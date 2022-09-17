7/24 şehirde yaşam

Dünya çapında tanınan ve 53. sanat yılını kutlayan Macar müzik grubu Kalaka, ikinci kez İstanbul'a geliyor. Grup, Macar şiirinin en güzel örneklerinden yaptığı besteleri, halk müziği formunda seslendiriyor. Konser, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi iş birliği ile AKM Çok Amaçlı Salon'da 23 Eylül tarihinde gerçekleşecek.İngiltere'nin en uzun sahnelenen komedisi olma özelliği taşıyan Haydi Karına Koş'un yaratıcısı Ray Cooney, Karmakarışık'la AKM Tiyatro Salonu'na konuk olacak. Haldun Dormen'in Kemal Uzun'la Türkçeye kazandırdığı ve yönetmenliğini üstlendiği eser, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarının oyunculuklarıyla, 23-24- 25 Eylül'de sahnelenecek.Güçlü ve dramatik sesiyle milyonları kendine hayran bırakan İspanyol Tenor Placido Domingo, 29 Eylül'de ilk kez Antalya Aspendos Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Aspendos Açıkhava Tiyatrosu'nda Limak Filarmoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak olan Placido Domingo konserinde Murat Karahan ve Jennifer Rowley de konuk sanatçı olarak yer alacak.BASE, altı yıldır genç sanatçıların yaratıcılığını ve üretme motivasyonunu desteklemek, yeni mezun sanatçılarla sanat alanında faaliyet gösteren farklı aktörler, uzmanlar ve kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, iletişim, diyaloğu ve ortak çalışma pratiğini teşvik ederek özgün bireysellik ile toplumsal karşılaşma için ortak bir alan yaratıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yeni mezun sanatçı adaylarına fırsat verecek BASE 2022'de 16 şehirdeki 27 üniversiteden yeni mezun 73 sanatçı adayının farklı disiplinlerde 83 eseri sergilenecek.Sezon açıldı tiyatrolar hareketlendi. Kumbaracı 50'den yeni oyun, Tek Kullanımlık Hikaye 22, 23, 24 Eylül'de sahnelenecek. Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Gülhan Kadim'in yönettiği oyunda İsmail Sağır, Meriç Rakalar, Murat Kapu rol alıyor. Oyunda hayatlarındaki küçük kayıpların üstüne, iklim krizinin ve değişen kent yaşamının büyük sorunlarına birlikte dalan üç kişinin hikayesi anlatılıyor.Borusan Contemporary, geçici sergi mekanında yaklaşık yirmi yıldır algının ve bilişselliğin doğasını araştıran sanatçı kolektifi UVA'yı ağırlıyor. Önce UVA'dan söz etmekte fayda var. Açılımı United Visual Artists... 2003 yılında İngiliz sanatçı Matt Clark tarafından kurulmuş, Londra merkezli bir kolektif UVA. Yeni teknolojileri heykel, performans ve mekana özgü yerleştirme gibi geleneksel ifade araçlarıyla birleştirmeleriyle dünyada yer ettiler. UVA: Kaosun Eşiği sergisi sanatseverleri deneyimin evrenselliği ve sübjektifliği üzerine düşünmeye davet ediyor. Sergi, ışık, form ve hareketin iç içe geçtiği heykel, performans ve mekana özgü yerleştirmeler ile merak uyandıran, şaşırtan ya da hoşnut eden şekillerde izleyenlerin duyularını harekete geçirerek ziyaretçilerini kozmikten dünyeviye doğru bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.Akbank Sanat, 19 Kasım'a kadar sürecek Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın üstlendiği sergi, günümüz sanatçıların sergilerinin 40 yılına ışık tutan bir dokümantasyon sergisi. 40 yıla ait belgeler, fotoğraflar, videolar izleyicilere dijital ortamda sunuluyor. Giriş katı bir tür prolog, 40 yılın sergilerine katılan ve katkısı olan bin 147 kişinin isimlerinin tek tek yer aldığı görsel bir "Show" karşılıyor izleyiciyi. Birinci katın tamamında ise 40 yılın tüm bilgileri ve belgeleri bir dokümantasyon anlayışıyla 40 ekranda sergileniyor.