7/24 şehirde yaşam

Sergiler hız kesmiyor. 29 Haziran'da Çeşme'de açılan Dizayn Art Gallery'de proje direktörlüğünü ve küratörlüğünü Nagihan Özel'in üstlendiği farklı disiplinlerdeki sanatçıların bir araya geldiği Humor and Human isimli karma sergi var. Dün açılışı yapılan sergi, 22 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Karma sergide Türkiye'nin önemli çağdaş sanatçılarıyla beraber genç kuşağın yükselen isimleri de yer alacak. Ergin İnan, Bubi, Yiğit Yazıcı, Ekrem Yalçındağ, Alea Pınar Du Pre, Fatih Yalın, Ayça Öksüm, Ali Emre Doğramacı, Rüya İdil Sincer ve Ege Ertükel'in farklı disiplinlerdeki çalışmalarını sanat severlerle buluşturacak.YAZIN en vazgeçilmezi olan açıkhava konserleri sayesinde izleyici müziğe doydu. Ama müzikle buluşma devam ediyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser izleyemek bir klasik. Sanatçılar için de er meydanı orası. KerkiSolfej'in düzenlediği, 7 Ağustos akşamı Mabel Matiz'le başlayacak olan konserler; 8 Ağustos Dolu Kadehi Ters Tut, 9 Ağustos Salı Sibel Can, 10 -11-12 Ağustos Sıla ile devam edecek.VE İstanbul'a kazandırılan bir müze duyurusuyla devam edelim ajandaya... Sözünü ettiğim Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi... Bina, Eyüpsultan Belediyesi tarafından restorasyonu ve işlevlendirme çalışması tamamlanarak su kültürünü anlatan bir müze haline getirildi.DASDAS Sahne'nin ilk günden bu yana kapalı gişe oynayan oyunu 'Joseph K.' 13 Ağustos akşamı 20.00'de DasDas seyircisiyle buluşuyor. Franz Kafka'nın kült eseri Dava'nın Tom Basden tarafından kara mizah yüklü bir dille sahneye uyarlanan oyunun oyuncu kadrosunda ise Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber, Özgün Aydın yer alıyor. Sema Elcim imzalı oyun Feramuz Pis! de 17 Ağustos akşamı sahnelenecek. Oyun, İstanbul Feriköy'de yaşayan bir ailenin doğuştan özel gereksinimli çocuğu Feramuz'un büyülü gerçek dünyasında verdiği savaşı ele alıyor.