Lüks modanın yeni arenası bilgisayar oyunları

Dolce&Gabbana'nın 6 milyon dolarlık koleksiyonu... 133 bin dolara satılan bir çift Nike spor ayakkabısı... 4 bin 150 dolara alıcı bulan mini Gucci çanta... "Neler oluyor. Bizim niye haberimiz yok bu rakamlardan... Hangi dünyada yaşanıyor bu kadar astronomik fiyatlı ürün satışları da bizim haberimiz olmadı?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Bizim şu an içinde bulunduğumuz dünyada değil tabii ki... Bu rakamlar tamamen bilgisayar oyunları dünyasından... "Sen ne diyorsun bir Gucci çantayı bunun dörtte biri fiyatına satın alabilirsin. Hem de en lüks deriden üretilmiş, en son koleksiyona ait olan modelinden... Spor ayakkabısına 133 bin dolar mı!" diye içinizden söylendiğinize de eminim... Moda dünyasının en etkili trend analiz şirketi WGSN, 2020 yılından bu yana bilgisayar oyunlarındaki 'deri' (karakterlerin üzerinde bulunan, kıyafet ve aksesuvarlar) satışlarının arttığını ve bilgisayar oyunlarında harcanan 120 milyar doların yüzde 80'ini oluşturduğunu belirtiyor. Durumun iki yıl boyunca ağırlıklı olarak evlerde kaldığımız pandemi sürecinde daha da çarpıcı boyutlara ulaştığını belirtiyor. İnsanların şu an içinde bulunduğumuz dünyadan yorulduğunu ve daha da uzun saatler boyunca bilgisayarda zaman geçirdiklerini belirten trend analistleri, "Bilgisayar oyunlarında da trend bambaşka bir yöne kaydı. İnsanlar eskiden olduğu gibi fantezi ya da strateji oyunları yerine bizim dünyamıza benzeyen dünyaların var olduğu oyunları tecih ediyor. The Sims ve Roblox kullanıcısı sayısında bir patlama yaşanıyor. Metaverse istenen kullanıma ulaşamadı ama orada yer alan The Second Life gibi dünyaları aynı bir bilgisayar oyunu gibi kullananların sayısı arttı. Yani insanlar sanal dünyalarda kendi hayal ettikleri gerçekleri yaşamak istiyor. Alıştıkları şeylerden de vazgeçmiyorlar. Kıyafetleri, sevdikleri markalar onlarla olsun istiyorlar. Nasıl olsa kendilerini sembolize eden bir avatar üzerinden bildiğimize yakın bir hayat sürdürüyorlar tüm bu platformlarda" yorumunda bulunuyor.Tam de bu nedenle The Sims has Diesel, Moschino ve Gucci ile özel çalışmalar yapıp kullanıcıları için kıyafet ürettirdi. Second Life, American Apparel, Armani ve Adidas'ın ürün sattığı bir platform haline geldi. Jonathan Simkhai sonbahar- kış 2022 koleksiyonunu Second Life üzerinden tanıtarak çığır açtı. Roblox arka arkaya birçok markayla işbirliği yaptığını açıkladı. Pokemon Go'dan Roblox'a kadar sayısız bilgisayar oyunuyla işbirliği yapan ve sanal karakterler için kıyafet üreten Gucci, bu konudaki en iddialı markalar arasında yer alıyor. Markanın global strateji departmanının en üst düzey yöneticisi olan Robert Triefus bu konuda "Lüks sektörü her an daralabilir. Lüksün tanımı değişebilir. Alttan gelen jenerasyonlara kendinizi tanıtamayabilirsiniz. Onların anne ve babalarındaki marka algısını sizin için hissetmeyebilirler... Ancak bunu kırabileceğiniz tek bir alan var o da bilgisayar oyunları. Her jenerasyondan insan bir arada farklı bir dünya yaratıp onun içinde yer alıyor. Lüks moda dünyasının şu an bu dünyada yer alma çabasının en büyük nedeni de bu... Her cinsten, inançtan, ırktan ve coğrafyadan insana bir anda ulaşabiliyorsunuz. Biz bunun için kendi çatımız altında bilgisayar oyun kültürünü çözebilmeleri için ayrı bir ekip kurduk" diye konuşuyor. Moda dünyasının bu yoğun ilgisi bilgisayar oyun dünyasını da harekete geçirmiş durumda...Birçok bildiğimiz oyunun yaratıcı Epic Games tam da bu nedenle yani moda dünyasıyla senkronize bir şekilde çalışabilmek için bünyesinde moda direktörlüğü kurmuş durumda... Şirkette moda direktörü olarak görev yapan Sallyann Houghton, "Markalar bize geliyor ve projelerini, işbirliği planlarını dile getiriyor. Biz de hemen bu konu üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Markaya ve oyunun ruhuna uygun kıyafetler üzerinde çalışan bir ekibimiz var" diye konuşuyor. Teker teker oyun şirketleri bünyesinde moda departmalarının kurulduğunun altını çizen CNN televizyonu, "İnsanlar avatarlarını şımartmayı seviyor. Bu nedenle moda üzerinde inanılmaz paralar dönüyor. Markalar hem sanal kıyafet satarak para kazanıyor. Hem de sonsuz şekilde reklam yaparak gerçek dünyadaki ürünlerini satın alacak daha geniş kitlelere ulaşıyor" yorumunda bulunuyor. 