7/24 şehirde yaşam

Devlet Opera ve Balesi'nin en popüler eserlerinden biri olan Güldestan, 13 ve 20 Eylül'de AKM'de sahnelenecek. Güldestan, 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul devlet opera balelerinden oluşan bir kumpanya ile sahnelediği bir "müzik ve dans prodüksiyonu" olarak tanımlandı ve hayata geçirildi.18 yıldır sahnelerde kalmış olan bu dinamik ve renkli prodüksiyon, bu güne kadar Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya, Kıbrıs, Bosna, Cezayir, Arnavutluk ve Fransa'da sahnelendi. Altı devlet opera ve balesi tarafından sahnelenmiş olan Güldestan, kurumda en fazla turne yapmış eser olma özelliğine sahip. Güldestan'da; bir göç yolundan şehirdeki kafeye, çağdaş yazar Orhan Pamuk'un eserlerinden 18. yüzyılda Evliya Çelebi'ye, modern insanın içsel yolculuklarından sema'ya, Osmanlı zamanlarından modern İstanbul'a varan bir yolculuk anlatılıyor. Güldestan'ın mistik aurasına, Ara Güler'in İstanbul fotoğrafları eşlik ediyor.Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer, Aşk Durdukça, Ben Seni Arayamam gibi hitleriyle tanınan rock grubu Yüksek Sadakat ve Hayat Böyle, Yanlış Biriyle Doğru Hikaye gibi şarkılarıyla kısa zamanda tanınan Batu Akdeniz Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Müzisyenler, 17 Eylül Cumartesi gecesi Cernmodern Ankara Sahnesi'nde olacak.Türkiye'nin kendi alanındaki önemli yarışmalarından olan Siemens Türkiye Opera Yarışması için başvurular başladı. 14 Eylül'e kadar devam edecek başvuruların ardından online olarak yapılacak ön elemeler sonrasında, 26-27 Eylül tarihleri arasında yarı final ve final gerçekleştirilecek. Yarışmanın gala gecesi ise 28 Eylül'de yapılacak. Yarışmada ilk üçe girenlere yurtdışında eğitim imkanı ve para ödülü verilecek. Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiye www.operaistanbulda. com adresinden ulaşılabilir.2022-23 tiyatro sezonunda Murat Gülsoy'un aynı adlı romanından Ceren Boz ve Nagihan Gürkan tarafından sahneye uyarlanan Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet isimli oyun, kendini bilmek ve bulmak arasındaki bir kayboluş hikayesine odaklanıyor. Ceren Boz, Ümit Erlim, Sabahattin Yakut ve Nihan Işık'ın kadrosunda bir araya geldiği oyun, 21 Eylül akşamı saat 21.00'de DasDas Atölye'de sevenleriyle buluşacak.Daze ve Generic Music, bugün, Parkorman'da milyonlarca hayranı ile dünya çapında bir ikon haline gelen Paul Kalkbrenner'i müzikseverlerle buluşturuyor. 90'lı yılların sonunda tekno müziğin popülerleşmesini ve evrim geçirmesini sağlayan, 18-50 yaş aralığındaki geniş dinleyici kitlesiyle dünya çapında tanınan Paul Kalkbrenner İstanbul'a geliyor. Parkorman'da, bugün gerçekleşecek konsere yaklaşık 6 bin kişinin katılması bekleniyor. Sanatçı, şu anda sekiz albümü, 137'den fazla parçası, çok sayıda remiks içeren çalışmalarıyla elektronik müzik sahnesinin öncüsü durumunda.Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, Antalya, İzmir, İstanbul ve Ankara'daki elemeler sonrasında bugün Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek. Finalistlerin dans pistine meydan okuyacağı yarışmada kazanan dansçı, Güney Afrika'da gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali'nde ülkemizi temsil edecek. Yarışmada değerlendirmeyi ise izleyiciler yapacak.