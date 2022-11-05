7/24 şehirde yaşam

Uğur Yücel, yıllar sonra tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanıyor. Usta oyuncu, kasım ayında BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Neyzen Tevfik Hiç oyunu ile tiyatroseverlerle buluşacak. Neyzen Tevfik'in doğum yeri olan Bodrum'da prömiyerini gerçekleştirecek oyun, prömiyerinin ardından İzmir ve İstanbul'da ilk kez perdelerini açacak. Seyirciler, ölümsüz neyzen ve şair Neyzen Tevfik'in büyüleyici Hiç'lik yolculuğuna Yücel'in performansıyla ortak olacak. Uğraş Güneş'in yazdığı, Can Yücel'in yönettiği oyunda dekor ve ışık tasarımı ile müziği Cem Yılmazer üstleniyor. Prömiyerini Neyzen Tevfik'in doğum yeri Bodrum'da 14 Kasım'da gerçekleştirecek oyunda Uğur Yücel, Hiç'in peşinde alemlerde bazen mecnun bazen meczup gezerken, veli ile deli arasında ince çizgide tekkesi kalbi olarak yaşamış Neyzen'in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatacak.İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 84. Yılında, özel konserlerle anıyor. İstanbul'un iki yakasında, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşecek konserler, 10 Kasım 2022 Perşembe akşamı saat 20.00'de sanatseverler ile buluşacak...Murat Cem Orhan'ın bir sahne eseri olarak bestelediği İnsan Manzaraları isimli eseri 16 Kasım'da Süreyya Operası'nda sahnelenecek. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nda bulunan insan karakterlerinin anlattıldığı eser için bariton Umut Kosman, anlatıcı Özgür Özaslan, vokal Evrim Özkaynak, viyolonsel sanatçısı Burak Ayrancı, klarnet sanatçısı Arda Serindağ sahnede olacak.Ödüllü fotoğraf sanatçısı Hasan Cem Arlı'nın objektifinden İstanbul Balıkçıları sergisi 3-18 Aralık'ta Bomontiada'da olacak. İstanbul Balıkçıları adlı sergi; İstanbul Boğazı'nın olta balıkçılarının gündelik yaşamını gözler önüne seriyor. Uluslararası deniz trafiğinin bu hareketli sularında ayakta kalmaya çabalayan bir avuç insanın hikayesinden kesitler sunan sergi aynı zamanda gerçek bir İstanbul masalı...