7/24 şehirde yaşam

Türkiye'de ilk defa 2018 senesinde Salon İKSV'de konser veren ve 2022 yazında da +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali'ndeki performansıyla seyirciyi etkileyen Tamino, 18 Şubat'ta bir kez daha +1 Sunar: Gezgin Salon kapsamında Volkswagen Arena'da olacak. Perşembe günü satışına başlanan biletler, İKSV Lale Kartlılara özel öncelikli ve indirimli satışların ardından Passo'da genel satışa açılacak.Akbank Sanat, 11 Şubat'a kadar sürecek Dijital Sezgiler / Digital Serendipity sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Helena Nikonole'nin üstlendiği sergi; yeni medya sanatının dilinde yapay sinir ağları olgusunu inceliyor. Projede yapay zekâ hem bir araç hem de felsefi bir kavram olarak ele alınıyor ve yapay zekânın çağdaş sanat, kültür ve toplum üzerindeki etkisi inceleniyor. Sergide, hem dünya çapında yeni medya sanatının önde gelen isimlerinin projeleri hem de sanat ve teknoloji kesişiminde deney yapan genç sanatçıların eserleri var.Ödüllü yazar Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı ve ödüllü yönetmen Emrah Eren'in yönettiği Tiyatro Hayali'nin ilk hayali "Aşk Hikayen Düşmüş" oyunu 11-12 ve 24 Aralık'ta Baba Sahne'de oynayacak.Anna Laudel İstanbul, sanatçı Hanefi Yeter'in 2019 yılından beri ürettiği çeşitli kompozisyon, heykel, desen ve seramik çalışmalarının yer aldığı 'Vesile' isimli kapsamlı kişisel sergisine 16 Aralık 2022-11 Şubat 2023 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sergide, eserler hem doğanın bize sunduğu nimet ve güzellikleri, hem de insanlığın doğaya karşı tavırlarının sonuçları aktarılıyorKış konserlerine hazırsanız, Bostancı Gösteri Merkezi'nde, Atlantis Yapım'ın organize ettiği konser serisine bir göz atabilirsiniz. 9-23 Aralık tarihleri arasında müzikseverler ile buluşacak ünlüler arasında MFÖ de var. Ünlü müzik grubu, 18 Aralık'ta konser vermeye hazırlanıyor.Ömer Atakan'ın sergisi Kinematograph bugün Kalebodur'un destekçisi olduğu Goba Art&Design'da kapılarını sanatseverlere açıyor. Koleksiyon, çizgi roman ve sinema tutkusunu mimarlık mesleği ile harmanlayan Ömer Atakan; çizim tekniğinin çizgi roman, grafik anlatım ve sinemayla birleşimi olan Kinematograph adını verdiği ilk kişisel sergisinde, 15 sıra dışı yönetmenin 15 filmini resmedip, 30x42 cm. 200 gr. Schoeller kağıt üzeri çini mürekkebi rapido, marker, ekolin ve toz pastel tekniği ile yaptığı işlerin 20.yy'ın illüstrasyon sanatı ile yapılan sinema afişlerine de bir gönderme olduğunu ifade ediyor.İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Ahmet Kaya'yı vefatının 22. yıl dönümünde, sanatçının sevilen şarkılarından oluşan özel bir konserle Atatürk Kültür Merkezinde anıyor. 13 Aralık Salı günü gerçekleşecek konserde Sevingül Bahadır, Cihan Okan, Jülide Karan ve Enver Merallı solist olarak yer alacak.