaparak sağlıktan esansın üretimine, koku trendlerinden sanata ve modaya, sürdürülebilir gelecek algısından kokuya değer katmış asırlık markalara ve geleceğin kokusuna kadar kısacası koku hakkında her şey masaya yatırıldı. Ebru Akel'in renkli sunumuyla gerçekleşen zirve kapsamında, Koku Hakkında Her Şey, Koku Dünyasına Bakış, Sürdürülebilir Kokular, Koku Duyusuyla İletişim olmak üzere dört oturum gerçekleştirildi. Konuk moderatörler arasında ben de vardım. Moderatörlüğünü yaptığım ikinci oturumda; pandemiyle birlikte koku farkındalığının nasıl arttığı ile ilgili önemli detaylar ve tüketici eğilimlerinin koku aracılığıyla nasıl yönlendirildiği konuşuldu. Konuşmacılar arasında Turkuvaz Medya Grubu tarafından yayımlanan GQ dergisi Proje Yöneticisi Enda Şengünler, KBB Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, Zen Pırlanta Kurumsal İletişim Direktörü Sinem Irmak, Ceremony In Bloom Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Rasih Ramazanoğlu ve MG International Fragrance Company Parfümörü Koray Sevinç yer aldı.