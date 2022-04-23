Akıllı saatinizin ayarı bozulmasın

Biz yetişkinlerin en çok zorlandığı konulardan biri zaman yönetimidir. İş, güç, koşturmaca derken zamanın nasıl geçtiğiniz anlamayız. Hatta çoğu zaman gerçekte yapmak istediklerimizi yapamadan zaman akıp gider. Zaman yönetimi konusunda her birimizi çocukken eğitselerdi ne güzel olurdu değil mi? İşte tam da bunu yapan bir sosyal sorumluluk projesine denk geldim. Saat&Saat kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim KSS Projesi ile yarının büyüklerine zaman yönetimi ve beden saati konularında eğitim verecek. Bu projelerini de online bir toplantı ile tanıttılar. Saat&Saat Pazarlama Direktörü Ayşem Suner ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Betül Ulukol da zaman yönetimi ve bedensel saat konularında önemli bilgiler aktardı. İşte bu toplantıda altını çizdiklerimi sizinle paylaşıyorum. İstanbul Spor ve Gençlik İl Müdürlüğü'nün desteklediği Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, yarının büyüklerine bugünden zamanı iyi ve verimli kullanmayı öğretmeyi hedefliyor. Proje kapsamında İstanbul'da 10 ilçe ve 10 okulda, orta öğretim çağındaki 1500 öğrenciye bedensel ve sosyal saatlerini iyi ve verimli kullanımlarına yönelik eğitimler verilecek. Eğitimler Kartal, Maltepe, Üsküdar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultanbeyli ilçelerindeki İstanbul Spor ve Gençlik İl Müdürlüğü tarafından seçilen okullarda gerçekleştirilecek. Ayrıca başarı sağlayan ancak maddi yetersizlikler yüzünden spor hayatına devam edemeyen öğrencilere de burs desteği sağlanacak.Zaman konusunda çalışan bir şirket olarak zamanın daha iyi kullanılması adına çocukluktan başlayacak bir farkındalık çalışması için yola çıktıklarını söyleyen Saat&Saat Pazarlama Direktörü Ayşem Suner: "Zamanı yönetmekte zorlanıyoruz. Bunu çocuklarımıza da yansıtıyoruz. Biz de yarının büyüklerine bugünden zamanın tükenen bir kaynak olduğunu ve bu kaynağı bilinçli bir şekilde tüketirlerse ne gibi değerler yaratabileceklerini bilimsel bir yaklaşımla anlatmak istedik. Akıllı zaman yönetimini biyolojik saatle bir araya getirerek çocukluktan başlayan bir farkındalık çalışması oluşturmak istedik" dedi. İçinde yaşadığımız dönemde zaman konusunda insanların kendilerini hazırlıksız ve çaresiz hissettiklerine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, "Bu dönemde bireylerin zamanı çok iyi kullanması, onu kendileri ve toplum için yararlı bir şeylere dönüştürmesi çok önemli. Çünkü zaman ancak bir şeylere dönüştürülebildiğinde anlam kazanır ve kalıcılaşabilir. Aksi takdire uçup gider. Bu nedenle gençlerimize zamanı bilinçli bir şekilde kullanmanın onlara neler kazandırabileceğini anlatmamız gerekli. Saat&Saat'in hayata geçirdiği bu değerli projeyle çocuklarımızın erken yaşlardan başlayarak akıllı zaman planlamaları ile hayatları boyunca çok büyük başarılara imzalar atabilmeleri mümkün olacak" dedi.